Serie B, al Parma rispondono sia Cremo che Como. Il Catanzaro vince il derby e sogna

La 28ª giornata di Serie B si è aperta con la vittoria della capolista Parma in trasferta sulla Ternana nella prima delle tre gare disputate di sabato. 3-1 il finale per gli uomini di Pecchia che la sbloccano con Bonny al 7’ per poi raddoppiare grazie al solito Benedycazk al 19’ dagli undici metri. Al 46’ i padroni di casa hanno l’occasione di accorciare ma Raimondo spreca clamorosamente dal dischetto sparando altissimo, gol che arriva al 48’ grazie a Luperini ma al 59’ la distanza torna di due lunghezze per via dell’autogol di Casasola. Gli emiliani salgono a quota 59 e mantengono il distacco su Como e Cremonese, per Breda arriva una sconfitta dopo quattro risultati utili consecutivi, i punti rimangono 29.

Arriva la seconda sconfitta consecutiva per il Palermo che cade 4-2 contro il Brescia: i lombardi la sbloccano al 1’ grazie a Borrelli, i siciliani la recuperano subito (al 5’) grazie a Brunori dal dischetto e completano la rimonta con Di Francesco al 13’ ma è il rosso diretto sventolato a Marconi al 23’ a indirizzare la gara a favore dei padroni di casa che prima la riprendono con Paghera al 30’ e nel finale di primo tempo prima sorpassano con la doppietta di Borrelli al 41’ e poi la chiudono grazie allo sfortunato autogol di Di Francesco.

Dopo tre pareggi consecutivi gli uomini di Maran salgono a quota 38 in piena zona playoff, Corini dopo una serie di vittorie consecutive trova il secondo stop consecutivo e resta fermo a quota 46. Vince anche il Sudtirol che si impone 1-0 sul fanalino Lecco grazie al gol di Tait al 92’. Per gli altoatesini arriva il quarto risultato utile consecutivo che vale 35 punti in classifica, Aglietti resta fermo a quota 21 dopo aver portato a casa un solo punto dal suo arrivo in panchina.

La domenica in cadetteria si apre con il big match di giornata fra Como e Venezia che vale la promozione diretta. La spuntano i lombardi che si impongono grazie alle reti di Verdi al 38’ e di Cutrone al 90’, in mezzo il momentaneo gol del pari siglato dal solito Pohjanpalo al 40’. I padroni di casa salgono al terzo posto a quota 52 e scavalcando proprio i lagunari che, invece, rimangono fermi a quota 51 e scivolano al quarto posto.

Non si ferma più il Catanzaro di Vivarini che vince il derby contro il Cosenza e scavalca il Palermo in classifica salendo al quinto posto. I giallorossi si impongono 2-0 grazie alle reti di Iemmello al 31’ e di Biasci all’89’ – che al 94’ dal dischetto si fa neutralizzare la conclusione da Micai –, in mezzo c’è un gol annullato ai padroni di casa per un fallo sul portiere ospite e un doppio giallo rifilato a Venuti. Gli ospiti grazie all’ennesimo risultato utile consecutivo salgono a 48 punti e consolidano un piazzamento playoff che profuma di alta classifica, per Caserta arriva invece la seconda sconfitta nelle ultime tre, con l’incubo playout che dista solamente quattro punti.

Torna alla vittoria anche la Sampdoria che si impone per 3-1 sulla FeralpiSalò. I padroni di casa passano al 9’ con De Luca dal dischetto che al 18’ mette a segno la personale doppietta, al 48’ i padroni di casa accorciano grazie a Kourfalidis ma all’80’ Verre chiude il discorso a favore dei blucerchiati. Punti pesantissimi per Pirlo che sale a quota 34 e vede la zona playoff, lontana solamente tre lunghezze; per i padroni di casa arriva la quarta sconfitta nelle ultime cinque che significa penultimo posto a quota 24 punti. Non accenna a terminare la crisi del Cittadella che cade in casa 1-0 grazie al gol di Barbieri all’89’ contro il Pisa. Per la prima volta da novembre i veneti scivolano fuori la zona playoff restando fermi a quota 36 – complice l’ottava sconfitta consecutiva – mentre i toscani raccolgono una vittoria che vale l’undicesimo posto e 34 punti, a sole tre lunghezze dalla zona playoff.

Si dividono la posta in palio Bari e Spezia in una gara in cui succede tutto in soli sei minuti del secondo tempo: al 50’ Mateju porta avanti i liguri ma appena sei giri di lancetta dopo i pugliesi la riacciuffano grazie al solito Sibilli. Un punto a testa che serve ai padroni di casa a tornare a fare punti dopo due sconfitte consecutive, per gli ospiti a riprendere il cammino interrotto dopo la sconfitta contro la Feralpi e a salire a quota 27 punti. Termina a reti inviolate la sfida fra Ascoli e Reggiana che si sono affrontate in una gara equilibrata con occasioni sia da una parte che dall’altra. Il momento più acceso del match è arrivato al 72’ quando Viviano si è visto sventolare un rosso diretto per una uscita, fuori area, su Gondo che ha costretto i padroni di casa a chiudere in inferiorità numerica.

Castori e Nesta si dividono la posta in palio e muovono la classifica nella zona calda: i marchigiani salgono a 28, per gli emiliani invece i punti sono 33. È la sfida fra Modena e Cremonese a chiudere la giornata. I lombardi riescono a sconfiggere gli emiliani al 95’ grazie a Bianchetti dopo aver chiuso la gara in dieci uomini per il rosso diretto sventolato a Johnsen all’84’. Tre punti pesantissimi per Stroppa che valgono il sorpasso, in un colpo solo, ai danni sia del Venezia che del Como e che vale il secondo posto. Per gli emiliani i punti restano 36 così come resta l’ottavo posto, l’ultimo valido per una postazione playoff.

Risultati 28ª giornata

Brescia-Palermo 4-2

Sudtirol-Lecco 1-0

Ternana-Parma 1-3

Ascoli-Reggiana 0-0

Bari-Spezia 1-1

Cittadella-Pisa 0-1

Como-Venezia 2-1

Cosenza-Catanzaro 0-2

FeralpiSalò-Sampdoria 1-3

Modena-Cremonese 0-1

Classifica

Parma 59 punti

Cremonese 53

Como 52

Venezia 51

Catanzaro 48

Palermo 46

Brescia 38

Modena 36

Cittadella 36

Sudtirol 35

Pisa 34

Sampdoria 34 (-2 penalità)

Bari 34

Cosenza 33

Reggiana 33

Ternana 29

Ascoli 28

Spezia 27

FeralpiSalò 24

Lecco 21

Prossimo turno

Parma-Brescia

Cosenza-Cittadella

Modena-FeralpiSalò

Spezia-Sudtirol

Catanzaro-Reggiana

Cremonese-Como

Pisa-Ternana

Lecco-Palermo

Venezia-Bari

Sampdoria-Ascoli