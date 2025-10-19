Il Milan ribalta la Fiorentina: la doppietta di Leao regala la vetta della classifica ai rossoneri

Il Milan vince 2-1 in rimonta a San Siro contro la Fiorentina nel posticipo serale, che chiude la settimana giornata di Serie A. Nonostante le tante assenze (Pulisic, Rabiot, Estupinan, Nkunku, Loftus-Cheeck e Jashari), la squadra di Allegri conquista i tre punti e si porta in vetta alla classifica con 16 punti, uno in più del terzetto formato da Inter, Napoli e Roma. Dopo un primo tempo senza emozioni, la gara si accende nella ripresa. Al 55' segnano gli ospiti con Robin Gosens con un tap-in sulla linea di porta, poi al 63' pareggia Rafael Leao, che trova un tiro da fuori che sorprende De Gea. Il portiere spagnolo si fa perdonare con un miracolo su una girata al centro dell'area di Gimenez. All'86' è il portoghese a realizzare il rigore che significa primato in classifica. Pioli sempre più nei guai. I viola restano ultimi a 3 punti con Genoa e Pisa.

La partita

Inizio di partita equilibrato tra le due squadre in campo con uno schieramento speculare. Al 5' sugli sviluppi della punizione calciata da Bartesaghi, va al tiro Tomori senza inquadrare lo specchio della porta difesa da De Gea. La prima occasione da gol capita ai rossoneri. Ranieri respinge male di testa la punizione di Modric, il pallone finisce sui piedi di Pavlovic, che alza sopra la traversa da ottima posizione. Le due squadre faticano a trovare spazi, tanti i duelli a centrocampo, per ora dominano le difese. Al 34' si vede di nuovo il Milan. Modric finta il tiro e allarga a destra su Athekame, il suo cross è irraggiungibile per Leao. Sono i rossoneri a provarci di più, affidandosi alle conclusioni da fuori. I tentativi prima di Athekame poi di Saelemaekers finoscono fuori di misura. Dopo un minuto di recupero, le squadre rientrano negli spogliatoi, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0.

Si riparte senza sostituzioni. Al 53' si vede la Fiorentina. Ci prova da fuori Nicolussi Caviglia, il tiro del centrocampista finisce a lato. È il preludio al gol dei viola. Sul cross di Fagioli fa da torre Ranieri, l'intervento non perfetto di Maignan sbatte su Gabbia e per Gosens è un gioco da ragazzi mettere in rete. Il Milan reagisce subito e pareggia i conti al 63', sfruttando la momentanea inferiorità numerica dei viola, con Ranieri fuori dal campo dopo un fallo subito. Leao si crea lo spazio per il tiro e da fuori area sorprende De Gea, partito colpevolmente in ritardo. Il match si accende. Al 72' cross di Bartesaghi per il colpo di testa centrale di Fofana, bloccato da De Gea. La Fiorentina risponde con Dodò, il tiro del brasiliano finisce fuori dallo specchio. Al 76' Milan vicino al vantaggio. Su una girata di prima intenzione di Gimenez, De Gea trova un intervento miracoloso. All'81' la svolta della partita. I rossoneri potrestano per una trattenuta di Parisi su Gimenez. Marinelli va a rivedere l'episodio al Var e assegna il calcio di rigore. Si incarica della battuta Leao, che spiazza De Gea e porta il Milan in vantaggio. I viola provano ad organizzare una reazione ma la squadra di Allegri chiude tutti i varchi e non concede occasioni. Dopo sei minuti di recupero, può esplodere San Siro per una vittoria che significa primato.

Il tabellino

MILAN (3-5-2) - Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame (57' Athekame), Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Saelemaekers (90' De Winter), Leao (93' Mul). Allenatore: Massimiliano Allegri

FIORENTINA (3-5-1-1) - De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora (88' Dzeko), Nicolussi Caviglia (87' Sohm), Fazzini (70' Gudmundsson), Gosens (69' Parisi); Fagioli; Kean (77' Piccoli). Allenatore: Stefano Pioli

Marcatori: Gosens (F) 53', Leao (M) 63' e 86' (rigore)

Ammoniti: Athekame (M), Nicolussi Caviglia (F), Fofana (M), Tomori (M), Parisi (F), Ranieri (F)

Arbitro: Livio Marinelli (Tivoli)