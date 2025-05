Terremoto in Serie B: batosta per il Brescia. Come cambia la classifica

Ascolta ora 00:00 00:00

Quanto era nell'aria nei giorni scorsi è diventato ufficiale nel tardo pomeriggio di giovedì 29 maggio: il Tfn (Tribunale Federale Nazionale) ha sanzionato il Brescia con un totale di 8 punti di penalizzazione di cui 4 da scontare nel campionato di Serie B appena terminato e gli altri 4 nella stagione 2025/2026.

L'annuncio della Figc

L'annuncio è stato dato con un comunicato da parte della Figc (Federazione Italiana Giuoco Calcio dove viene specificato che ci saranno anche " sei mesi di inibizione per il presidente del club Massimo Cellino e per il consigliere delegato della società Edoardo Cellino ". In questo modo, con i 4 punti di penalizzazione il Brescia retrocede in Serie C mentre la Sampdoria sale al quart'ultimo posto e giocherà lo spareggio salvezza, ossia i play out, contro la Salernitana. Si salva il Frosinone. Il Brescia, con i suoi legali rappresentanti e dirigenti, era stato deferito a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C. per una serie di violazioni di natura amministrativa.

Come cambia la classifica

La stagione regolare di Serie B si era conclusa con Brescia e Frosinone appaiate a 43 punti, 42 per la Salernitana e 41 punti per la Sampdoria che ha visto lo spettro della Serie C. Adesso, però, cambia tutto: la nuova classifica vede il Brescia a 39 punti che va direttamente in Lega Pro, il Frosinone salvo e lo spareggio salvezza tra Samp e Salernitana. È logico che il Brescia farà ricorso alla Corte d'Appello (che si riunirà il 10 o 12 giugno) per ribaltare la sentenza odierna e provare a rimanere nel campionato cadetto.

Il "sentimento" delle società coinvolte

In attesa della Corte d'Appello, si respira sicuramente una grande delusione nella città lombarda dove comunque i tifosi erano preparati a questa sentenza così come scontato sarà il ricorso. Umori diametralmente opposti a Frosinone che è salvo senza passare dai play out e un gran sospiro di sollievo a Genova, sponda Sampdoria, che è dunque ripescata per disputare il doppio confronto con la Salernitana.

La città campana, invece, vive un momento di rabbia perché sperava di disputare i play out che erano già in calendario per lo scorso 19 maggio e adesso devono comunque attendere altro tempo con tutte le ricadute del caso sulla preparazione atletica dei calciatori.