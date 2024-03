Il Milan supera di misura la Lazio (in otto): decide Okafor nel finale

Il Milan espugna (1-0) l'Olimpico contro la Lazio, nella sfida valida per il 27° turno di Serie A. Dopo un primo tempo senza grandi palle gol, ma tesissima e piena di nervosismo. Il corso del match cambia al 57' della ripresa, quando i biancocelesti restano in dieci per l'espulsione (doppia ammonizione) di Luca Pellegrini. L'ex terzino della Juventus chiede di far uscire la palla dopo uno scontro di gioco dei compagni, Pulisic scappa via e lui lo trattiene: l'arbitro estrae il secondo giallo e lo espelle. Con l'uomo in più i rossoneri prendono in mano le redini della partita, alla ricerca del vantaggio. Dopo le occasioni di Okafor e Loftus-Cheek, è Immobile a sprecare da ottima posizione. Al 77' i rossoneri trovano il vantaggio con Rafael Leao, ma il gol viene annullato per fuorigioco di partenza. All'88' arriva la rete della vittoria di Noah Okafor, dopo un batti e ribatti in area di rigore. Nei minuti finali i biancocelesti perdono la testa. Vengono espulsi anche Marusic e Guendouzi.

Con questa sconfitta la Lazio resta a 40 punti, il Milan sale a 56 punti, ad un punto dalla Juve. Nel prossimo turno i biancocelesti ospitano in casa l'Udinese (lunedì 11 marzo ore 20.45). Prima però l'attesissimo ritorno degli ottavi di Champions, in casa del Bayern Monaco in programma martedì 5 marzo. Il Milan invece affronterà l'Empoli a San Siro (domenica 10 marzo alla ore 15.00)

La partita

Sarri fa rifiatare Immobile, al suo posto Castellanos accanto a Felipe Anderson e Zaccagni. A centrocampo spazio a Vecino, ai suoi lati Guendouzi e Vecino. Al centro della difesa Gila-Romagnoli, i terzini sono Marusic e Pellegrini. Tra i pali Provedel.

Pioli sceglie Giroud in attacco supportato da Pulisic e Leao. In mediana spazio a Bennacer e Adli; tra le linee Loftus-Cheek. In difesa stringe i denti Theo Hernandez, a destra Florenzi. La coppia centrale è Kjaer-Gabbia. In porta Maignan.

Primo tempo

La prima occasione è per la Lazio. All'8' sugli sviluppi di un corner, il tocco di Vecino va di pochissimo a lato. I biancocelesti continuano a premere e al 12' invocano un calcio di rigore. Dopo un'incomprensione con Florenzi, Maignan frana su Castellanos. Per Di Bello non c'è nulla e anche il Var decide di non intervenire. Si gioca a ritmi elevati anche se latitano le grandi occasioni. La squadra di Sarri è più reattiva sulle seconde palle mentre i rossoneri faticano ad innescare Leao. Al 39' Luis Alberto va alla conclusione dalla lunga distanza, Maignan para senza problemi. Allo scadere si vede il Milan, dalla destra Pulisic va sul sinistro e calcia da fuori con Provedel che alza la palla sopra la traversa.

Secondo tempo

Nella ripresa ci prova Leao dai 30 metri, il tiro termina alto sopra la traversa. Al 57' l'episodio che cambia il match arriva con un'ingenuità clamorosa di Pellegrini che, con Di Bello che non ferma il gioco, quasi si ferma perché vede Castellanos a terra, Pulisic - poco sportivo nell'occasione - no e ruba il pallone al terzino che lo stende sotto gli occhi del guardalinee. Il secondo giallo è inevitabile e la Lazio rimane in 10.

Comincia la girandola dei cambi, Sarri manda in campo Immobile per Castellanos e Hjsay per Luis Alberto. La partita si accende. Al 73' palla di Reijnders, in mezzo per Okafor che non ci arriva di un soffio. C'è però una deviazione di Vecino in angolo. Bolide al volo di Loftus-Cheek e grande respinta da parte di Provedel. Un minuto dopo occasione clamorosa per la Lazio. Su invito di Isaksen, Immobile manda fuori da posizione favorevolissima. Al 77' Leao scappa via sulla sinistra e va al tiro, la palla deviata da Gila, inganna Provedel. L'arbitro ferma tutto per fuorigioco. All'88' Milan in vantaggio. Leao in mezzo per Okafor, che calcia con respinta corta di Provedel. Giroud poi viene chiuso alla grande da Gila, con la sfera che arriva nuovamente a Okafor. Sulla nuova conclusione non può nulla Provedel. Nel finale sale il nervosismo e ci sono altre due espulsioni, lasciano il campo ancge Marusic (proteste) e Guendouzi (fallo di reazione).

Il tabellino

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino (78' Cataldi), Luis Alberto (60' Hjsay); Felipe Anderson, Castellanos (61' Immobile), Zaccagni (68' Isaksen). Allenatore: Maurizio Sarri

MILAN (4-2-3-1) - Maignan; Florenzi (65' Calabria), Kjaer (81' Tomori), Gabbia (81' Thiaw), Theo Hernandez; Adli (71' Okafor), Bennacer (68' Reijnders); Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

Marcatori: Okafor (M) 88'

Ammoniti: Romagnoli (L), Florenzi (M), Adli (M), Immobile (L), Gabbia (M), Theo Hernandez (M), Leao (M)

Espulsi: Pellegrini (L) 57', Marusic (L) 94', Guendouzi (L) 97'

Arbitro: Marco Di Bello (Brindisi)