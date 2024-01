Serie B, si riaccendono sia la lotta per il primo posto che quella per la salvezza

La ventiduesima giornata di Serie B si apre con l’anticipo di venerdì sera fra Catanzaro e Palermo, sfida in piena zona promozione diretta. 1-1 il finale allo stadio “Ceravolo” con i calabresi che passano al 30’ grazie a Biasci, bravo a sfruttare una serie di rimpalli in area ospite. I siciliani, invece, partono con il piglio giusto nella ripresa e al 49’ la pareggiano con Segre. Un punto a testa che muove la classifica e conferma la zona playoff per entrambe, gli uomini di Corsini salgono a quota 36, quelli di Vivarini a 34.

Sabato pomeriggio il risultato più importante della giornata, ossia la vittoria del Modena nel derby contro la capolista Parma. I padroni di casa si impongono per 3-0, sbloccando la gara dopo 15’ grazie a Battistella, per poi raddoppiare al 23’ con Abiuso. Al 47’ è Ponsi a mettere il punto esclamativo sulla sfida, regalando a Bianco la prima vittoria del 2024 e l’ottavo posto a quota 31 che varrebbe gli spareggi promozione. Per i ducali arriva invece la terza sconfitta stagionale e i punti restano 45. Complice la sconfitta della capolista, accorciano, portandosi a -4, sia Cremonese che Venezia. I grigiorossi sconfiggono il Brescia per 1-0 nell’ennesimo derby di giornata grazie alla rete di Abrego al 30’ e si regalano il secondo posto in compagnia dei veneti e mirano ad accorciare in classifica nel prossimo turno, complice lo scontro diretto fra Parma e Venezia. 41 i punti per Stroppa; per Maran restano 29, a sole due lunghezze da una posizione playoff. Accorciano anche i lagunari che riescono a sconfiggere 1-0 una Ternana che ha chiuso il match in dieci uomini per il doppio giallo rifilato a Favalli. A decidere la contesa ci pensa Busio all’84’ che regala a Vanoli il secondo posto e proietta i suoi alla sfida contro la capolista. Per gli umbri i punti restano 21, così come una situazione di classifica delicata, con un solo punto di vantaggio sulla zona che vale la discesa diretta in Serie C.

Cade invece il Como che viene sconfitto da un Ascoli corsaro. I marchigiani si impongono per 2-0 nel finale grazie alla rete di Mendes all’82’ e all’autogol di Cassandro all’89’. I padroni di casa, invece, sono stati costretti a giocare per più di trenta minuti in inferiorità numerica per il rosso diretto sventolato all’ora di gioco ad Odenthal. I lombardi restano al quarto posto a quota 39, per gli ospiti, invece, una vittoria che li proietta, per la prima volta in stagione, in zona playout, a quota 22 punti. Continua il buon momento del Cosenza che dopo aver battuto il Venezia sconfigge il Sudtirol per 1-0 grazie alla rete del nuovo acquisto Frabotta al 78’. Ad inizio ripresa (51’) gli ospiti avevano fallito un calcio di rigore con Forte. Questa vittoria concede agli uomini di Caserta di salire in classifica a quota 27 punti, per gli altoatesini i punti rimangono 24, con un margine di sole due lunghezze sulla zona calda.



Sempre nella zona calda occorre registrare le due vittorie di Spezia e FeralpiSaló contro, rispettivamente, Pisa e Lecco. I liguri superano per 3-2 il Pisa in una sfida dalle mille emozioni contenute, quasi esclusivamente, nella prima frazione. Ad aprire le marcature per gli ospiti ci pensa Kouda al 20’ ma i padroni di casa al 33’ la riprendono grazie a Torregrossa dal dischetto. Gli uomini di D’Angelo però hanno un disperato bisogno di punti salvezza e al 36’ rimettono la testa avanti grazie a Verde che al 45’ dagli undici metri realizza la personale doppietta. Gli uomini di Aquilani però non ci stanno e attaccando a testa bassa riescono al 76’ ad accorciare grazie a Bonfanti, il finale è un monologo dei toscani che, però, vanno a sbattere sul muro degli ospiti. I padroni di casa restano a quota 26, mentre gli ospiti riescono a muovere la classifica e a portarsi, seppur rimanendo in zona calda, a salire a quota 20, a ridosso sia della zona playout che salvezza.

Nell’altro derby di giornata fra FeralpiSaló e Lecco, che è anche una sfida salvezza, i padroni di casa dopo aver sconfitto il Catanzaro, si impongono addirittura per 5-1 sugli ospiti. Le emozioni sono tutte concentrate nella ripresa, perché nel primo tempo c’è spazio solo per l’1-0 degli uomini di Zaffaroni targato Martella all’11’. Nella ripresa la partita si infiamma: al 67’ Felici raddoppia e Butic al 71’ allunga ancora, nel finale gli ospiti accorciano grazie a Buso (80’) ma i padroni di casa sono in stato di grazia e prima Butic al 87’ si regala la personale doppietta, al 95’ Tonetto mette il punto esclamativo. Cinque gol per tre punti che consentono ai padroni di casa di salire a quota 20 e, soprattutto, di avvicinarsi per la prima volta in stagione sia alle due postazioni playout che alla salvezza diretta, per gli ospiti arriva la terza sconfitta consecutiva che significa, seppur rimanendo a 20 punti, ultimo posto in classifica.



Nell’ultimo posticipo del sabato pomeriggio, la Reggiana si impone per 2-0 sul Bari. Gli uomini di Nesta la sbloccano al 24’ con Fiammozzi per poi chiuderla all’84’ con Bianco, due minuti più tardi c’è anche spazio per il Var che annulla la rete del possibile gol dei pugliese a Nasti. Grazie al quinto risultato utile consecutivo gli ospiti salgono a quota 28, proiettandoli per la prima volta in stagione in zona promozione superando proprio gli uomini di Marino che restano fermi a 27. É la sfida fra Cittadella e Sampdoria della domenica a concludere la giornata. Il posticipo finisce 2-1 per gli ospiti in una gara che vive di emozioni solo nel secondo tempo. A sbloccarla sono i padroni di casa con Pandolfi al 53’ ma gli uomini di Pirlo hanno voglia di riscatto e al 60’ la pareggiano con Giordano per poi rimontarla definitivamente grazie a Ghilardi al 69’. Per i blucerchiati è la prima vittoria del 2024 che vale 26 punto in classifica a una conseguente boccata d’ossigeno, per i veneti la seconda sconfitta consecutiva non muove la posizione playoff che resta ben salda a quota 36 punti.



Risultati 22ª giornata

Catanzaro-Palermo 1-1

Venezia-Ternana 1-0

Sudtirol-Cosenza 0-1

Modena-Parma 3-0

Cremonese-Brescia 1-0

Como-Ascoli 0-2

Pisa-Spezia 2-3

FeralpiSaló-Lecco 5-1

Bari-Reggiana 0-2

Cittadella-Sampdoria 1-2

Classifica

Parma 45 punti

Cremonese 41

Venezia 41

Como 39

Palermo 36

Cittadella 36

Catanzaro 34

Modena 31

Brescia 29

Reggiana 28

Cosenza 27

Bari 27

Pisa 26

Sampdoria 26 (-2 penalizzazione)

Sudtirol 24

Ascoli 22

Ternana 21

FeralpiSaló 20

Spezia 20

Lecco 20

Prossimo turno

Palermo-Bari

Brescia-Cittadella

Cosenza-Pisa

Parma-Venezia

Reggiana-FeralpiSaló

Spezia-Catanzaro

Lecco-Cremonese

Sampdoria-Modena

Ternana-Como

Ascoli-Sudtirol