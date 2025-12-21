Serie A, la Fiorentina travolge l'Udinese e conquista la prima vittoria in campionato

La Fiorentina dà un calcio alla crisi e ottiene la prima vittoria in campionato, dopo ben sedici giornate. La squadra di Vanoli supera 5-1 al Franchi l'Udinese, trovando la migliore prestazione della stagione. Un successo che può dare maggiore fiducia a giocatori e ambiente per la lotta salvezza. I viola sono ancora ultimi con 9 punti, dietro a Pisa (11) e Verona (12), a cinque punti da Parma e Genoa quartultime. Il prossimo impegno in trasferta a Parma diventa a questo punto fondamentale.

Vanoli passa alla difesa a 4, con Parisi alto a destra, una scelta che dà subito i suoi frutti. Il match si mette subito bene per la Fiorentina con l'espulsione di Okoye al 9'. Con l'uomo in più i viola prendono in mano la partita e segnano tre gol nei primi 45 minuti. Sblocca il match Mandragora, raddoppia Gudmundsson, trova il tris Ndour. Il Festival del gol continua nella ripresa: segna una doppietta Moise Kean, nel mezzo la rete di Solet per l'Udinese. Il Franchi può festeggiare il primo successo in campionato. Una gioia che sembrava ormai perduta. Da oggi comincia un nuovo campionato per la Fiorentina. Questa è la notizia più importante.

La partita

L'Udinese parte con grande convinzione. Zaniolo prova ad inventare per Davis ma Ranieri ferma tutto e blocca l'azione avversaria. Il match cambia volto all'8'. Okoye travolge Kean in uscita e tocca il pallone con le mani fuori dall'area. Mariani estrae il rosso. Si incarica della punizione Mandragora. Palla di polo alta. Runjiac inserisce Sava al posto di Kabasele. Con l'uomo in più i viola prendono in mano le redini del match. Al 20' un gran tiro da fuori di Gudmundsson si stampa sul palo. Sul susseguirsi dell'azione viene fischiata un'altra punizione. Fagioli serve Mandragora che trafigge Sava. I friulani non riescono a ripartire. Al 42' arriva il raddoppio. Gudmundsson, servito da Parisi, si libera di Karlstrom e lascia partire un tiro che termina nel sette. La squadra di Vanoli non è sazia e in pieno recupero piazza il tris. Segna di testa Ndour, su assist di Fagioli.

Cambia subito Runjaic. Escono Zaniolo e Zanoli, entrano Kamara e Lovric. Parte bene l'Udinese. Piotrowski lancia in verticale per Kamara, che tira in porta. Risponde presente De Gea, che devia sul palo esterno. I bianconeri insistono. Solet schiaccia sul secondo palo, ma la palla esce di poco a lato. Al 56' arriva il quarto gol. Parisi sfonda a sinistra e colpisce il palo con un mancino incrociato. Sulla ribattuta Kean insacca. Al 67' l'Udinese accorcia le distanze. Segna Solet con uno splendido un destro a giro sul secondo palo. Poco dopo lo stesso difensore si perde Kean che vola via verso la porta e trova la doppietta personale. Al 72' Dodò sfonda sulla destra e serve Gudmundsson, che calcia verso il secondo palo, Bertola evita il sesto gol. I viola giocano in scioltezza, fino al fischio finale, dimostrando entusiasmo e qualità ritrovate. Finalmente può esultare il Franchi.

Il tabellino

FIORENTINA (4-4-2) - De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo (82' Viti), Ranieri; Parisi (71' Kouamé), Mandragora (53' Fortini), Fagioli (82' Nicolussi Caviglia), Ndour; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Paolo Vanoli

UDINESE (3-5-2) - Okoye; Kristensen, Kabasele (10' Sava), Solet; Zanoli (46' Lovric), Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp (65' Gueye), Bertola; Zaniolo (46' Kamara), Davis (65' Buksa). Allenatore: Kosta Runjaic

Marcatori: Mandragora (F) 21', Gudmundsson (F) 42', Ndour (F) 45+5', Kean (F) 56' e 68', Solet (U) 66'

Ammoniti: Zanoli (U), Parisi (F), Ranieri (F), Nicolussi Caviglia (F)

Espulsi: Okoye (U) 8'

Arbitro: Maurizio Mariani (Aprilia)