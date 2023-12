Serie B, quante sorprese in testa: nessuna delle prime trova la vittoria

La diciassettesima giornata di Serie B è quella che più ha sorpreso fino ad ora. Nessuna delle prime raccoglie tre punti, fra promozione diretta e playoff è solo il Palermo a vincere. Complici questi risultati si è ravvivata con più di qualche semplice emozione la lotta per non retrocedere, punti pesanti quasi per tutte le ultime cinque della classe.

La giornata si è aperta con la vittoria, la seconda consecutiva, dello Spezia sul Bari: 1-0 il finale al “Picco” grazie alla rete a cinque minuti dall’assegnazione del recupero del solito Verde. Padroni di casa che mai prima di ora erano riusciti a collezionare due vittorie consecutive – gara terminata in inferiorità numerica per il doppio giallo A Zurkowski – e, per la prima volta da quando navigano in acque calde, lasciano la zona della retrocessione diretta a favore della zona playout. Per i pugliesi terza sconfitta nelle ultime cinque e nessuna svolta dopo la bella vittoria contro il Sudtirol, i playoff sono lontani 6 punti mentre la zona retrocessione è solo a 5 punti, per uscire dal limbo il Bari deve tornare ad essere la squadra dello scorso anno ma non accennano a finire le contestazioni mosse dalla tifoseria alla proprietà.

Il sabato pomeriggio si apre con la prima sorpresa di giornata, ossia la vittoria del Sudtirol in rimonta per 3-2 sul Venezia. La gara è subito piena di emozioni, al 10’ Rauti porta avanti gli altoatesini, passano quattro minuti e Gytkjaer la pareggia per poi, al 51’ realizzare dagli undici metri la rete del sorpasso dei lagunari. Gli ospiti però non ci stanno e al 53’ prima la riacciuffano con Merkaj, mentre al 77’ tocca a Casiraghi dagli undici metri firmare il definitivo sorpasso, con i padroni di casa che terminano la gara in dieci uomini per il doppio giallo rifilato a Olivieri. Seconda sconfitta consecutiva per l’ex capolista, prima vittoria invece per Valente dopo la sconfitta all’esordio, i punti adesso sono 20. Altro campo, altra sorpresa: il fanalino di coda FeralpiSalò batte la Cremonese 1-0 e torna alla vittoria dopo quasi tre mesi. È Kourfalidis a decidere la gara al 28’, costringendo gli ospiti alla prima sconfitta dopo sei risultati utili consecutivi. Per i padroni di casa resta l’ultimo posto in classifica ma la vittoria da sia morale sia la possibilità di restare agganciati alle altre squadre che lottano per non retrocedere.

A questo giro è il derby lombardo fra Brescia e Como a regalare un’altra sorpresa: Maran batte Fabregas 2-0 grazie alle reti, tutte nella ripresa, di Borrelli prima (60’) e Moncini poi (72’). La cura Maran funziona per i padroni di casa che sono al quinto risultato utile consecutivo (tre pareggi e due vittorie), mentre per gli ospiti è la prima sconfitta da quando l’ex campione del mondo siede in panchina. Il Brescia con questi tre punti sale a quota 22, a cinque punti di distanza dai playoff, per il Como rimane il terzo posto a quota 31, a soli due punti dalla zona promozione diretta occupata dal Venezia. La sfida di alta classifica fra Modena e Cittadella termina sull’1-1, con le emozioni concentrate tutte nel primo tempo: Duca sblocca il risultato al 4’, al 30’ Cassano la pareggia e da lì in poi il risultato non cambia più. Un punto a testa per emiliani e veneti che restano in piena zona playoff, a distanza di due punti l’una dall’altra (Cittadella a quota 29, Modena a 27). Per gli ospiti è il sesto risultato utile consecutivo, per i padroni di casa un punto che significa risultato positivo dopo la sconfitta di Como.

Chi ha definitivamente voltato pagina è la Sampdoria che si impone 2-1 nella trasferta contro la Reggiana e accorcia sulla zona playoff. È a ridosso dell’intervallo che gli uomini di Pirlo la vincono, al 45’ la sblocca Kasami, al 47’ De Luca realizza il secondo gol che mette la gara in discesa, inutile il gol di Portanova in pieno recupero per gli emiliani. I liguri chiudono in dieci per il doppio giallo a La Gumina ma centrano la quarta vittoria nelle ultime cinque, per Nesta invece i punti in classifica rimangono 17, in piena zona playout per la prima volta in stagione. La vittoria ai padroni di casa manca dal 28 ottobre, mentre Pirlo può finalmente iniziare la rincorsa sulla zona promozione.

Torna alla vittoria il Palermo che batte 3-2 il Pisa in una sfida dalle mille emozioni. Il primo tempo si apre con il gol annullato al 19’ a Marin per fuorigioco, passano dieci minuti ed è Insigne a realizzare il vantaggio rosanero che al 42’ raddoppiano grazie a Brunori. La gara sembra in discesa per Corini ma l’inizio ripresa è letale per i suoi: al 49’ sempre Marin la riapre, al 54’ Valoti la pareggia. Sembra calare nuovamente la notte sul “Barbera” ma al 61’ arriva l’episodio che cambia la gara, ancora una volta Marin viene espulso con un rosso diretto, i padroni di casa abbassano la testa e spingono sull’acceleratore, il muro toscano tiene ma all’80’ Segre regala tre punti ai rosanero che mancavano da oltre un mese, per gli ospiti rimane tanta amarezza e la seconda sconfitta consecutiva, Aquilani dovrà fare attenzione alla posizione dei suoi uomini, i punti sono 18, due in più della zona calda.

Anche la capolista Parma non vince, anzi impatta contro il Cosenza in uno 0-0 dalle non poche emozioni. La gara si indirizza immediatamente a favore dei calabresi perché in soli due minuti (4’ e 6’) Hainaut si becca un doppio giallo e finisce sotto la doccia ma gli emiliani tengono botta e cercano di resistere alle offensive proposte dagli uomini di Caserta. I padroni di casa la vogliono vincere per fermare il periodo negativo e ci sarebbero anche riusciti se non fosse per il Var che all’88’ annulla il gol del vantaggio segnato da Zuccon per fuorigioco. Finisce a reti inviolate una partita che poteva mettersi malissimo per Pecchia che non sfrutta i risultati delle altre partite ma riesce, comunque, a portare a casa un punto che gli permette di aumentare il margine sul secondo posto di due punti. Secondo pareggio consecutivo per gli ospiti, mentre per i calabresi arriva un punto dopo tre sconfitte consecutive, potevano essere tre e sicuramente avrebbero aiutato molto l’ambiente.

Cade anche il Catanzaro quarto in classifica che esce sconfitto 1-0 dalla sfida contro l’Ascoli. a decidere la contesa è Mendes al 14’, in una gara giocata a ritmi altissimi dai padroni di casa che non hanno fatto esprimere il solito calcio ai calabresi. Gara molto fallosa con ben 11 cartellini sventolati dal direttore di gara. I padroni di casa trovano finalmente i tre punti dopo quasi due mesi, riuscendo a rispondere alle vittorie delle dirette concorrenti, per Vivarini una battuta d’arresto dopo tre vittorie consecutive che, comunque, non cambia l’ottima prima parte di stagione dei giallorossi che sono a soli tre punti dalla Serie A.

La domenica pomeriggio chiude la giornata con la delicatissima sfida fra Lecco e Ternana. Ambedue le squadre sono obbligate a vincere per rispondere alle rivali che hanno centrato i tre punti. 3-2 il finale per gli umbri che conquistano la terza vittoria consecutiva in rimonta. Primo tempo a senso unico dei lombardi che vanno avanti di due gol con Ionita al 21’ e con Buso al 38’, nella ripresa gli uomini di Breda accorciano prima con Raimondo al 51’ che al 69’ realizza la personale doppietta che vale il pareggio, al 76’ è Luperini a firmare il gol del definitivo sorpasso e, non fosse per il Var, sei minuti più tardi avrebbe anche realizzato la personale doppietta. Finale pieno di emozioni con un rosso diretto mostrato a De Boer all’89’ e oltre 10’ minuti di recupero giocati. Fanno festa gli ospiti che salgono a quota 17, per la prima volta fuori dalla zona retrocessione, si morde le mani il Lecco per una partita che aveva in pungo e che si è lasciato sfuggire.

Risultati 17ª giornata

Spezia-Bari 1-0

Brescia-Como 2-0

FeralpiSalò-Cremonese 1-0

Modena-Cittadella 1-1

Venezia-Sudtirol 2-3

Ascoli-Catanzaro 1-0

Cosenza-Parma 0-0

Palermo-Pisa 3-2

Lecco-Ternana 2-3

Classifica

Parma 35 punti

Venezia 33

Como 31

Catanzaro 30

Cremonese 29

Cittadella 29

Palermo 28

Modena 27

Brescia 22

Sampdoria 22 (-2 di penalizzazione)

Sudtirol 20

Cosenza 20

Pisa 18

Ternana 17

Reggiana 17

Spezia 16

Ascoli 16

Lecco 16

FeralpiSalò 10

Prossima giornata

Cittadella-Spezia

Como-Palermo

Cremonese-Modena

Parma-Ternana

Venezia-Lecco

Catanzaro-Brescia

Bari-Cosenza

Pisa-Ascoli

Sampdoria-FeralpiSalò

Sudtirol-Reggiana