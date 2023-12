Serie B, il Parma rimonta il Palermo e torna in vetta. Il Venezia cade a Cremona, dietro arrivano Como e Catanzaro

La sedicesima giornata di Serie B si è aperta con la vittoria della Cremonese sull’ex capolista Venezia grazie alla rete di Ravanelli all’81’ dopo un secondo tempo in inferiorità numerica per il rosso diretto sventolato ad Antov al 52’. Il primo dei due big match di giornata vede la caduta dei lagunari dopo cinque vittorie consecutive e il contestuale ritorno ai tre punti dei lombardi dopo il pareggio della scorsa giornata contro il Pisa, vittoria che allunga la striscia positiva di Stroppa a sei risultati utili consecutivi. Padroni di casa che si sono visti anche annullare un gol nel primo tempo al solito Coda per un fallo prima della finalizzazione. Veneti che dunque si trovano nuovamente ad inseguire in classifica, ad un solo punto dal Parma battistrada.

UC Sampdoria (Instagram)

Torna alla vittoria la Sampdoria che batte 2-0 il Lecco e ricomincia la sua corsa sulla zona playoff. A decidere la contesa ci pensa Sebastiano Esposito con una doppietta (40’ e 72’) che permette a Pirlo di salire a quota 19 in classifica a pari merito con il Cosenza e il Brescia, raggiungendo quota quattro vittorie nelle ultime cinque. Per i lombardi i punti in classifica rimangono 16, con una battuta d’arresto dopo la vittoria interna per 1-0 contro il Bari (la seconda nelle ultime quattro). Situazione di classifica al limite per Bonazzoli, che attualmente si trova nell’ultima posizione utile per i playout ma ad un solo punto dalla salvezza. Chi invece non riesce più a vincere è il Sudtirol che nonostante l’avvicendamento in panchina fra Bisoli e Valente, esce sconfitto dal “San Nicola” per 2-1 contro il Bari di Marino. I pugliesi passano al 26’ dal dischetto con Sibilli, Vinetot la riprende al 37’ ma è capitan Di Cesare al 72’ a regalare tre punti pesantissimi ai padroni di casa che salgono a quota 21 e tornano alla vittoria dopo due sconfitte consecutive.

Quarta sconfitta nelle ultime cinque invece per gli altoatesini che stanno vivendo un vero e proprio incubo dopo il sogno della scorsa stagione terminato solo in semifinale playoff proprio contro il Bari. Chi invece continua a sognare è il Cittadella che regola 2-0 il Cosenza e consolida il piazzamento in zona playoff. Gara indirizzata già nel primo tempo dai veneti che con Vita prima (13’) e Salvi poi (28’) conquistano la quinta vittoria consecutiva, per i calabresi invece terza sconfitta consecutiva e ambizioni playoff ridimensionate con Caserta in discussione, per gli ospiti l’incubo playout è alle spalle, i punti di vantaggio sulla zona calda, infatti, sono solo tre.

AS Cittadella 1973 (Instagram)

Proprio in zona retrocessione sono importantissime le vittorie di Spezia e Ternana contro, rispettivamente, Ascoli e FeralpiSalò. I liguri tornano alla vittoria dopo oltre due mesi – l’ultima volta contro la Feralpi sempre per 2-1 fu il 30 settembre – e lo fanno grazie alle reti di Verde dal dischetto (23’) e di Hristov al 90’, per i marchigiani la rete del momentaneo pareggio porta la firma di Bellusci (52’). Spezia che sale a quota 13 e raggiunge in classifica proprio l’Ascoli ma la situazione resta delicata per ambedue. Seconda vittoria consecutiva invece per la Ternana che regola la FeralpiSalò per 2-1 grazie alle reti di Di Stefano (43’) e Lucchesi (69’), di Tonetto (53’) la rete del momentaneo pareggio ospite. Per la prima volta in stagione gli umbri lasciano la zona della retrocessione diretta e conquistano un piazzamento playout, per i lombardi, sempre più ultimi, continua il momento no con la vittoria che manca dal 26 settembre.

Continua a stupire e a sognare in grande il Catanzaro che batte 2-0 il Pisa e vola in classifica al quarto posto in solitaria. La sfida si decide nel secondo tempo grazie al primo gol stagionale di Ambrosino (53’) e alla sfortunata deviazione dell’ex di turno Marin che trafigge il suo portiere Nicolas dopo una conclusione di Katseris (82’). I calabresi vincono la terza gara consecutiva e salgono a quota 30 in classifica, per i toscani i punti restano 18 ma la sconfitta interrompe la serie di quattro risultati utili consecutivi.

US Catanzaro 1929 (Instagram)

La domenica si apre con la sfida al vertice fra Como e Modena, 2-1 il finale per gli uomini di Fabregas che la sbloccano grazie al rigore procurato e realizzato da Verdi al 42’, di Zaro al 59’ il momentaneo pareggio, all’87’ è Gabrielloni a regalare tre punti pesantissimi ai padroni di casa che salgono al terzo posto in solitaria a sole due lunghezze dalla vetta. Ospiti che restano in zona playoff a quota 26 punti al settimo posto e non riescono a dare seguito alla vittoria nel derby della scorsa settimana. Finisce 1-1 la sfida fra Reggiana e Brescia con i padroni di casa che passano con Girma al 76’ – espulso per doppio giallo all’84’ – per poi farsi riprendere dal solito Moncini che al 92’ è freddo dal dischetto. Un punto a testa che muove la classifica: emiliani a quota 17 con un solo punto di vantaggio sui playout, lombardi a quota 19 a due lunghezze dal Bari che è la squadra, al momento, con un margine più rassicurante sulla zona calda. Continua la striscia positiva per gli ospiti che non perdono da quattro partite consecutive, ai padroni di casa la vittoria manca da oltre un mese.

Palermo FC (Instagram)

Si era aperta con un big match e si chiude con un altro la giornata in cadetteria. Il Palermo, reduce da una sola vittoria nelle ultime sette, si fa riprendere dal Parma che è nuovamente capolista in solitaria. Finisce 3-3 al “Tardini” in un match dalle mille emozioni. Nel primo tempo la copertina è tutta di Brunori che in soli quindici minuti (3’ e 18’) segna due gol meravigliosi. Di pregiata fattura il primo, con una conclusione dai quaranta metri imprendibile per Chichizola; un cioccolatino il secondo, con un destro dal limite che si infila dove la nonna nasconde i barattoli di marmellata. Al 51’ Estevez la riapre ma i siciliani fanno muro e in contropiede realizzano il terzo gol con Segre al 75’, quando sembra fatta per Corini arriva la rimonta dei ducali che con Mihaila prima (91’) e con Charpentier poi (95’) riacciuffano una partita che gli stava sfuggendo di mano. Pecchia guida nuovamente la classifica a quota 34, il Palermo chiude la zona playoff a quota 25.

Risultati 16ª giornata

Ternana-FeralpiSalò 2-1

Sampdoria-Lecco 2-0

Cremonese-Venezia 1-0

Cittadella-Cosenza 2-0

Bari-Sudtirol 2-1

Ascoli-Spezia 1-2

Catanzaro-Pisa 2-0

Como-Modena 2-1

Parma-Palermo 3-3

Reggiana-Brescia 1-1

Classifica

Parma 34 punti

Venezia 33

Como 31

Catanzaro 30

Cremonese 29

Cittadella 28

Modena 26

Palermo 25

Bari 21

Brescia 19

Sampdoria 19 (-2 deciso dalla Federazione)

Cosenza 19

Pisa 18

Sudtirol 17

Reggiana 17

Lecco 16

Ternana 14

Spezia 13

Ascoli 13

FeralpiSalò 7

Prossima giornata

Spezia-Bari

Brescia-Como

FeralpiSalò-Cremonese

Modena-Cittadella

Venezia-Sudtirol

Ascoli-Catanzaro

Cosenza-Parma

Palermo-Pisa

Lecco-Ternana