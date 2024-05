Serie B, il Catanzaro riprende la Cremonese: é 2-2 nella semifinale di andata

Catanzaro e Cremonese pareggiano 2-2 nella semifinale di andata valida per i playoff di Serie B. Gli ospiti passano con Tsadjout e raddoppiano con Ciofani ma i padroni di casa non ci stanno e con Biasci prima e Brignola poi pareggiano la sfida, rischiando anche di vincerla nel finale con Donnarumma. Ritorno in terra lombarda sabato sera.

Primo tempo

Parte fortissimo la Cremonese con Castagnetti che al 10’ tenta la conclusione dal limite dell'area, Fulignati è attento e fa scorrere sul fondo una palla che esce a fil di palo.

Ospiti in vantaggio al 14’ con Tsadjout. Sugli sviluppi di un corner, Vasquez riceve e calcia in porta, Scognamillo devia sula traversa ma il rimpallo giunge dalle parti di Tsadjout che insacca con un tap-in a porta vuota.

Aumentano i giri del motore dei padroni di casa che stanno attaccando con continuità quando siamo oltre il 25’, mentre gli ospiti prediligono il contropiede. Vibranti proteste dei giallorossi per un contatto dubbio fra Zannimacchia e Biasci in aria ospite, sia Marcenaro che il Var lasciano correre.

Finale di frazione in crescendo per il Catanzaro che costringe gli ospiti a rintanarsi nella loro metà campo; al contempo la partita è diventata molto fisica, con tante interruzioni e continue proteste, soprattutto dalla panchina dei padroni di casa.

Secondo tempo

Dopo un avvio a tinte giallorosse con una ghiottissima occasione capitata a Iemmello, gli ospiti raddoppiano con Ciofani al 50’. Zanimacchia riceve lungo l'out di destra e crossa sul primo palo dove il capitano anticipa Brighenti e in torsione insacca sul palo opposto con un bel colpo di testa.

Accorcia subito il Catanzaro con Biasci. Sounas riceve al limite e appoggia su Biasci il quale, con un bellissimo tiro a giro sul secondo palo, trova l'incrocio lontano battendo Saro, semifinale riaperta in un minuto.

La pareggia il Catanzaro al 68’ con Brignola. Cross al centro di Oliveri verso Iemmello, il capitano sfiora e appoggia per Brignola che a porta vuota riequilibra la gara. Tutto pari al Ceravolo, semifinale riaperta definitivamente.

Padroni di casa vicinissimi per due volte al vantaggio in trenta secondi: prima Donnarumma da solo davanti a Saro spara addosso al portiere ospite dopo un filtrante perfetto di Pompetti, pochi istanti dopo Oliveri ben servito da Vandeputte di testa stacca più in alto di tutti ma la sua conclusione finisce nelle braccia di Saro; momento di massima pressione ora per i giallorossi.

Palo clamoroso di Donnarumma all’85. Dopo una triangolazione bellissima con Iemmello e Brignola, l’ex Ternana dal limite prende la mira e a Saro battuto centra in pieno il palo strozzando in gola l’urlo del Ceravolo nell'ultima vera occasione di una semifinale bellissima.

Il tabellino

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Oliveri, Brighenti, Antonini, Scognamillo (56’ Veroli); Sounas (56’ Brignola), Pontisso (80’ Pompetti), Petriccione, Vandeputte; Iemmello (89’ Stoppa), Biasci (79’ Donnarumma).

: Vincenzo Vivarini: Saro; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia (67’ Sernicola), Castagnetti, Pickel, Quagliata (80’ Ghiglione); Tsadjout (80’ Coda), Vasquez (67’ Abrego); Ciofani (59’ Johnsen).: Giovanni Stroppa: 14’ Tsadjout (Cr), 50’ Ciofani (Cr), 51’ Biasci (Cz), 68’ Brignola (Cz): Vazquez (Cr), Quagliata (Cr): Matteo Marcenaro (Genova)