L'Inter stende la Lazio e aggancia la Roma in vetta: Lautaro e Bonny fanno volare i nerazzurri

L'Inter batte 2-0 la Lazio a San Siro, nella sfida che chiude l'undicesima giornata di Serie A. Vittoria convincente per la squadra di Chivu, aggancia la Roma in vetta alla classifica con 24 punti, a più due sulla coppia Milan-Napoli. Inizio arrembante dei nerazzurri in vantaggio già al 3' con un gol di Lautaro Martinez. Il Toro si inventa un destro di collo esterno, che non lascia scampo a Provedel. Il match è molto combattuto e pieno di duelli. Nella ripresa il raddoppio porta la firma di Ange-Yoan Bonny con un facile tap-in, su servizio di Dimarco. La squadra di Sarri non molla e va vicinissima al gol con Gila. Il suo colpo di testa sbatte sotto la traversa senza attraversare la linea di porta. Per l'Inter terza vittoria consecutiva in campionato, l'undicesima nelle ultime dodici giocate in tutte le competizioni. La squadra di Sarri invece si ferma dopo sei risultati utili consecutivi e resta ferma a quota 15.

La partita

L'Inter parte subito forte. Inserimento in area di Barella, che al momento del tiro viene murato da un attento Marusic. Al 3' si sblocca il match. Bastoni ruba palla a Isaksen e serve in area sulla sinistra Lautaro, a cui esce un destro di collo esterno che non lascia scampo a Provedel. Punizione battuta dalla destra da Dimarco, interviene di testa il Toro e spedisce la sfera sopra la traversa. I nerazzurri continuano a premere, la Lazio soffre la veemenza dei nerazzurri. Col passare dei minuti la squadra di Sarri comincia a venire fuori. Al 18' Iniziativa di Zaccagni che riceve sulla sinistra, converge e prova il destro dal limite: pallone alto di poco sopra la traversa. La risposta dell'Inter è immediata. Barella scodella in area sulla sinistra per Sucic: conclusione al volo e pallone di poco sul fondo. La partita vive di strappi con entrambe le squadre, che non rinunciano ad attaccare. Tanti i duelli a metà campo con Manganiello costretto a fischiare molto. Non ci sono altre palle gol. Il primo tempo termina con l'Inter in vantaggio 1-0.

Inizio di ripresa di personalità dei biancocelesti, che cominciano ad affacciarsi con insistenza nell'area nerazzurra. Al 53' bella azione della Lazio. Zaccagni serve al limite dell'area Guendouzi, che va al tiro ma trova la parata di Sommer. Primi cambi per Chivu. Entrano Carlos Augusto e Zielinski per Dumfries e Sucic. Al 57' grande occasione per l'Inter. Lautaro sfrutta un buco di Gila, forse caricandolo alle spalle, duetta con Barella in area ma poi calcia alto. Il gol è nell'aria. Al 62' Barella apre sulla sinistra per Lautaro, servizio in area per Dimarco che mette in mezzo per Bonny. L'ex Parma insacca. Galvanizzata dal raddoppio l'Inter segna anche il tris con un colpo da biliardo di Zielinski. La rete viene annullata per un fallo di mano ad inizio ad azione di Dimarco. L'ingresso di Pedro crea molto scompiglio. Su sponda di petto di Noslin, lo spagnolo calcia dal limite e per poco non trova la porta. Al 78' i biancocelesti vanno vicissimi al gol. Sempre Pedro si conquista un calcio di punizione interessante. Sullo sviluppo il colpo di testa di Gila si infrange sulla traversa senza oltrepassare la linea. Dopo aver tremato la difesa interista tiene a bada gli attacchi della Lazio e chiude senza ulteriori patemi. Fa festa san Siro, l'Inter è di nuovo in vetta.

Il tabellino

INTER (3-5-2) - Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries (55' Carlos Augusto), Barella, Calhanoglu (81' Frattesi), Sucic (56' Zielinski), Dimarco; Lautaro (70' Thuram), Bonny (82' Pio Esposito). Allenatore: Cristian Chivu

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Lazzari (69' Pellegrini), Gila, Romagnoli (75' Provstgaard), Marusic; Guendouzi, Cataldi (67' Vecino), Basic; Isaksen (66' Noslin), Dia (65' Pedro), Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

Marcatori: Lautaro (I) 3', Bonny (I) 62'

Ammoniti: Akanj (I), Sucic (I), Zaccagni (L)

Arbitro: Gianluca Manganiello (Pinerolo)