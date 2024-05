Serie B, Como-Venezia per l’ultimo posto in A senza playoff. La Feralpi torna in C

Il penultimo turno di Serie B si apre con la capolista Parma pareggia 1-1 contro la Cremonese: al 4’ a Mihaila si vede annullare il vantaggio ma è al 14’ che la gara cambia per via del rosso diretto a Balogh, così gli ospiti la sbloccano al 25’ con l’ex Vazquez ma nella ripresa sempre Mihaila la riequilibra al 56’. Un punto a testa che porta Pecchia a quota 75, per Stroppa arriva la certezza del quarto posto con 64 lunghezze. Il Como spreca il primo match point contro il Modena e non va oltre lo 0-0 in una gara avara di occasioni da gol clamorose e le squadre molto contratte e, nella ripresa, più interessate a mantenere il risultato che a vincere la gara. I lariani con questo punto mantengono il secondo posto con 72 punti, mentre gli emiliani vanno a 44, riuscendo a salvarsi matematicamente. Il Venezia batte 2-1 la FeralpiSalò e condanna i lombardi alla Serie C. Pohjanpalo la sblocca al 60’ ma Compagnon all’83’ la riprende, nel recuperò, però, ancora il capocannoniere del campionato realizza la personale doppietta e consente ai lagunari di accorciare sul secondo posto con 70 punti, per gli ospiti invece con 33 lunghezze arriva la matematica certezza della retrocessione dopo una sola stagione in cadetteria.

Il Catanzaro cade 1-0 contro la Ternana grazie al gol di Di Stefano al 78’. Tre punti pesantissimi per gli umbri che salgono a 40 punti, ad una sola lunghezza dalla salvezza diretta senza playout, mentre i giallorossi restano fermi a quota 60 al quinto posto. Il Palermo impatta 2-2 contro l’Ascoli e resta sesto ma insidiato da Samp e Brescia: i siciliani la sbloccano al 1’ con Brunori, al 27’ Caligara la pareggia ma al 34’ Soleri riporta nuovamente avanti gli uomini di Mignani che, però, al 93’ si fanno riprendere ancora da Caligara che realizza la personale doppietta. Un punto che serve poco al Palermo, che con 53 punti è sicuro dei playoff ma non di giocare in casa la prima, mentre i marchigiani salgono a 38 e nell’ultima giornata si giocheranno la permanenza in cadetteria.

La Sampdoria batte 1-0 la Reggiana grazie al gol di Esposito al 16’ e sale a 52 lunghezze, con un settimo posto che potrebbe diventare sesto nell’ultima giornata; per Nesta invece i punti rimangono 46, con conseguente certezza di giocare in cadetteria anche il prossimo anno. Il Brescia batte 4-1 il retrocesso Lecco nel derby e ha la certezza di giocare i playoff. Al 12’ Bjarnason la sblocca, al 16’ Moncini raddoppia per poi mettere a segno la personale doppietta al 52’, Bianchi al 74’ la chiude prima che Inglese al 91’ realizzi la rete della bandiera degli ospiti. Maran sale a quota 51 e adesso insidia il sesto posto del Palermo, mentre gli ospiti restano all’ultimo posto con 26 lunghezze.

Finisce 1-1 la sfida fra Cittadella e Bari, grazie alle reti al 6’ di Pittarello e al 16’ di Nasti. Posta in palio divisa fra veneti e pugliesi, con i padroni di casa che salgono a quota 46 mentre gli ospiti a 38 e nell’ultima giornata si giocheranno la permanenza in B contro il Brescia. È 2-2 invece fra Cosenza e Spezia, con ancora protagonista Tutino che mette a segno una doppietta (5’ e 50’), mentre per gli ospiti le reti sono di Reca al 51’ e di Elia al 73’. Punto che serve più ai liguri che al momento con 41 punti sarebbero salvi senza playout, mentre i calabresi con 46 lunghezze sono certi della salvezza. Altro 2-2 e altra sfida spettacolare fra Pisa e Sudtirol, con Bonfanti che porta avanti i padroni di casa al 43’ ma fra il 53’ e il 68’ prima Molina e poi Odogwu ribaltano la contesa; il pari finale porta la firma di Moreo al 73’ che divide la posta in palio. Toscani e altoatesini salgono rispettivamente a 46 e 47 punti ma non riescono a raggiungere i playoff, obiettivo minimo stagionale per ambedue.

Risultati 37ª giornata

Brescia-Lecco 4-1

Cittadella-Bari 1-1

Cosenza-Spezia 2-2

Modena-Como 0-0

Palermo-Ascoli 2-2

Parma-Cremonese 1-1

Pisa-Sudtirol 2-2

Sampdoria-Reggiana 1-0

Ternana-Catanzaro 1-0

Venezia-FeralpiSalò 2-1

Classifica

Parma 75 punti

Como 72

Venezia 70

Cremonese 64

Catanzaro 60

Palermo 53

Sampdoria 52 (-2 punti di penalizzazione)

Brescia 51

Sudtirol 47

Pisa 46

Cosenza 46

Cittadella 46

Reggiana 46

Modena 44

Spezia 41

Ternana 40

Ascoli 38

Bari 38

FeralpiSalò 33

Lecco 26

Prossimo turno

Ascoli-Pisa

Bari-Brescia

Catanzaro-Sampdoria

Como-Cosenza

Cremonese-Cittadella

FeralpiSalò-Ternana

Lecco-Modena

Reggiana-Parma

Spezia-Venezia

Sudtirol-Palermo