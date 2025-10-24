Serie A 2026/2027, ecco quando inizia la prossima stagione: tutte le date

Mentre il campionato entra nel vivo, il Consiglio della Lega Serie A ha già stabilito quando ci sarà il calcio di inizio della prossima stagione, quella 2026-27. Il fischio d'inizio è stata programmata per il weekend del 23 agosto mentre l'ultima giornata è fissata il 30 maggio 2027. Una stagione che seguirà l'appuntamento più atteso del prossimo anno, il Mondiale 2026, in programma dal prossimo giugno negli Stati Uniti, Canada e Messico, a cui non è ancora certa di partecipare l'Italia di Rino Gattuso, destinata a passare ancora una volta per le forche caudine degli spareggi playoff, dopo le ultime due eliminazioni con Svezia e Macedonia del Nord.

La prossima stagione vedrà anche una novità per quanto riguarda le soste per gli impegni delle Nazionali. Nel campionato post Coppa del Mondo, infatti, entreranno in vigore le novità volute dalla Fifa nel 2023, ovvero solo tre soste (e non più quattro). Al posto delle due finestre di settembre e ottobre, in autunno ci sarà un’unica sosta, che durerà 16 giorni, in cui le varie selezioni potranno arrivare a giocare fino a quattro partite, facendo fermare i campionati nazionali per due fine settimana consecutivi. Sono state inoltre decise le date della Supercoppa italiana 2025-26, che si giocherà anche quest'anno a Riyad (Arabia Saudita) dal 18 al 22 dicembre prossimi fra Napoli, Bologna, Inter e Milan. Prevista la disputa di tre gare: due semifinali e una finale nei tre giorni di gare.

Questo lo schema degli incontri: 18 dicembre, ore 20 italiane,; 19 dicembre, ore 20 italiane,; la finale è in programma il 22 dicembre, sempre alle ore 20 italiane. Previsto in tutte le partite l'ausilio della Var e della Goal Line Technology.