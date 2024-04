Serie A, un bel Genoa cala il tris contro il Cagliari

Il Genoa vince (3-0) allo stadio Ferraris contro il Cagliari, nella sfida valida per il 34° turno di Serie A. Grande prestazione della squadra di Gilardino, che chiude la pratica con i sardi già nella prima mezz'ora, grazie alle rete di Thorsby e Frendrup. Nella ripresa trova il tris il folletto islandese Gudmundsson. Con questa vittoria i liguri salgono a 42 punti a metà classifica. Resta a 32 punti invece il Cagliari, a tre lunghezze di vantaggio dall'Udinese terzultima. Nel prossimo turno il Genoa farà visita al Milan (5 maggio ore 18) mentre la squadra di Ranieri ospita il Lecce (5 maggio ore 12.30).

del Grifone al Ferraris



Decidono Thorsby, Frendrup e Albert



FT: #GenoaCagliari pic.twitter.com/GsY3Z7VJ0m — Genoa CFC (@GenoaCFC) April 29, 2024

La partita

Gilardino sceglie il solito 3-5-2. Gudmundsson guida l'attacco insieme a Retegui. Centrocampo a tre con Badelj, Frendrup e Thorsby. Gli esterni sono Sabelli e Martin. In difesa spazio e Vogliacco, de Winter e Vasquez. In porta Martinez.

Ranieri schiera l'unica punta Shomudorov, alle sue spalle Oristanio e Gaetano. In mediana Deiola e Prati, sulle fasce Di Pardo e Augello. Difesa a tre inedita con Hatzidiakos, Wieteska e Obert. Tra i pali Scuffet.

Primo tempo

Partono meglio i padroni di casa. Al 13' corner calciato verso il primo palo da Martin per De Winter, che salta più in alto di tutti ma non riesce a inquadrare la porta. Dopo quattro minuti i rossoblù passano in vantaggio. Gran cross dalla fascia destra di Sabelli per l'inserimento centrale di Thorsby, che con un bel colpo di testa raddoppia. Al 27' arriva il raddoppio genoano. Badelj avvia l'azione trovando libero Vasquez che la mette dietro per l'inserimento a rimorchio di Frendrup, a segno con un bel destro a giro. La squadra di Gilardino insiste. Cross basso di Thorsby per il movimento sul primo palo di Retegui, che conclude sull'esterno della rete. Sul finire del primo tempo si vede il Cagliari. Cross morbido verso il centro di Augello per lo stacco di Wieteska, che non riesce a indirizzare verso lo specchio della porta difesa da Martinez. Poi ancora spizzata verso il secondo palo di Deiola per Hatzidiakos che non riesce a piazzare la zampata.

Secondo tempo

Subito cambi per Ranieri. Esce Oristanio per Lapadula, Hatzidiakos per Zappa e Di Pardo per Nandez. Al 53' Thorsby va vicino alla doppietta. Ripartenza del Genoa avviata da Gudmundsson, Sabelli va al cross per il colpo di testa del norvegese, sul quale salva Scuffet. Al 61' si vede il Cagliari con Lapadula, che schiaccia di testa fuori dallo specchio della porta. Passano due minuti e il Genoa trova il tris. Frendrup premia l'inserimento di Gudmundsson che dopo aver avviato l'azione la conclude. Niente da fare per Scuffet. Sotto di tre gol, la squadra di Ranieri prova il tutto per tutto. Nandez disegna un cross per Obert che stacca bene ma non trova la porta di testa. All'86 il neo entrato Vitinaha prova a fare tutto da solo, creandosi lo spazio per calciare col sinistro ma alza troppo la mira. Finisce qui, Genoa batte Cagliari 3-0.

Il tabellino

GENOA (3-5-2) - Martinez; Vogliacco, de Winter, Vasquez (73' Cittadini); Sabelli (64' Spence), Frendrup, Badelj (73' Bohinen), Thorsby, Martin (64' Haps); Gudmundsson (78' Vitinha), Retegui. Allenatore: Alberto Gilardino

CAGLIARI (3-4-2-1) - Scuffet; Hatzidiakos (46' Zappa), Wieteska, Obert; Di Pardo (46' Nandez), Deiola, Prati, Augello (85' Mutandwa); Oristanio (46' Lapadula), Gaetano; Shomurodov (72' Azzi). Allenatore: Claudio Ranieri

Marcatori: Thorsby (G) 17', Frendrup (G) 27', Gudmundsson (G) 63'

Ammoniti: Lapadula (C), Augello (C)

Arbitro: Federico Dionisi (L'Aquila)