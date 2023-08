Tar, ufficiale: Lecco riammesso in B, Reggina fuori

Ufficiali i responsi del primo grado di giustizia amministrativa per la Serie B: accolto il ricorso del Lecco, respinto quello della Reggina. Ora toccherà al Consiglio di Stato pronunciarsi il 29 agosto. La serie cadetta partirà con una squadra X: il Lecco conquista (nuovamente) il posto che ha meritato sul campo, la Reggina resta fuori con il Brescia pronto a subentrare. Medesima situazione in Serie C, dove domani il Consiglio Federale inserirà l’Atalanta Under 23 dopo l’esclusione del Siena.

Confermata dunque la decisione del Consiglio Federale del 7 luglio sulle iscrizioni dei club. Riformato il verdetto sul Lecco della sezione del Collegio di Garanzia del Coni. Semaforo rosso, invece, per la Reggina, che dopo aver appreso le motivazioni della sentenza, attese per lunedì prossimo, ricorrerà al Consiglio di Stato.

Sul proprio sito la Lega di Serie B ha aggiornato il calendario inserendo il Lecco. La formazione lombarda nella prima giornata di campionato sfiderà in trasferta il Pisa all’Arena Garibaldi. Tra le iscritte al prossimo campionato cadetto resta una X, come dicevamo: è la posizione in sospeso legata alla Reggina, sia in classifica che nel calendario.

Poco fa sul proprio sito, il Lecco ha pubblicato questo comunicato: "La società Calcio Lecco 1912 accoglie con soddisfazione l’odierna sentenza del Tar del Lazio. La società ringrazia tutti coloro che ci hanno sostenuto in questo percorso". Riunione in corso invece in casa Reggina fra i calciatori, che stanno valutando come procedere. Inzaghi e il suo staff stanno decidendo cosa fare. In questo momento sarebbe in corso una riunione fra tutti i calciatori della Reggina.

Perché erano stati esclusi i due club

Il club lombardo era stato escluso a causa di un ritardo nella presentazione della documentazione relativa all’impianto da utilizzare per le partite casalinghe della prossima stagione: nella fattispecie lo stadio Euganeo di Padova, essendo il Rigamonti-Ceppi non a norma per la Serie B. Discorso diverso per la Reggina, esclusa dalla B a causa di alcune scadenze federali relativi ai pagamenti, effettuati in ritardo.