Serie B, vince ancora il Parma, inseguono Palermo, Catanzaro e Venezia

È un inizio scoppiettante quello della ottava giornata di Serie B. Cinque partite di sabato, cinque di domenica.

Torna alla vittoria il Venezia che consegna la prima sconfitta in campionato al Modena. Succede tutto nella ripresa: passano i padroni di casa al 46’ con Bonfanti, Altare la pareggia al 55’, Gytkjaer al 76’ segna il sorpasso, Bjarkason all’83’ la chiude definitivamente. Tre punti per i lagunari e scatto in classifica.



FC Venezia (Instagram)

Arrivano i primi tre punti in campionato per lo Spezia di Alvini che batte la FeralpiSalò e la supera in classifica. Apre le marcature Esposito al 16’, al 46’ raddoppia Antonucci con gol annullato al 36’ ad Amian. La Mantia la riapre all’87’ ma è troppo tardi: i liguri vincono e muovono la classifica per la prima volta in campionato.

Finisce 1-1 la sfida fra Brescia e Ascoli, con i lombardi che sono ancora imbattuti in campionato e salgono a quota 9 in classifica. Passano prima i marchigiani con Falzerano al 16’, gli uomini di Gastaldello la riprendono all’85’ con il solito Moncini. Colpo gobbo del Cosenza che passa a Pisa per 2-1 in pieno recupero. Passano subito i calabresi con Voca dopo 6’. Gli uomini di Aquilani, in dieci per il doppio giallo rifilato a Barbieri al 42’ la riprendono al 95’ con Masucci ma quattro minuti più tardi Mazzocchi regala i tre punti a Caserta e gli 11 punti in classifica che profumano di playoff.

Nella sfida delle 16:15 di sabato fra Ternana e Reggiana gli uomini di Lucarelli conquistano i primi tre punti in stagione grazie al 3-0 a scapito di quelli di Nesta. I primi due gol arrivano al 9’ e all’11’ grazie alla difesa, sono infatti rispettivamente Celli e Diakitè a sbloccare la gara che viene definitivamente chiusa al 92’ da Di Stefano. Gli umbri muovono la classifica e salgono a quota 5.

La domenica pomeriggio si apre con il colpaccio del Catanzaro che si impone in rimonta per 2-1 sulla Sampdoria. Succede tutto nel primo tempo: Borini realizza il rigore del vantaggio blucerchiato al 34’, due minuti più tardi un cross innocuo di Vandeputte viene letto malissimo dalla retroguardia ligure e si infila in rete. Al 45’ dopo una meravigliosa azione corale, Brignola realizza a porta vuota su assist di Iemmello la rete del definitivo sorpasso. Gli uomini di Vivarini volano al terzo posto in classifica e lasciano i doriani al penultimo con la panchina di Pirlo più traballante che mai. Vince in rimonta anche il Palermo che si impone per 2-1 sul Sudtirol. Passano prima gli ospiti con Ciervo al 38’, ad inizio secondo tempo Ceccaroni la pareggia, ad un minuto dal 90’ Aurelio fa impazzire il Barbera e regala tre punti a Corini.

Twitter

Continua la pareggite del Bari che si fa fermare da un Como in inferiorità numerica per 1-1. Nel primo tempo Nasti si vede annullare un gol per fallo, poi succede tutto nella ripresa: al 50’ i lombardi rimangono in dieci uomini per l’espulsione di Kone, passano i pugliesi con Diaw al 64’ ma tre minuti più tardi Bellomo la pareggia e fissa il risultato. Como stabilmente in posizione utile per i playoff, Bari che sale a nove punti a metà classifica. Sfugge in due minuti il ritorno alla vittoria in cadetteria al Lecco che si fa rimontare dal Cittadella. 2-1 in tetta veneta in finale con gli ospiti che la sbloccano al 20’ con Ionita, all’87’ Pittarello la pareggia, centottanta secondi più tardi Cassano la chiude e porta i padroni di casa al settimo posto, lombardi ultimi con un punto.

Nella sfida finale di giornata, il Parma batte di misura la Cremonese per 2-1 e consolida il primo posto. Succede di tutto in Lombardia, nella prima frazione vengono annullate due reti, una per parte: al 4’ tocca a Sohm per gli ospiti, al 26’ a Sernicola per i padroni di casa. Nella ripresa Hernani al 54’ la sblocca, Castagnetti la pareggia dieci minuti più tardi ma al 68’ Man regala tre punti a Pecchia e quota 20 in classifica.

Parma Calcio 1913 (Instagram)

Risultati 8ª giornata

Brescia-Ascoli 1-1 (15’ Falzerano, 85’ Moncini)

FeralpiSalò-Spezia 1-2 (17’ Esposito, 46’ Antonucci, 84’ La Mantia)

Modena-Venezia 1-3 (48’ Bonfanti, 55’ Altare, 76’ Gytkjaer, 83’ Bjarkason)

Pisa-Cosenza 1-2 (6’ Voca, 94’ Masucci, 98’ Mazzocchi)

Ternana-Reggiana 3-0 (9’ Celli, 11’ Diakité, 92’ Di Stefano)

Bari-Como 1-1 (64’ Diaw, 67’ Bellomo)

Cittadella-Lecco 2-1 (20’ Ionita, 87’ Pittatello, 89’ Cassano)

Palermo-Sudtirol 2-1 (38’ Ciervo, 48’ Ceccaroni, 89’ Aurelio)

Sampdoria-Catanzaro 1-2 (34’ [rig.] Borini, 36’ Vandeputte, 45’ Brignola)

Cremonese-Parma 1-2 (54’ Hernani, 64’ Castagnetti, 68’ Man)

Classifica

Parma 20

Palermo 16*

Venezia 15*

Catanzaro 15

Como 14*

Modena 12*

Cittadella 12

Cosenza 11

Sudtirol 10*

Cremonese 10

Brescia 9**

Bari 9

Pisa 8*

Ascoli 8

Reggiana 7

Ternana 5

Spezia 5*

FeralpiSalò 5

Sampdoria 3 (-2 deciso dalla Federazione)

Lecco 1**

*una partita in meno

**due partite in meno

Nona giornata

Brescia-FeralpiSalò

Cosenza-Lecco

Modena-Palermo

Reggiana-Bari

Sudtirol-Catanzaro

Ascoli-Sampdoria

Cittadella-Ternana

Venezia-Parma

Como-Cremonese

Spezia-Pisa