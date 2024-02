Serie A, Udinese-Monza finisce senza reti: Cioffi e Palladino fanno un punto a testa

L'Udinese pareggia (0-0) al Bluenergy Stadium contro il Monza, nella sfida valida per il 23° turno di Serie A. Il primo tempo è tutto dei friulani, che vanno più volte alla conclusione. Sono soprattutto Thauvin e Lucca a provarci ma devono fare i conti con un insuperabile Di Gregorio. Nella ripresa la squadra di Cioffi continua a premere mentre il Monza bada a non prenderle. Col passare dei minuti i ritmi calano, entrambe le squadre preferiscono non correre grande rischi. Si chiude con un brivido finale, sugli sviluppi di un angolo, la conclusione di Pablo Marì viene salvata sulla linea da Lovric.

Con questo pareggio i biancoenri salgono a 19 punti, mentre il Monza si porta a quota 29 punti. Nel prossimo turno i friulani vanno in trasferta contro la Juventus (lunedì 12 febbraio alle 20.45) mentre i brianzoli ospitano il Verona (domenica 11 febbraio alle 15.00).

La partita

Cioffi lancia Giannetti al centro della difesa con Perez e Kristensen, tra i paliOkoye. Sugli esterni Pereyra e Zemura, a centrocampo Walace con Lovric e Payero mezzali. In attacco Thauvin a supporto di Lucca.

Palladino sceglie la difesa a tre con D'Ambrosio, Pablo Marì e Caldirola; in porta Di Gregorio. In mediana spazio a Gagliardini e Pessina, sulle fasce Birindelli e Ciurria. In avanti Colpani e Dany Mota a ridosso di Djuric.

Primo tempo

L'Udinese parte subito forte. Al 6' diagonale da posizione defilata di Lucca, con respinta da parte di Di Gregorio. Al 9' ancora l'ex Pisa ruba palla a Caldirola, entra in area e calcia ma Di Gregorio respinge. Ci prova poi da fuori area Walace, che trova l'opposizione di Pablo Marì. I friulani insistono. Gran giocata di Thauvin, che lancia Payero. Appena entrato in area, il centrocampista argentino calcia ma non trova la porta. I bianconeri continuano a premere, il Monza fin qui nullo in fase offensiva. Al 35' bolide da fuori area di Thauvin, che costringe Di Gregorio agli straordinari. In chiusura ci prova ancora Lucca dal limite dell'area, ma il portiere brianzolo si distende sulla sinistra e devia in corner. Il primo tempo finisce senza reti.

Secondo tempo

La ripresa inizia ancora con i friulani all'attacco. Palladino prova a cambiare il match e manda in campo Zerbin e Valentin Carboni al posto di Birindelli e Colpani. Nell'Udinese entra Ehizibue al posto dell'infortunato Pereyra. Al 61' Kristensen calcia di prima intenzione senza creare problemi a Di Gregorio. Tra i brianzoli il neo entrato Zerbin prova a dare vivacità alla manovra. Al 64' ripartenza del Monza, l'ex Napoli serve in area V. Carboni. Chiude tutto Ehizibue. Dopo i ritmi alti della prima frazione, il gioco si fa spezzettato. Negli ultimi minuti l'ultimo brivido arriva in area bianconera. Su corner di Zerbin, zampata di Pablo Marì e palla salvata sulla linea da Lovric. A quel punto anche l'Udinese comprende che è meglio accontentarsi di un punto ed evitare nuove beffe.

Il tabellino

UDINESE (3-5-1-1) - Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Pereyra (57' Ehizibue), Lovric, Walace, Payero (68' Samardzic), Zemura (68' Kamara); Thauvin (88' Thauvin); Lucca. Allenatore: Gabriele Cioffi

MONZA (3-4-2-1) - Di Gregorio; D'Ambrosio (82' Izzo), Pablo Marí, Caldirola (46' A.Carboni); Birindelli (57' Zerbin), Gagliardini, Pessina, Ciurria; Colpani (57' V.Carboni), Dany Mota (73' Pedro Pereira); Djuric. Allenatore: Raffaele Palladino

Ammoniti: Pereyra (U), Walace (U), Ehizibue (U), Pedro Pereira (M), Izzo (M)

Arbitro: Alessandro Prontera (Bologna)