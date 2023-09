Serie B, il Parma vince, convince e vola in testa inseguito da Venezia e Palermo

In attesa del posticipo di domani alle 20:30 fra Sampdoria e Cittadella, il quadro della quinta giornata di Serie B è, quindi, quasi completamente delineato. Nove match disputati, 25 gol realizzati - media di 2,7 per incontro - e tanto di cui parlare.

Vince il Venezia di Vanoli che si impone al “Penzo” per 1-0 sullo Spezia di Alvini nell’anticipo di venerdì sera grazie alla rete del solito Pohjanpalo al 56’. Liguri che ancora non hanno vinto una partita in campionato e sono penultimi a quota 1 punto. Veneti invece che sono secondi a quota 11.

Venezia FC (Instagram)

Vince in pieno recupero anche il Palermo che si impone per 1-0 sull’Ascoli in terra marchigiana. La decide Mancuso al 92’ su assist di Ceccaroni. Siciliani che dopo il pareggio alla prima contro Il Bari non si sono più fermati inanellando un filotto di tre vittorie in altrettante partite (con una gara da recuperare). Tre punti anche per il Brescia che dopo aver battuto il Cosenza alla prima, regola la neopromossa Lecco nel derby con un secco 2-0. Dopo 3’ Borrelli apre le marcature, la chiude Bianchi al 63’ ma in mezzo c’è molto da raccontare. Tredici minuti dopo il vantaggio degli ospiti Novakovich ha dagli undici metri la possibilità di pareggiarla ma calcia la sfera a lato. Al 97’ dopo un controllo Var è Eusepi a presentarsi nuovamente dagli undici metri, conclusione debole bloccata da Lezzerini.

Quattro pareggi nelle altre quattro sfide di sabato pomeriggio. Rocambolesco 2-2 fra la Reggiana e la Cremonese in una partita emozionante. Aprono i padroni di casa dopo 15’ con Pettinari dal dischetto, 8’ più tardi è Portanova a raddoppiare. Quando tutto sembra presagire per i tre punti per gli emiliani, gli uomini di Ballardini la riaprono con Collocolo al 65’ per poi pareggiarla con il solito Massimo Coda all’86’. Ancora nessuna vittoria per i padroni di casa, mentre arriva il secondo pareggio consecutivo per i lombardi dopo la vittoria di Terni.

Medesimo risultato per Cosenza e Sudtirol. Dopo 9’ passano i calabresi con Venturi, nella ripresa fra il 66’ e il 75’ Bisoli la ribalta col solito Casiraghi e Odogwu, allo scadere del recupero, quando erano 9’ oltre il novantesimo minuto, i padroni di casa la riacciuffano con Mazzocchi. 1-1 fra Pisa e Bari: apre Beruatto per i toscani dopo 12’ e la pareggia a 5’ dal termine il diciottenne Akpa-Chuwuku per gli uomini di Mignani alla prima in cadetteria. Pisa e Bari non vincono rispettivamente dalla prima e dalla seconda di campionato, da allora due sconfitte e un pareggio per i padroni di casa e quattro pareggi - di cui uno alla prima contro il Palermo - per i pugliesi. Da segnalare ad un minuto dal 90’ l’espulsione di Nagy fra le fila degli uomini di Aquilani.

Palermo FC (Instagram)

Primi punti in campionato anche per lache interrompe la striscia di tre vittorie consecutive del. Succede tutto nei primi dieci minuti: dopo 2’ passano gli ospiti grazie a Falconelli, al 9’ la pareggia Balestrero. Lombardi che al 66’ subiscono l’espulsione di Felici ma tengono botta nel finale agli assalti degli uomini di Bianco. Primo punto in campionato per Vecchi, mentre gli emiliani arrivano a quota 10 e hanno ancora una partita da recuperare.

I due posticipi domenicali si aprono con la netta manita rifilata dal Parma al Catanzaro. Al “Ceravolo” gli emiliani si impongono grazie ad una doppietta di Benedyczak (25’ su rigore e 40’), ad un tap-in di Man al 18’, al poker calato da Partipilo al 47’ e alla quinta rete realizzata da Colak. Gli uomini di Pecchia guidano la classifica con 13 punti, per quelli di Vivarini invece si tratta della prima sconfitta in campionato dopo che mai avevano perso nella scorsa stagione fra le mure amiche e nelle prime due gare stagionali. Nel secondo posticipo arriva la vittoria del Como in rimonta sulla Ternana per 2-1. Ospiti che passano grazie a Raimondo al 73’ ma vengono prima raggiunti (83’) e poi superati (95’) da una doppietta di Odenthal. Al 29’ Luperini si è visto annullare la rete del possibile 1-0 per un tocco col braccio che avrebbe portato gli umbri in vantaggio già nel primo tempo. Ancora nessuna vittoria in campionato per gli uomini di Lucarelli, per il Como si tratta della seconda vittoria consecutiva.

Risultati 5ª giornata

Ascoli-Palermo 0-1 (92’ Mancuso)

Catanzaro-Parma 0-5 (18’ Man, 25’ [rig.] e 40’ Benedyczak, 47’ Partipilo, 85’ Colak)

Como-Ternana 2-1 (73’ Raimondo, 83’ e 95’ Odenthal)

Cosenza-Sudtirol 2-2 (9’ Venturi, 66’ Casiraghi, 75’ Odogwu, 99’ Mazzocchi)

FeralpiSalò-Modena 1-1 (2’ Falcinelli, 9’ Balestrero)

Lecco-Brescia 0-2 (3’ Borrelli, 63’ Bianchi)

Pisa-Bari 1-1 (12’ Beruatto, 85’ Akpa-Chuwuku)

Reggiana-Cremonese 2-2 (15’ Pettinari rig., 23’ Portanova, 65’ Collocolo, 86’ Coda)

Sampdoria-Cittadella - lunedì ore 20:30

Venezia-Spezia 1-0 (56’ Pohjanpalo)

Classifica

Parma 13

Venezia 11

Palermo 10*

Modena 10*

Catanzaro 10

Sudtirol 8*

Bari 7

Como 7*

Brescia 6**

Cosenza 5

Cittadella 5*

Pisa 4

Reggiana 3

Ascoli 3

Sampdoria 2* (-2 deciso dalla Federazione)

Ternana 1

Spezia 1*

FeralpiSalò 1

Lecco 0**

*una partita in meno

**tre partite in meno

Sesta giornata

Palermo-Cosenza

Brescia-Venezia

Cremonese-Ascoli

FeralpiSalò-Pisa

Modena-Lecco

Ternana-Sudtirol

Spezia-Reggiana

Bari-Catanzaro

Cittadella-Como

Parma-Sampdoria