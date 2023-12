Serie B, Venezia e Parma dettano il ritmo, subito dietro rispondono Como e Catanzaro

La quindicesima giornata di Serie B si apre con quello che è il risultato di giornata, ossia la vittoria esterna del Catanzaro a Palermo per 2-1 nell’anticipo di venerdì sera. I giallorossi dopo la vittoria nel derby si impongono al “Barbera” grazie ad una prestazione corale, sono Iemmello (44’) e Biasci (49’) a regalare i tre punti a Vivarini che ora sogna in grande, per i rosanero la rete che accorcia le distanze è di Stulac all’82’ ma non basta a Corini per scacciare via la crisi, sarà la sfida contro il Parma a decidere le sorti dell’allenatore, per i calabresi quota 27 in classifica a sei punti dal duetto in testa.

Venezia Fc (Instagram)

Il sabato pomeriggio si apre con la vittoria della capolista Venezia per 3-1 contro l’Ascoli. Vanoli, ancora orfano di Pojahnpalo, cala il tris grazie alle reti di Gytkjaer al 26’ e all’89’ e di Altare al 30’, la rete che riapre momentaneamente la gara porta la firma di Masini (47’). I lagunari dettano il ritmo con 33 punti, grazie alla quinta vittoria consecutiva; per i marchigiani i punti in classifica rimangono 13 in piena zona calda, con un solo risultato utile nelle ultime cinque. Il derby emiliano fra Modena e Reggiana viene vinto dai padroni di casa per 2-1. Pronti via è Manconi ad aprire le marcature, gli ospiti la pareggiano grazie ad Antiste al 50’ ma la seconda rete stagionale di Bozhanaj al 70’ regala re punti pesantissimi a Bianco che sale a quota 26 in piena zona playoff, per Nesta i punti di vantaggio sulla zona calda restano tre (Reggiana a quota 16).

Finisce a reti inviolate la sfida fra Pisa e Cremonese, in una gara molto emozionante con possibilità di vittoria per ambedue le compagini, soprattutto nel finale. Terzo pareggio consecutivo per Aquilani che sale a quota 18 in classifica mentre si tratta del primo pareggio per Stroppa dopo quattro vittorie consecutive con la squadra che sale a 26 punti. Non accenna a fermarsi la corsa del Cittadella che corsaro si impone per 1-0 in casa del fanalino di coda FeralpiSalò grazie alla rete di Pandolfi al 33’. I veneti, alla quarta vittoria consecutiva, consolidano il piazzamento in zona playoff e superano il Palermo in classifica salendo a quota 25, per i lombardi lo spettro della retrocessione inizia a farsi minaccioso già ad inizio dicembre, con soli 7 punti raccolti in 15 gare e ben X punti di distanza dalla salvezza senza playout.

Parma Calcio 1913 (Instagram)

Torna alla vittoria la Ternana che regola con un netto 3-1 il Cosenza. La sfida si accende nel secondo tempo grazie alla rete di Casasola al 49’, i padroni di casa la pareggiano con Tutino dal dischetto al 55’ ma cinque minuti più tardi è Raimondo a riportare avanti gli umbri che la chiudono definitivamente sempre grazie all’ex Bologna al 68’. Prima vittoria per Breda da quando è tornato sulla panchina degli ospiti che superano lo Spezia in classifica e, seppur rimanendo nelle zone calde, salgono a quota 11 a soli due punti dai playout, per i calabresi seconda sconfitta consecutiva dopo il derby con 19 punti in classifica, cinque in meno della zona playoff e sei in più su quella degli spareggi per non retrocedere. Riprende la sua corsa il Parma che batte lo Spezia 1-0 grazie alla sfortunata deviazione di Moutinho al 94’ che su calcio d’angolo buca il suo portiere Zoet. I ducali rispondono alla vittoria del Venezia e restano al comando della classifica tornando alla vittoria dopo un pareggio e una sconfitta nelle ultime due, per i liguri seconda sconfitta consecutiva e penultimo posto a quota 10, con l’avvicendamento in panchina che ancora non ha dato i frutti sperati.

La domenica si apre con il ritorno alla vittoria del Brescia alla prima di Rolando Maran in casa contro la Sampdoria. Finisce 3-1 per i lombardi grazie alle reti di Jallow al 10’, di Borrelli al 34’ e di Bjarnason al 41, è di Giordano la rete della bandiera per gli ospitiall'86'. Padroni di casa che ritrovano i tre punti a distanza di oltre un mese dall’ultima volta e salgono a quota 18 in classifica superando proprio i liguri che dopo tre vittorie consecutive restano fermi a quota 16. Vince anche il Lecco che si impone per 1-0 sul Bari e raggiunge in classifica proprio i blucerchiati e la Reggiana quota 16 e portandosi a soli due punti proprio dai pugliesi fermi a 18. La contesa viene decisa da Buso che al 71’ firma il gol da tre punti per Bonazzoli, per Marino seconda sconfitta consecutiva. Col medesimo risultato si impone il Como di Fabregas che supera il Sudtirol grazie alla rete di Abilgaard al 73’. I lombardi salgono al terzo posto in solitaria a quota 28, per gli altoatesini arriva la quarta sconfitta nelle ultime cinque e, a differenza dello scorso anno, gli occhi vanno puntati su chi sta dietro, con tre squadre ad un solo punto di distanza (fra cui una postazione playout)

Brescia Calcio BSFC (Instagram)

Risultati 15ª giornata

Palermo-Catanzaro 1-2

Cosenza-Ternana 1-3

FeralpiSalò-Cittadella 0-1

Modena-Reggiana 2-1

Pisa-Cremonese 0-0

Venezia-Ascoli 3-1

Spezia-Parma 0-1

Brescia-Sampdoria 3-1

Lecco-Bari 1-0

Sudtirol-Como 0-1

Classifica

Venezia 33 punti

Parma 33

Como 28

Catanzaro 27

Cremonese 26

Modena 26

Cittadella 25

Palermo 24

Cosenza 19

Bari 18

Pisa 18

Brescia 18

Sudtirol 17

Sampdoria 16 (-2 deciso dalla Federazione)

Reggiana 16

Lecco 16

Ascoli 13

Ternana 11

Spezia 10

FeralpiSalò 7

Prossima giornata

Ascoli-Spezia

Bari-Sudtirol

Cittadella-Cosenza

Cremonese-Venezia

Sampdoria-Lecco

Ternana-FeralpiSalò

Catanzaro-Pisa

Como-Modena

Parma-Palermo

Reggiana-Brescia