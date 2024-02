Serie A, Udinese e Cagliari fanno un punto a testa nello scontro salvezza

L'Udinese al Bluenergy Stadium contro il Cagliari, nella sfida valida per il 25° turno di Serie A. Il primo tempo tempo è un monologo dei bianconeri, in vantaggio al 14' grazie ad un tiro sotto l'incrocio di Jordan Zemura. La squadra di Cioffi spreca una grande occasione con Lucca poi subisce il pareggio sull'unica distrazione concessa. Va in rete di testa l'ex Napoli, Gianluca Gaetano, alla seconda marcatura consecutiva. Il gol cambia l'inerzia del match. Ad inizio ripresa, i sardi vanno vicini al vantaggio con la traversa di Lapadula e sfiorano il colpo in varie occasioni. I friulani, perse convinzione e brillantezza della prima frazione, si difendono, conquistando un pari sofferto. Finisce 1-1, un punto utile a testa in attesa delle prossime partite. Con questo pareggio i friulani si portano 23 punti, i sardi salgono a quota 18. Nel prossimo turno l'Udinese farà visita al Genoa (sabato 24 febbraio alle 20.45). Il Cagliari ospita in casa il Napoli (domenica 25 febbraio alle 15).

La partita

Cioffi conferma il 3-5-2 con Perez e Kristensen insieme a Giannetti. Tra i pali Okoye. Gli esterni sono Ehizibue e Zemura. A centrocampo il perno è Walace, ai suoi lati Lovric e Samardzic. In attacco Thauvin gioca in appoggio a Lucca.

Ranieri si affida a Lapadula in attacco, assistito da Luvumbo e Gaetano. A centrocampo spazio a Deiola con Makoumbou e Jankto mezzali. I terzini sono Zappa e Augello, coppia centrale Mina e Dossena. In porta l'ex di turno Scuffet.

Primo tempo

Sono i padroni di casa a fare la partita e a trovare il vantaggio al 14' con una bella combinazione dei suoi esterni. Traversone da destra a sinistra di Ehizibue, velo intelligente di Lucca per l'accorrente Zemura che supera Scuffet con una bella conclusione sotto l'incrocio più lontano. I friulani continuano a premere e chiudono il Cagliari nella sua area. Al 30' grande occasione per i bianconeri. Cross di Thauvin per Lucca che stacca tutto solo, ma non inquadra lo specchio della porta. Alla prima occasione la squadra di Ranieri trova il pareggio. Dalla sinistra Augello mette un cross col contagiri, si inserisce da dietro Gaetano e con un colpo di testa preciso mette in rete.

Secondo tempo

La ripresa comincia con una grande occasione per il Cagliari. Al 48' sponda in area di Gaetano per Lapadula: il tiro dell'attaccante si stampa sulla traversa. I sardi prendono coraggio mentre i padroni di casa hanno accusato il colpo del pareggio. Al 58' giocata di Thauvin che, tra quattro avversari, stoppa e inventa un lancio per Lucca. Il centravanti ci prova al volo di destro mandando a lato. Al 68' rossoblù ancora pericolosi. Altra azione personale di Gaetano e cross pericolosissimo sul quale Luvumbo arriva in ritardo. Comincia la girandola dei cambi con Ranieri che si gioca la carta Pavoletti, al posto di Lapadula. Il Cagliari è più brillante e l'Udinese è in difficoltà. All'82' una grande chiusura di Perez evita il gol di Pavoletti. Diventa un assedio alla porta friulana ma il risultato non cambia. L'ultimo brivido nel finale con un tiro alto di Di Pardo.

Il tabellino

UDINESE (3-5-2) - Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ehizibue (66' Ebosele), Lovric (84' Payero), Walace, Samardzic, Zemura (65' Joao Ferreira); Thauvin (80' Success), Lucca (80' Brenner). Allenatore: Gabriele Cioffi

CAGLIARI (4-3-2-1) - Scuffet; Zappa (79' Di Pardo), Mina, Dossena, Augello; Makoumbou, Deiola, Jankto (79' Nandez); Gaetano, Luvumbo; Lapadula (78' Pavoletti). Allenatore: Claudio Ranieri

Marcatori: Zemura (U) 14', Gaetano (C) 44'

Ammoniti: Lucca (U), Dossena (C), Augello (C), Giannetti (U), Joao Ferreira (U)

Arbitro: Maurizio Mariani (Aprilia)