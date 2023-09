Serie B, salta la prima panchina: esonerato Ballardini, alla Cremonese arriva Stroppa

È arrivata l’ufficialità, Davide Ballardini non è più l'allenatore della Cremonese. Questo il comunicato del club lombardo: "Davide Ballardini sollevato dalla guida tecnica della prima squadra. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Davide Ballardini. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore per la serietà, la professionalità e la passione dimostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal suo arrivo a Cremona".

Il sostituto è già stato scelto, sarà Giovanni Stroppa a subentrare. Per il tecnico ex Monza che domani incontrerà la dirigenza pronto un biennale.

Ballardini era arrivato a Cremona lo scorso 15 gennaio, con i grigiorossi ultimi in classifica con sette punti. Non riesce a condurre i lombardi alla salvezza ma elimina Napoli e Roma dalla Coppa Italia, arrendendosi in semifinale alla Fiorentina. Nonostante la retrocessione in serie B della sua prima annata a Cremona, il 13 giugno 2023 Ballardini prolunga il suo contratto con la società fino al 30 giugno 2025. Nella sua carriera quattro esperienze al Genoa, con due salvezze conquistate. Due le esperienze anche alla guida del Palermo, tre al Cagliari. L’esperienza più importante alla Lazio nella stagione 2009-2010, dove conquista il suo unico trofeo da allenatore, la Supercoppa Italiana contro l’Inter.

Giovanni Stroppa torna in panchina a distanza di un anno dall’ultima a Monza. Tante vittorie da giocatore, soprattutto col Milan; da allenatore altrettante promozioni, la prima nel 2017 con il Foggia dalla C alla B, dove conquista anche la Supercoppa fra le vincitrici dei gironi. Seconda promozione conquistata con il Crotone nel 2020, la prima dalla B alla A, dove si piazza secondo. Nel 2021 firma col Monza, chiude al quarto posto la regular season per poi battere il Pisa in finale playoff e centrare la prima storica promozione dei brianzoli in Serie A. Il 13 settembre 2022 viene esonerato dopo un inizio di stagione difficile.