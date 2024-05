Frosinone-Udinese 0-1: Davis porta avanti i friulani | DIRETTA

Il futuro di Frosinone e Udinese dipende da questa gara. Gli ultimi 90 minuiti decreteranno chi tra le due resterà in Serie A e chi retrocederà in serie B, a meno che dal Castellani di Empoli la Roma non batta i toscani e a quel punto la festa salvezza sarebbe per entrambe. Potrebbe avverarsi un ulteriore scenario: l’Empoli pareggia in casa con la Roma, il Frosinone batte l’Udinese. A quel punto bianconeri e azzurri si sfiderebbero nello spareggio salvezza con i ciociari salvi. La parttia verrà trasmessa in co-esclusiva sia su DAZN , sia su Sky Sport. La telecronaca di DAZN sarà affidata alla coppia Pardo-Marcolin, mentre su Sky le voci saranno di Gentile e Orsi.

La diretta

90' - Concessi cinque minuti di recupero

85' - Tre cambi per il Frosinone. Entrano Reinier e Cuni, fuori Harroui e Soulé. Poi Gelli prende il posto di Brescianini

76' - Udinese in vantaggio. Lancio lungo di Ferreira. Lucca prende posizione su Romagnoli e fa sponda per Davis che, praticamente dal dischetto, non può sbagliare

71' - Si vedono gli ospiti. Ci prova Samardzic dalla lunga distanza. Non si fa sorprendere Cerofolini

65' - Ora i ritmi sono più bassi. Al momento entrambe le squadre sarebbero salve, visto il contemporaneo pareggio tra Empoli e Roma

59' - Okoye salva ancora il risultato. Fa tutto bene Zortea che calcia di sinistro e la mette sul secondo palo. Decisivo il portiere dell'Udinese

50' - Altra occasione per il Frosinone. Protagonista ancora Soulè: il tiro-cross attraversa tutto lo specchio della porta senza che nessun compagno riesca ad intervenire

48' - La squadra di Di Francesco sfiora subito il gol. Gran giocata di Soulè per Brescianini, il centrocampista prende la mira e tira sul secondo palo. Il legno salva ancora i friulani

47' - Primo cambio per Cannavaro. Esce Brenner, entra Davis

46' - Si riparte

FINE PRIMO TEMPO

Grande tensione allo Stirpe nella sfida salvezza tra Frosinone e Udinese. Partono meglio i friulani. Brenner spreca una grande occasione, a tu per tu con Cerofolini. Dopo un inizio difficile si scuote il Frosinone, che va vicinissimo al vantaggio due volte. Nella prima occasione Okoye si supera su un colpo di testa di Okoli. Poi è Soulé a sfiorare il gol, la sua punizione si infrange sulla traversa. Finisce 0-0.

45' - Concessi tre minuti di recupero. Intanto la Roma ha pareggiato a Empoli

38' - Frosinone vicino al gol. Punizione interessante conquistata da Brescianini. Si incarica della battuta Soulé, la sua conclusione si infrange sulla traversa

33' - Durissimo e fortuito scontro di gioco a metà campo tra Harroui e Ehizibue. L'arbitro Doveri è costretto a interrompere tutto per consentire l'immediato ingresso in campo dei medici

25' - Adesso il match è diventato un vero e proprio spareggio, con i canarini che hanno a disposizione due risultati su tre per conquistare la salvezza

20' - Il vantaggio momentaneo dell'Empoli non è una buona notizia per l'Udinese. Ora i canarini insistono. Sugli sviluppi del corner svetta più alto di tutti Okoli, arriva un altra parata decisiva di Okoye

19' - I padroni di casa sono entrati in partita. Tiro dalla distanza di Zortea e respinta importante di Okoye che, pur vedendo partire in ritardo la conclusione, si distende e mette in angolo

12' - Arriva la risposta del Frosinone. Ci prova Harroui, tiro angolato e fuori di poco, difficilmente Okoye ci sarebbe arrivato

6' - C'è solo l'Udinese in campo. Gravissimo errore in disimpegno di Lirola, prova ad approfittarne Brenner che si presenta a tu per tu con Cerofolini. Decisiva l'uscita del portiere, bravissimo a scegliere il tempo e a chiudere lo specchio all'attaccante bianconero

5' - Altra azione pericolosa dei bianconeri. Traversone di Payero e uscita efficace di Cerofolini. Sulla ribattuta ci prova Lucca, col pallone che sbatte su Romagnoli

4' - Avvio migliore dell'Udinese in questi primissimi minuti, del resto i friulani non hanno alternativa: devono provare a vincere. Il Frosinone attende nella propria metà campo

2' - Udinese subito vicina al vantaggio. Mischia furibonda sugli sviluppi del corner battuto da Samardzic, ci prova due volte Kristensen ma trova due volte la risposta di Cerofolini

1' - Partiti

Il tabellino

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Barrenechea, Brescianini, Valeri; Soulè, Harroui; Cheddira. Allenatore: Eusebio Di Francesco

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue (59' Ferreira), Walace, Payero, Kamara; Samardzic, Brenner (47' Davis); Lucca. Allenatore: Fabio Cannavaro

Marcatori: Davis (U) 76'

Ammoniti: Perez (U), Davis (U)

Arbitro: Daniele Doveri (Roma 1)