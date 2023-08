Serie B, nel giorno delle sentenze arrivano conferme e alcune sorprese nella terza giornata

Nel giorno in cui si è messa la parola fine alle annose questioni giudiziarie sul campionato cadetto, con l’ufficialità dell’ammissione di Lecco e Brescia e la contestuale bocciatura dei ricorsi di Perugia - giocherà in serie C - e della Reggina - finita nei dilettanti - si è chiuso il terzo turno di campionato. Rinviate sempre due gare - il derby fra Como e Lecco e quella fra Sudtirol e Brescia, fino ad ora chiamata X - e sempre otto gare disputate.

Vince ancora e fa tre su tre il Parma che si impone per 2-1 a Pisa. Gli emiliani passano con Bony dopo 14’ ma è nel finale che succede tutto: all’85’ i padroni di casa la riacciuffano con Valoti dagli undici metri ma Colak al 94’ regala i tre punti agli uomini di Pecchia. Da segnalare una espulsione per parte: al 25’ Leverbe per il Pisa, al 56’ Coulibaly per doppio giallo fra gli ospiti.

Vince anche il Palermo che si impone per 3-1 al ‘Mapei’ contro la Reggiana. Siciliani subito in vantaggio dopo 7’ grazie a Lucioni. Nonostante l’inferiorità numerica - Marcandalli espulso al 42’ - i padroni di casa la pareggiano al 63’ grazie a Lanini. Il Palermo però passa nuovamente in vantaggio al 72’ grazie a Segre per chiuderla poi al 95’ con Soleri.

Palermo FC (Instagram)

Nella giornata di ieri l’Ascoli ha ottenuto i primi tre punti in stagione grazie al 3-0 rifilato alla FeralpiSalò: Mendes apre le marcature al 29’, raddoppio di Rodriguez al 31’, è sempre il giovane portoghese dal dischetto a chiudere la contesa al 77’. Seconda vittoria consecutiva anche per il Modena che si impone in rimonta per 2-1 a Cosenza. Gara sbloccata dai padroni di casa dopo 10’ grazie a Tutino, gli ospiti la pareggiano al 40’ con il solito Strizzolo e a tre dall’indicazione del recupero la vincono grazie ad Abiuso.

La serata odierna invece si apre con il pareggio del Cittadella contro il Bari per 1-1, dopo 6’ passano i padroni di casa grazie al giovane Nasti ma all’89’ i veneti la riacciuffano grazie a Pavan che regala un ottimo punto in trasferta agli uomini di Gorini. Vince anche la Cremonese che passa sulla Ternana per 1-0 nonostante l’inferiorità numerica dal 62’ a causa del doppio giallo rifilato a Ravanelli. È il nuovo acquisto – e solito – Massimo Coda a decidere la sfida a favore dei lombardi che conquistano i primi tre punti in stagione.

US Catanzaro 1929 (Instagram)

È da Catanzaro che arriva la sorpresa di giornata, dove i giallorossi di Vincenzo Vivarini non solo battono ma calano il tris al favorito Spezia. Ospiti che avrebbero potuto indirizzare meglio la gara al 20’, quando Moro aveva dal dischetto l’occasione di portare in vantaggio i suoi ma l’estremo difensore dei calabresi Fulignati ha intuito la conclusione. Nella seconda frazione succede di tutto: Biasci apre le marcature al 52’, al 59’ su una punizione di Vandeputte, Nikolaou se la mette nella sua porta e al 73’ Pompetti si regala il gol della giornata con una conclusione dalla distanza che non lascia scampo a Dragowski. Nel finale i padroni di casa rischiano anche di rendere il passivo più pesante con D’Andrea. Nel big match di giornata fra Sampdoria e Venezia sono i lagunari a spuntarla in rimonta. Succede tutto nel secondo tempo: al 46’ apre i giochi Pedrola che porta avanti i padroni di casa, al 76’ è Gytkjaer a pareggiarla ma ad un minuto dal 90’ è Tessmann a regalare i tre punti ai veneti che si impongono su una Samp che non riesce a vincere ancora in casa.

Risultati 3ª giornata

Ascoli-FeralpiSalò 3-0 (29’ Mendes, 31’ Rodriguez, 77’ Mendes rig.)

Bari-Cittadella 1-1 (6’ Nasti, 89’ Pavan)

Catanzaro-Spezia 3-0 (52’ Biasci, 59’ Nikolaou (aut.), 73’ Pompetti)

Como-Lecco (rinviata)

Cosenza-Modena 1-2 (12’ Tutino, 40’ Strizzolo, 87’ Abiuso)

Pisa-Parma 1-2 (14’ Bonny, 85’ Valoti rig., 94’ Colak)

Reggiana-Palermo 1-3 (7’ Lucioni, 63’ Lanini, 71’ Segre, 95’ Soleri)

Sampdoria-Venezia 1-2 (46’ Pedrola, 76’ Gytkjaer, 89’ Tessmann)

Sudtirol-X (rinviata)

Ternana-Cremonese 0-1 (65’ Coda)

Classifica

Parma 9

Venezia 7

Catanzaro 7

Modena 6**

Bari 5

Sudtirol 4**

Cosenza 4

Palermo 4**

Cittadella 4

Pisa 3**

Ascoli 3

Sampdoria 1 (-2 deciso dalla Federazione)

Spezia 1**

Reggiana 1

Como 1**

Lecco 0*

Ternana 0

Ascoli 0

FeralpiSalò 0

Brescia 0*

*tre partite in meno

**una partita in meno

Quarta giornata

Lecco-Catanzaro

Modena-Pisa

Palermo-FeralpiSalò

Parma-Reggiana

Sudtirol-Ascoli

Cremonese-Sampdoria

Spezia-Como

Ternana-Bari

Cittadella-Venezia

Brescia-Cosenza