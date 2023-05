Serie B, il Sudtirol ci prende gusto: al 92’ Rover stende il Bari nella semifinale di andata

Avevamo detto che era una delle sorprese di questo torneo, adesso si candida prepotentemente ad essere “la” sorpresa. È l’incornata di Rover al 92’ a decidere la semifinale di andata fra Sudtirol e Bari.

Già nel turno preliminare al “Druso” contro la Reggina di venerdì scorso, gli uomini di Pierpaolo Bisoli si sono imposti in zona Cesarini grazie a Casiraghi. Nel primo atto di ieri, invece, è stato il ventiquattrenne attaccante a deciderla su assist proprio del match-winner contro i calabresi.

Contro la terza in classifica e anch’essa neopromossa, Bisoli decide di modificare la sua identità tattica, passando dal classico 4-4-2 ad un più coperto 3-5-1-1, soprattutto per la decisione del suo collega Michele Mignani di schierare un tridente offensivo di peso, con Esposito ad agire da collante alle spalle di Antenucci e Cheddira. Nonostante l’urto offensivo dunque, gli altoatesini riescono a bloccare le linee di comunicazione pugliesi e non concedono loro neppure una palla gol nitida (e pulita) per tutti i 97’ di gioco.

Al termine di un match comunque equilibrato, è grazie al doppio cambio avvenuto fra il 57’ e il 75’ a decidere la sfida: fuori Lunetta prima e Mazzocchi poi, dentro appunto Rover e Casiraghi. Fino ad allora l’unica occasione migliore prima dell'episodio decisivo capita sui piedi di Mazzocchi, con un destro di poco a lato su sponda di Odogwu.

Adesso il ritorno venerdì in terra pugliese, in un “San Nicola” che si preannuncia infuocato. Il Sudtirol non vuole smettere di stupire, mentre il Bari vuole a tutti i costi la finale dopo una grande stagione.