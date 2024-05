Serie B, il Como fa festa: è Serie A. L'Ascoli retrocede in C

L'ultima giornata di Serie B ci fornisce il quadro definitivo di una stagione lunga, piena di colpi di scena e imprevedibile. A salire in Serie A, insieme al Parma, è il Como, che seppur non sia riuscito a battere il Cosenza - 1-1 il finale grazie alle reti di Tutino e Verdi - festeggia dopo 21 anni di assenza la promozione in Serie A: i lariani chiudono a 73 punti, mentre i calabresi a 47. Lo Spezia batte in rimonta il Venezia per 2-1, si salva e regala la promozione in A al Como: al 17' è Idzes a portare avanti i lagunari - che per un'ora circa sono stati promossi in A - ma in appena quattro minuti Esposito prima e Reca poi regalano la salvezza ai liguri che chiudono a 44 punti, per Vanoli resta il terzo posto con 70 punti. Vince il Palermo per la prima volta con Mignani in panchina contro il Sudtirol grazie al gol di Diakité al 64': i siciliani chiudiono al sesto posto con 56 punti e ai playoff affronteranno la Sampdoria, mentre gli altoatesini si fermano a 47 lunghezze.

Il Parma pareggia 1-1 nel derby contro la Reggiana grazie al rigore di Bonny al 61’ che ha risposto al bel gol di Portanova al 26’, i ducali, già certi del primato, chiudono a 76 lunghezze mentre i padroni di casa, già salvi, salgono a 47. La Sampdoria batte 3-1 il Catanzaro e chiude al settimo posto: per i doriani è tripletta di Fabio Borini (4’, 58’ e 60’), per i padroni di casa, che sfideranno il Brescia ai playoff, l’unica marcatura porta la firma di Oliveri al 39’. Pirlo con questa vittoria chiude a 55, per Vivarini invece sono 60. Proprio il Brescia esce sconfitto 2-0 da Bari grazie alle reti al 26’ di Sibilli e al 57’ di Di Cesare. I pugliesi salgono a 41 e si regalano i playout contro la Ternana, costringendo l'Ascoli alla Serie C, per i lombardi i punti restano 51, così come l’ottavo posto in classifica.

Vince la Cremonese che chiude al quarto posto con 67 lunghezze grazie alle reti di Coda al 17’, di Bianchetti al 36’ e di Johnsen all'88' contro un Cittadella che, nel 2024, non è riuscito a replicare la cavalcata del 2023 che aveva portato i veneti nella zona alta della classifica. Gli uomini di Gorini chiudono dunque a 46 punti, con soli tre punti in più dalla zona playout. Vince anche il Modena che si impone per 3-2 sul Lecco. Gli emiliani passano con Strizzolo al 2’, al 22’ Sersanti la pareggia ma Bozhanaj prima (29’) e ancora Strizzolo (35’) portano avanti gli ospiti prima che Buso al 59’ fissi il risultato. Gli uomini di Bisoli chiudono a 47 punti, mentre i lombardi, già retrocessi, salutano la cadetteria dopo un solo anno di permanenza.

A retrocedere in Serie C è l'Ascoli che, nonostante la vittoria per 2-1 sul Pisa, per via degli scontri diretti sfavorevoli contro il Bari, chiude al 18° posto. A sbloccare la gara al 12' è Botteghin ma al 54' D'Alessandro la pareggia, al 68' Rodriguez riporta avanti i marchigiani che però non festeggiano i tre punti. La classifica recita 41 lunghezze ma gli scontri diretti condannano Carrera e i suoi alla Serie C, per Aquilani i punti sono 46, in una stagione al di sotto delle aspettative della vigilia. Vince la Ternana 1-0 contro la FeralpiSalò e si concede i playout contro il Bari: a decidere la gara la seconda rete consecutiva di Di Stefano al 25'. Gli umbri chiudono a 43, appena un punto sotto lo Spezia salvo, per i lombardi invece, dopo un solo anno in cadetteria, arriva la retrocessione con 33 lunghezze.

Risultati 38° giornata

Ascoli-Pisa 2-1

Bari-Brescia 2-0

Catanzaro-Sampdoria 1-3

Como-Cosenza 1-1

Cremonese-Cittadella 3-0

FeralpiSalò-Ternana 0-1

Lecco-Modena 2-3

Reggiana-Parma 1-1

Spezia-Venezia 2-1

Sudtirol-Palermo 0-1

Classifica

Parma 76 punti

Como 73

Venezia 70

Cremonese 67

Catanzaro 60

Palermo 56

Sampdoria 55 (-2 punti di penalizzazione)

Brescia 51

Sudtirol 47

Modena 47

Cosenza 47

Reggiana 47

Pisa 46

Cittadella 46

Spezia 44

Ternana 43

Bari 41

Ascoli 41

FeralpiSalò 33

Lecco 26

Classifica marcatori

22 gol: Pohjanpalo (Venezia)

20 gol: Tutino (Cosenza)

17 gol: Brunori (Palermo)

16 gol: Casiraghi (Sudtirol), Coda (Cremonese)

15 gol: Iemmello (Catanzaro)

14 gol: Cutrone (Como)

11 gol: Pedro Mendes (Ascoli), Man (Parma), Gytkjaer (Venezia), Sibilli (Bari)

10 gol: Benedyczak (Parma), Biasci (Catanzaro), Valoti (Pisa), De Luca (Sampdoria), Moncini (Brescia)

9 gol: Raimondo (Ternana), Borrelli (Brescia), Gabrielloni (Como), Vandeputte (Catanzaro), Borini (Sampdoria), Buso (Lecco)

Promosse in Serie A

Parma

Como

Qualificate alle semifinali playoff

Venezia

Cremonese

Playoff

Catanzaro-Brescia

Palermo-Sampdoria

Playout

Ternana-Bari

Retrocesse in Serie C

Ascoli

FeralpiSalò

Lecco