Serie B, Parma corsaro resta capolista. Poker della Cremonese

La diciottesima giornata di Serie B è costellata di gol ed emozioni. Il Parma capolista vince in rimonta sulle Ternana e allunga in testa. Passano prima gli umbri all’8’ col solito Raimondo, agli emiliani bastano due minuti per il pari firmato Man. Nella ripresa in tre minuti (52’ e 55’) i ducali ne fanno due e archiviano la pratica: è prima Cyprien a completare la rimonta, l’allungo definitivo porta la firma di Bernabè. Grazie a questi tre punti gli uomini di Pecchia salgono a quota 38 e guadagnano due punti sul Venezia che viene fermato sul pareggio dal Lecco. Per gli ospiti prima sconfitta dopo tre successi consecutivi. Proprio i lagunari impattano 2-2 contro i lombardi in una partita spettacolare. Passano gli ospiti grazie al rigore realizzato da Lepore al 21’, bastano tre minuti nella ripresa a Johnsen prima (57’) e Tessmann poi (60’) per ribaltarla ai veneti ma il Lecco non demorde e al 71’ Ionita fissa il risultato sul pareggio. Gli uomini di Bonazzoli chiudono in dieci uomini per il doppio giallo rifilato a Lemmens in pieno recupero e l’assalto finale del Venezia sbatte contro il muro ospite. Gli uomini di Vanoli salgono a quota 34 mentre gli ospiti restano nella zona calda a 17 punti.

Vince e convince la Cremonese che ne fa quattro al Modena, chiudendo la pratica in 22’ minuti. Apre al 16’ Collocolo, Pickel raddoppia al 29, due minuti più tardi tocca a Ghiglione e al 38’ è ancora Pickel a realizzare la personale doppietta. Gli uomini di Stroppa salgono a quota 32 e raggiungono il Como, seconda sconfitta nelle ultime tre per gli emiliani che scendono all’ottavo posto a quota 27. Spettacolare la sfida ad alta quota fra Como e Palermo, 3-3 il finale con continui ribaltamenti di fronte. Passano prima gli ospiti con Di Francesco al 17’, nella ripresa Cutrone al 46’ e Gabrielloni al 58’ regalano una illusione ai lombardi ma Segre al 63’ la riequilibra, tocca a Graves portare avanti gli ospiti all’82’ ma la sfida ha ancora tanto da dire e Verdi al 92’ dal dischetto fissa il risultato sul pari. Gli uomini di Corini chiudono in dieci per il rosso diretto rifilato a Marconi, per il resto è un punto a testa che muove poco la classifica. Como e Palermo restano in zona playoff rispettivamente a quota 32 e 29.

Impressionante il 4-1 con cui il Cittadella si impone sullo Spezia. Apre Carriero al 15’, Moro la pareggia al 61’ ma poi i veneti dilagano: Pittarello al 75’ riporta avanti i padroni di casa per poi bissare all’81’, cinque minuti più tardi tocca a Maistrello calare il poker. I padroni di casa vincono ancora e sognano salendo a 32 punti, per i liguri è notte sempre più fonda, penultimi a quota 16 in compagnia dell’Ascoli. Nella partita delle 15 fra Catanzaro e Brescia succede letteralmente di tutto. Ai padroni di casa bastano tre minuti nel primo tempo per segnare due gol, è Ambrosino prima (10’) e poi Vandeputte (13’) a far assaporare il terzo posto in solitaria ai calabresi ma i lombardi sono duri a morire e nella ripresa la ribaltano: Bjarnason al 47, accorcia, Bisoli la pareggia al 58’ e in pieno recupero Bianchi regala tre punti d’oro a Maran. Seconda sconfitta consecutiva per Vivarini che resta in zona playoff a quota 30, ennesima vittoria per gli ospiti che salgono a quota 25 a due soli punti dalla zona playoff.

Cade la Sampdoria per 3-2 contro il fanalino di coda FeralpiSalò. La gara si mette subito in discesa per gli ospiti grazie alle reti di Bergonzi al 13’ e di Butic al 22’ ma i liguri vendono cara la pelle e rientrano in casa con Esposito al 27’ e Murru al 54’, in mezzo il rosso diretto sventolato a Kasami. Quando la gara sembrava avviarsi verso la conclusione, Zennaro trova il colpo da biliardo che regala tre punti pesantissimi agli ospiti che conquistano la seconda vittoria consecutiva e salgono a quota 13, Pirlo resta a 22 punti a cinque lunghezze da una postazione playoff. Nel finale i liguri trovano il pareggio con Esposito ma il var annulla per un fallo in area. Torna alla vittoria il Pisa dopo due sconfitte imponendosi 1-0 contro l’Ascoli grazie alla rete di Mlakar al 44’, nella ripresa gli ospiti ci provano ma vanno a sbattere contro il muro toscano. Aquilani ritrova i tre punti e il sorriso, salendo a quota 21 in classifica, per i marchigiani i punti restano 16 così come il penultimo posto in compagnia dello Spezia

Torna alla vittoria la Reggiana che si impone 3-2 sul Sudtirol. Dopo 2’ Bianco porta avanti gli ospiti, i padroni di casa non ci stanno e al 28’ la pareggiano con Masiello ma ad avere più voglia sono gli emiliani che al 52’ tornano nuovamente avanti con Girma e la chiudono definitivamente con Gondo al 77’, all’81’ Casiraghi accorcia di nuovo ma è troppo tardi. Tre punti pesantissimi per Nesta che sale a quota 20 e raggiunge proprio gli altoatesini che subiscono la terza sconfitta nelle ultime quattro e sembrano la brutta copia della squadra che lo scorso anno ha incantato in tutta Italia. Finisce a reti inviolate la sfida al “San Nicola” fra Bari e Cosenza. Un tempo per parte, con i pugliesi maggiormente pericolosi nei primi 45’ di gioco e calabresi nella ripresa. Migliori in campo i due portieri che chiudono la saracinesca, gli ospiti chiudono in dieci per il doppio giallo rifilato a Praszelik nel recupero. Salgono rispettivamente a quota 22 e 21 le due compagini, distanziate dalla zona playoff e con un buon margine su quella calda.

Risultati 18ª giornata

Cittadella-Spezia 4-1

Como-Palermo 3-3

Cremonese-Modena 4-0

Parma-Ternana 3-1

Venezia-Lecco 2-2

Catanzaro-Brescia 2-3

Bari-Cosenza 0-0

Pisa-Ascoli 1-0

Sampdoria-FeralpiSalò 2-3

Sudtirol-Reggiana 2-3

Classifica

Parma 38 punti

Venezia 34

Cremonese 32

Como 32

Cittadella 32

Catanzaro 30

Palermo 29

Modena 27

Brescia 25

Sampdoria 22 (-2 deciso dalla Federazione)

Bari 22

Cosenza 21

Pisa 21

Reggiana 20

Sudtirol 20

Ternana 17

Lecco 17

Spezia 16

Ascoli 16

FeralpiSalò 13

Prossima giornata

Reggiana-Catanzaro

Ascoli-Cittadella

Brescia-Parma

Cosenza-Como

FeralpiSalò-Venezia

Lecco-Sudtirol

Spezia-Modena

Ternana-Pisa

Palermo-Cremonese

Sampdoria-Bari