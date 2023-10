L’undicesima giornata di Serie B si apre con il successo nell’anticipo di venerdì sera della Cremonese sul Cittadella. Finisce 2-1 per i lombardi che tornano alla vittoria dopo la sconfitta interna contro il Sudtirol e salgono a quota 16 in classifica. La gara si decide nel finale: al 79’ passano gli ospiti con Ravanelli, dopo soli tre minuti Vita sfrutta un bel passaggio di Giraudo e la pareggia per i veneti ma in pieno recupero (93’) Stroppa la vince grazie ad uno dei suoi elementi più incisivi, ‘El Mudo’ Franco Vázquez. Seconda sconfitta consecutiva per i padroni di casa invece, che restano fermi a quota 13.

Il sabato pomeriggio si apre col successo in rimonta del Sudtirol che torna alla vittoria anche in casa contro la Sampdoria di Pirlo che non riesce a dare seguito alla bella prova contro il Cosenza che era valsa il ritorno alla vittoria dopo oltre due mesi. Succede tutto nella ripresa: al 53’ passano i doriani con Gonzalez, Odogwu la pareggia al 77’ e nei minuti di recupero Bisoli la vince prima con Casiraghi dal dischetto (95’) e poi con Pecorino al 99’. Gli altoatesini trovano la seconda vittoria consecutiva e salgono in zona playoff, Pirlo perde ancora – sesta sconfitta in undici partite – e viene espulso in occasione del calcio di rigore per i padroni di casa, la sua panchina è nuovamente a rischio. Torna alla vittoria il Como che batte il Catanzaro che arrivava al “Sinigaglia” da tre vittorie consecutive, di cui due fuoricasa. La decide Verdi dagli undici metri dopo soli 6’, i padroni di casa si vedono anche annullare un gol di Cutrone nel secondo tempo per fuorigioco ma giocano una gara attenta contro una delle compagini più in forma del campionato, fortunati anche nel finale quando Pompetti direttamente da calcio di punizione trova la traversa con deviazione di Semper che sarebbe potuta costare il bottino pieno agli uomini di Longo. I lombardi salgono a quota 17, i calabresi restano nelle zone alte della classifica a quota 21 e subiscono la seconda sconfitta in stagione.

Finisce 0-0 la sfida fra Spezia e Cosenza, con i padroni di casa che muovono ancora la classifica ma non trovano ancora i tre punti dopo la bella prova di Palermo dove sono stati raggiunti allo scadere. Molto più Spezia che Cosenza, dunque, con due occasioni nitide da registrare, una per parte, ambedue nel finale. La prima capita sui piedi di Venturi a 90’ che da dentro l’area colpisce in pieno il palo a Dragowski battuto, la seconda al 94’ sulla testa di Serpe che da posizione ravvicinata angola bene, miracoloso Micai che salva i suoi. I calabresi salgono a quota 15 e tornano a fare punti dopo la sconfitta di “Marassi”, i liguri non perdono da oltre un mese ma restano nella zona calda, preoccupante per Alvini il terzo 0-0 nelle ultime cinque. Il cambio di guida tecnica non giova alla FeralpiSalò che perde 3-0 in casa contro la Reggiana di Nesta. Partita subito in discesa per gli emiliani che la sbloccano dopo 7’ con Antiste, il raddoppio arriva dagli undici metri con Cigarini al 43’, mentre è Pieragnolo a chiuderla al 55’. Sale a quota 14 la reggiana che ha raccolto sette punti nelle ultime tre gare e si allontana dalla zona calda dove invece sprofondano i lombardi alla terza sconfitta nelle ultime quattro.

Parma Calcio 1913 (Instagram)

Non conosce arresto la cavalcata del Parma che vince 3-1 ad Ascoli nel posticipo del sabato e consolida il primo posto. Il solito Man la sblocca dopo 8’, Caligara la riacciuffa al 14’ ma è ancora il rumeno a riportare avanti gli ospiti al 35’, la chiude il gioiellino scuola Barcellona e Manchester City Adrián Bernabé al 55’ con una punizione calciata magistralmente. Marchigiani che chiudono la gara in dieci per il doppio giallo rifilato all’estremo difensore Viviano nel giro di dieci secondi al 65’ per proteste nei confronti del direttore di gara. Pecchia guida la classifica con 26 punti e con otto vittorie in undici giornate, forte dei 23 gol – migliore attacco – realizzati dalla sua squadra, padroni di casa che restano a quota 12 e subiscono la quinta sconfitta in campionato, la prima da oltre un mese, visto che arrivavano al match da due vittorie e tre pareggi.

Il primo dei quattro posticipi di domenica è la sorpresa di giornata, con il Lecco che si impone per 2-1 nella trasferta di Palermo. I lombardi la sbloccano dopo soli 8’ con Crociata e raddoppiano con Sersanti al 41’, nella ripresa i siciliani ci provano più e più volte ma sbattono contro il muro ospite, riuscendo a trafiggerlo solo al 96’ con Brunori su rigore – e contro un grande Melgrati – e subiscono la seconda sconfitta in campionato, tutte al “Barbera”. Bonazzoli vince la seconda di fila dopo il recupero della prima giornata contro il Pisa di martedì, lascia l’ultimo posto in classifica e agguanta la Samp a quota 7, Corini scivola al quarto posto, venendo superato dal Venezia. Proprio i lagunari vincono 2-1 in rimonta contro il Pisa e salgono al secondo posto a quota 21 in compagnia del Catanzaro. La partita si sblocca al 6’ con il rigore realizzato da Valoti per i toscani, Pierini la pareggia al 31’, è Johnsen a regalare i tre punti a Vanoli al 74’. Seconda sconfitta consecutiva per Aquilani che resta a quota 12.

SSC Bari (Instagram)

Torna alla vittoria il Bari che recupera il Brescia e si regala il secondo successo stagionale dopo l’1-0 rifilato alla Cremonese il 26 agosto. Perde per la seconda volta in stagione Gastaldello che era passato in vantaggio grazia a Moncini all’11 dagli undici metri, è prima Diaw al 58’ e poi Vicari al 76’ a rovesciare il risultato. Pugliesi a quota 14, con un punto in più rispetto ai lombardi. Vince ancora il Modena che batte 2-1 la Ternana e si rilancia in zona playoff a quota 19. Dopo 2’ Duca si vede annullare un gol per fallo di mano ma al 17’ Palumbo realizza la rete del vantaggio, Falcinelli raddoppia al 56’ prima del gol che accorcia le distanze per gli umbri firmato da Dionisi al 94’. Altra sconfitta per Lucarelli che resta a quota 6 e complice la vittoria del Lecco scivola al penultimo posto.

Risultati 11ª giornata

Cittadella-Cremonese 1-2

Sudtirol-Sampdoria 3-1

Spezia-Cosenza 0-0

FeralpiSalò-Reggiana 0-3

Como-Catanzaro 1-0

Ascoli-Parma 1-3

Brescia-Bari 1-2

Modena-Ternana 2-1

Palermo-Lecco 0-2

Venezia-Pisa 2-1

Classifica

Parma 26

Venezia 21

Catanzaro 21

Palermo 20*

Modena 19

Como 17*

Sudtirol 16*

Cremonese 16

Cosenza 15

Bari 14

Reggiana 14

Brescia 13**

Cittadella 13

Ascoli 12

Pisa 12

Spezia 8*

Sampdoria 7 (-2 deciso dalla Federazione)

Lecco 7**

Ternana 6

FeralpiSalò 5

*una partita in meno

**due partite in meno

Prossima giornata

Bari-Ascoli

Catanzaro-Modena

Cittadella-Brescia

Cosenza-FeralpiSalò

Pisa-Como

Ternana-Venezia

Sampdoria-Palermo

Cremonese-Spezia

Parma-Sudtirol

Reggiana-Lecco