Serie B, il Parma non si ferma più, dietro risponde solo il Venezia

La dodicesima giornata di Serie B è un turbinio d’emozioni. Il sabato pomeriggio si apre con la vittoria esterna del Modena sul Catanzaro in rimonta per 2-1. Passano gli uomini di Vivarini col solito Vandeputte al 19’, nel momento migliore dei padroni di casa la pareggia Manconi al 27’ e in pieno recupero (95’) è Bozhanaj a chiuderla in contropiede da fuori area dopo una traversa colpita da Ambrosino che grida vendetta. Gli emiliani salgono a quota 22 e superano proprio i calabresi fermi a 21 e alla seconda sconfitta consecutiva. Successo esterno per 1-0 e secondo posto in solitaria per il Venezia che batte la Ternana grazie alla rete di Busio al 74’. Gli uomini di Vanoli allungano sulle dirette concorrenti e arrivano allo scontro diretto di venerdì prossimo contro il Catanzaro con tre punti in più rispetto ai calabresi ma soprattutto da una posizione che non permette più ai lagunari di nascondere le ambizioni di promozione diretta. Per Lucarelli terza sconfitta consecutiva (8 in 12 gare) e ultimo posto in compagnia della Feralpi.

FC Venezia (Instagram)

Continua il momento positivo del Bari che regola 1-0 l’Ascoli grazie al solito Sibilli all’80’. Gli uomini di Marino vincono la seconda partita consecutiva e risalgono in classifica a quota 17 e agganciano la zona playoff per la prima volta in stagione salendo all'8° posto. I marchigiani perdono invece per la seconda volta consecutiva e scivolano al 15° posto, l’ultimo utile per salvarsi. Torna alla vittoria il Cittadella che si impone per 3-2 sul Brescia in una partita piena di emozioni. Passano gli ospiti al 4’ con una autorete di Frare, al 13’ la pareggia Carriero e al 33’ Vita segna il sorpasso dei padroni di casa, al 69’ è Bertagnoli a riacciuffarla per gli ospiti ma all’82’ il solito Maistrello regala tre punti pesantissimi ai veneti. Gorini sale a quota 16 e stacca proprio Gastaldello che invece resta fermo a quota 13 e subisce la terza sconfitta consecutiva in stagione.

Arriva il primo punto dell’era Zaffaroni alla guida della FeralpiSalò che rimonta e blocca il Cosenza sull’1-1. Passano i calabresi nel primo tempo con Venturi al 19’, gli ospiti però non si disuniscono e prima si vedono annullare il gol del pari con Balestrero per fuorigioco (23’) e poi la riacciuffano con Butic al 62’ riuscendo a muovere la classifica che resta complicata (ultimo posto a 6 punti con la Ternana). Per i calabresi secondo pareggio consecutivo e quota 16, a ridosso della zona spareggi promozione. Finisce 1-1 anche fra Como e Pisa con gli ospiti che la sbloccano dopo 12’ con Cutrone e i padroni di casa che la riprendono ad inizio ripresa con Valoti (46’). Secondo risultato utile consecutivo per Longo che resta in zona playoff a quota 18, per Aquilani un punto che muove la classifica dopo due sconfitte consecutive ma che racconta di un campionato, al momento, decisamente non all’altezza delle aspettative.

UC Sampdoria (Instagram)

Torna alla vittoria la Sampdoria e lo fa nel big match di giornata contro il Palermo. Finisce 1-0 per gli uomini di Pirlo (squalificato e sostituito in panchina dal vice Baronio) grazie al solito Borini che al 44’ ribadisce in rete il rigore appena respinto (e da lui stesso calciato) da Pigliacelli. Tre punti pesantissimi per i liguri che salgono a quota 10 e trovano la seconda vittoria consecutiva fra le mura amiche, per Corini, invece, secondo stop consecutivo dopo la sconfitta interna contro il Lecco e quinto posto a quota 20 con una gara da recuperare (quella della seconda giornata contro il Brescia di mercoledì 8 che, in caso di ritorno alla vittoria, vorrebbe dire terzo posto ad un solo punto dal Venezia).

US Cremonese (Instagram)

La domenica si apre con il Parma capolista che continua ad avere numeri impressionanti. 2-0 al Sudtirol, primo posto in classifica consolidato e allungo su tutte le squadre che la inseguono, rispondono presenti solo i lagunari. Gli uomini di Pecchia indirizzano la gara già al 9’ con Bonny e la chiudono nella ripresa col solito Man che al 56’ realizza dagli undici metri. Sono 29 punti in dodici gare, migliore attacco e seconda migliore difesa del torneo, per gli altoatesini arriva la terza sconfitta in campionato dopo due vittorie consecutive, i playoff distano, comunque, un solo punto. Vince e convince la Cremonese che si impone per 3-0 sullo Spezia reduce dalla sfida col Sassuolo in Coppa Italia. I lombardi la sbloccano dopo 12’ con Sernicola, al 29’ Zanimacchia raddoppia e a chiuderla ci pensa, come sempre, Massimo Coda al 54’. Liguri che si vedono annullare per fuorigioco la rete che avrebbe accorciato le distanze di Reca al 69’ ma restano pericolosamente in zona retrocessione a quota 8 e chiudono in dieci uomini per il rosso diretto sventolato a Nikolaou nel recupero. Per i padroni di casa i punti sono 19 e la sensazione è che anche la zona playoff possa stare stretta a Stroppa. Finisce 1-1 la sfida fra Reggiana e Lecco, con il periodo positivo dei lombardi che non conosce più tregua. Apre Antiste al 26’, risponde Buso al 67’. Per Nesta è il quarto risultato utile consecutivo con quota 15 in classifica che significa sia 5 punti in più sui playout ma, soprattutto, 2 soli punti da quella playoff; per Bonazzoli terzo risultato utile consecutivo e un punticino che significa abbandonare il terzetto delle retrocesse e aggrapparsi al duetto dei playout.

Risultati 12ª giornata



Bari-Ascoli 1-0

Catanzaro-Modena 1-2

Cittadella-Brescia 3-2

Cosenza-FerlpiSalò 1-1

Pisa-Como 1-1

Ternana-Venezia 0-1

Sampdoria-Palermo 1-0

Cremonese-Spezia 3-0

Parma-Sudtirol 2-0

Reggiana-Lecco 1-1

Classifica

Parma 29 punti

Venezia 24

Modena 22

Catanzaro 21

Palermo 20*

Cremonese 19

Como 18*

Bari 17

Sudtirol 16*

Cosenza 16

Cittadella 16

Reggiana 15

Brescia 13**

Pisa 13

Ascoli 12

Sampdoria 10 (-2 deciso dalla Federazione)

Lecco 8**

Spezia 8*

Ternana 6

FeralpiSalò 6



*una partita in meno

**due partite in meno

Prossima giornata

Venezia-Catanzaro

Ascoli-Como

Cosenza-Reggiana

FeralpiSalò-Bari

Sudtirol-Pisa

Modena-Sampdoria

Brescia-Cremonese

Lecco-Parma

Palermo-Cittadella

Spezia-Ternana