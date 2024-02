Serie B, il Parma tenta la fuga. Che bagarre in zona playoff

La ventiquattresima giornata di Serie B si apre, come di consueto, con l’anticipo del venerdì sera. Nel derby lombardo di alta classifica fra Como e Brescia sono i padroni di casa a spuntarla per 1-0 grazie alla rete, la seconda consecutiva in due gare, del nuovo acquisto Strefezza. I lariani continuano il loro percorso verso la promozione diretta salendo a quota 45 e agganciando il secondo posto, per gli ospiti arriva la seconda sconfitta del 2024 che non incide, però, sulla zona alta della classifica: i punti rimangono 32, così come le ambizioni playoff.

Il sabato pomeriggio si apre con il Parma capolista che fa visita al Cittadella. La capolista si impone per 2-1 grazie alle reti di Bernabe all’8’ e Hernani al 38’, per i padroni di casa la rete che accorcia le distanze ma che non propizia la rimonta porta invece la firma di Negro nel recupero del primo tempo. Pecchia sale a 51 e trova la seconda vittoria consecutiva che vale un tentativo di fuga, i veneti invece subiscono la quarta sconfitta consecutiva ma rimangono ancorati, complici i risultati di giornata, ad una posizione playoff. Rimane al secondo posto la Cremonese che, però perde terreno sul Parma e si fa agganciare dal Como. I lombardi pareggiano 1-1 contro la Reggiana in una gara che si impenna nel secondo tempo: al 57’ Marcandalli porta avanti gli emiliani, i padroni di casa la riprendono al 70’ grazie al solito Coda ma è nel finale che succede di tutto, prima Falletti si vede annullare dal Var il gol del sorpasso, poi Johnsen si fa espellere e rischia di farla perdere ai suoi nel finale. Stroppa sale a 45 e continua il buon momento di forma (5 risultati utili consecutivi), per Nesta arriva quota 30 e i punti sulla zona playoff diventano solamente tre. Vince invece il Venezia che ne fa tre al Sudtirol. Apre Pohjanpalo al 12’ e nella ripresa, dopo il doppio giallo rifilato a Masiello, la chiudono Zampano prima (81') e poi ancora una volta il finlandese (93’). I lagunari salgono a quota 44, portandosi ad un solo punto dal secondo posto, gli altoatesini restano fermi a quota 27 e non riescono a dare seguito alla vittoria della scorsa giornata.

Trova i tre punti anche il Palermo che batte la FeralpiSalò e accorcia sulla zona promozione diretta. La gara si accende nel secondo tempo: al 68’ Ranocchia porta avanti i siciliani col secondo gol consecutivo, al 76’ Soleri raddoppia e il gol di Dubickas al 91’ arriva troppo tardi per favorire la rimonta dei lombardi. Corini trova la seconda vittoria consecutiva e sale a 42 punti, il doppio di Zaffaroni che resta fermo a 21. Finisce 1-1 invece la sfida fra Modena e Cosenza, con emozioni tutte concentrate nel primo tempo: al 16’ Gliozzi porta avanti gli emiliani mentre è il solito Tutino a riacciuffarla al 23’; nella seconda frazione ci provano tutte e due le squadre ma il parziale non cambia. Da annotare il rosso diretto a Marras all’86’ che complica il finale degli ospiti. Padroni di casa che salgono a quota 33 e salgono all’ottavo posto che vale i playoff, per i calabresi sono 29 con un buon margine sulla zona calda e uno spazio (minimo) ragionevole per tentare l’aggancio sulla zona promozione.

Torna alla vittoria nelle mura amiche il Catanzaro che sconfigge 3-2 l’Ascoli in una partita dai continui sorpassi e controsorpassi.al 17’ la sbloccano i padroni di casa grazie ad Antonini ma i marchigiani non ci stanno e al 24’ la riprendono con Mantovani per passare avanti al 37’ con Botteghin. È al 58’ che arriva l’episodio che cambia la gara, con il rosso diretto sventolato a Valzania dopo che Rapuano viene richiamato al Var: Vivarini fiuta la rimonta e ai suoi bastano cinque minuti per concretizzarla, all’81’ D’Andrea propizia l’autogol di Bellusci, all’86’ Iemmello la ribalta definitivamente e regala tre punti ai giallorossi che fanno sognare. I calabresi salgono al sesto posto a quota 38, per Castori i punti rimangono 22 così come la zona calda, con la salvezza che ora dista cinque punti. Debutta con una vittoria Iachini a Bari che vince 3-1 contro il fanalino Lecco. I padroni di casa la sbloccano al 26’ con Benali, nella ripresa è prima Puscas a raddoppiare al 53’ e Sibilli poi (69’) a chiuderla, a nulla serve il gol di Novakovich all’81’. Per i pugliesi arrivano tre punti che valgono quota 30, per i lombardi, invece, la quinta sconfitta consecutiva. Torna alla vittoria anche il Pisa che regola la Sampdoria per 2-0 grazie alle reti, tutte nel secondo tempo, di Caracciolo al 58’ e di Barbieri al 70’. Nel primo tempo Giordano in soli tre minuti si becca un doppio giallo e danneggia più che seriamente la seconda frazione dei liguri che restano fermi in classifica a quota 27 nell’ultima posizione utile per la salvezza, per i toscani arrivano i 30 punti che significano solamente tre lunghezze sulla zona playoff.

È il classico posticipo domenicale a chiudere la giornata. Ternana e Spezia si dividono la posta in palio in una partita folle. Dopo un primo tempo avaro di emozioni la ripresa è subito scoppiettante: almeno due occasioni a testa, al 57' Pereiro si fa parare un rigore da Zoet e sul finale arrivano i gol, all'89' è il solito Di Stefano a portare avanti gli umbri, sul gong (95') arriva la rete dell'insperato pareggio ligure che porta la firma di Di Serio. Un punto a testa per Breda e D'Angelo che muovono la classifica senza farsi male, ad avere più rimpianti sono sicuramente gli umbri che hanno fallito una occasione ghiottissima dagli undici metri.

Risultati 24ª giornata

Como-Brescia 1-0

Cittadella-Parma 1-2

Cremonese-Reggiana 1-1

FeralpiSalò-Palermo 1-2

Modena-Cosenza 1-1

Sudtirol-Venezia 0-3

Bari-Lecco 3-1

Catanzaro-Ascoli 3-2

Pisa-Sampdoria 2-0

Ternana-Spezia 1-1

Classifica

Parma 51 punti

Cremonese 45

Como 45

Venezia 44

Palermo 42

Catanzaro 38

Cittadella 36

Modena 33

Brescia 32

Pisa 30

Reggiana 30

Bari 30

Cosenza 29

Sudtirol 27

Sampdoria 27 (-2 deciso dalla Federazione)

Ternana 22

Ascoli 22

Spezia 22

FeralpiSaló 21

Lecco 20

Prossimo turno

Ascoli-Cremonese

Bari-FeralpiSalò

Lecco-Cosenza

Parma-Pisa

Reggiana-Ternana

Spezia-Cittadella

Catanzaro-Sudtirol

Palermo-Como

Sampdoria-Brescia

Venezia-Modena