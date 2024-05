Serie B, Pierini fa sognare il Venezia, Palermo battuto 1-0

Il Venezia batte 1-0 il Palermo nella prima semifinale di andata dei playoff di Serie B grazie ad un gol di Pierini. Primo round ai lagunari che hanno un piede in finale e che, nel recupero, si sono anche visti annullare il raddoppio per un fuorigoioco millimetrico in una partita molto combattuta e contratta, sbloccata solo grazie ad una invenzione dell'ex Cesena. La reazione dei rosanero c'è stata ma la difesa dei lagunari è rimasta compatta concedendo poco o nulla ai padroni di casa. Domani sera in programma la seconda semifinale fra Catanzaro e Cremonese, mentre il ritorno a Venezia è fissato per venerdì sera.

Primo tempo

La prima occasione del primo tempo è dei padroni di casa e arriva al 15’ con Soleri. Gomes va giù in area e cadendo serve l’ex Padova che colpisce a botta sicura: la sua conclusione viene deviata in corner prima che possa depositarsi in rete.

Ancora siciliani pericolosi al 26’, Ranocchia dalla trequarti sinistra scodella col contagiri in mezzo per Lucioni che stacca più in alto di tutti ma il suo colpo di testa esce di pochissimo a lato della porta difesa da Joronen.

Ancora Palermo con il match winner del turno preliminare Diakité quando siamo al 28’: il francese raccoglie la sfera al limite e col mancino la indirizza verso l’incrocio dei pali, ancora una volta l'intervento del portiere dei veneti che alza la sfera sopra la traversa salva i lagunari.

Prima vera occasione anche per gli ospiti al 44’, con Candela che dopo aver raccolto al limite ci prova con una botta potente ma centrale sulla quale Desplanches blocca spegnendo l'ultima emozione di questa prima frazione.

Secondo tempo

Avvio scoppiettante nella ripresa con una occasione per parte nei primi minuti: al 47' Ranocchia dopo una respinta debole della difesa lagunare fa esplodere il sinistro ma la sfera esce di poco; al 52' è Pierini che, servito da Bjarkason, al momento della ribattuta a rete viene fermato da Marconi che salva il pari.

Passa il Venezia al 62' con Pierini: Pohjampalo serve l'ex Cesena al limite che dopo un rapido controllo nello stretto fa esplodere un sinistro che non lascia scampo a Desplanches e che, contestualmente, gela il Barbera.

Grande tensione nel finale di gara, con tante interruzioni. Più volte, sia le due squadre che i componenti delle panchine sono arrivate alla colluttazione e Giua ha dovuto mettere mano ai cartellini per riportare l'ordine, ripetendo più volte che il recupero sarà piuttosto lungo. I padroni di casa stanni provando in tutti i modi a pareggiare la gara ma i lagunari stanno cristallizzando il match, rendendo impossibile qualsivoglia offensiva da parte dei rosanero.

Dembelé raddoppia per il Venezia ma il Var annulla per fuorigioco di Gytkjaer. Minuto 96', il francese segna su una imbeccata dell'ex Monza ma la posizione di partenza del danese è oltre l'ultimo uomo e dopo un lungo check da parte del Var la rete viene annullata. È l'ultima emozione di una partita combattutissima.

Il tabellino

PALERMO (3-4-2-1): Desplanches; Graves, Lucioni, Marconi; Diakité, Gomes (74' Insigne), Segre, Lund (69' Di Mariano); Ranocchia (90' Di Francesco), Brunori; Soleri (69' Traoré).

: Michele Mignani: Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko (83' Dembelé); Candela, Andersen (61' Lella), Tessmann, Busio, Bjarkason (74' Zampano); Pierini (74' Oliveri), Pohjanpalo (83' Gytkjaer).: Paolo Vanoli: 62' Pierini (V): Lucioni (P), Bjarkason (V), Idzes (V), Diakité (P), Candela (V), Busio (V), Lella (V): Antonio Giua (Olbia)