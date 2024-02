Il Milan cade in trasferta a Monza 4-2: fallito il sorpasso alla Juve

Il Milan affonda 4-2 all'U-Power Stadium contro il Monza, nel posticipo della domenica, valido per il 25° turno di Serie A. I rossoneri falliscono il sorpasso alla Juve in una gara ricca di emozioni.La squadra di Palladino trova il vantaggio a fine primo tempo grazie al rigore trasformato da Matteo Pessina. In pieno recupero arriva il raddoppio di Dany Mota con un bel tiro a giro. Ad inizio ripresa il Milan resta in dieci per l'espulsione di Jovic. I rossoneri accorciano le distanze con una zampata di Olivier Giroud. A due minuti dalla fine pareggia i conti con Cristian Pulisic. I rossoneri sperano nell'ennesima incredibile rimonta ma subiscono due gol nel recupero. Segna prima Warren Bondo (la rete prima annullata poi viene convalidata. Chiude i conti l'ex di turno Lorenzo Colombo in contropiede.

La partita

Palladino sceglie il 3-4-2-1. La difesa a tre è formata da Izzo, Pablo Marì e Andrea Carboni; in porta Di Gregorio. In mediana spazio Gagliardini e Pessina, gi esterni sono Birindelli e Dany Mota. In attacco gioca Djuric, sostenuto da Colpani e Valentin Carboni.

Ampio turnover invece per Pioli. In difesa i centrali sono Thiaw e Gabbia, i terzini Florenzi e T.Hernandez. A centrocampo Adli e Bennacer con Loftus-Cheek tra le linee. In attacco dentro Jovic, ai suoi lati ci sono Chukwueze ed Okafor.

Primo tempo

Al 2' Jovic è pericoloso con un colpo di testa su punizione battuta da Adli: para Di Gregorio. Poco dopo Chukwueze entra in area da destra e mette in mezzo, sul pallone arriva Theo Hernandez. La conclusione del terzino, deviata in corner, dà l'illusione del gol. I ritmi sono molto bassi e le occasioni da gol latitano. Al 36' Di Gregorio si scontra con il compagno Carboni e dopo una lunga pausa per le cure deve lasciare il campo. Al suo posto entra Sorrentino.

C'è la svolta della partita. Al 44' Mota, servito in area da Djuric, viene messo giù da Thiaw che porta l'arbitro a decretare il rigore. Si incarica della battuta Pessina che spiazza Maignan. Il Milan reagisce subito. Palla in area per Loftus-Cheek, sponda per Jovic che ci prova in girata ma centra in pieno Pablo Marì. Ci prova anche Theo Hernandez, con palla alta. In pieno recupero arriva il raddoppio brianzolo. Grande azione di Colpani, che evita a metà campo Bennacer e poi s'invola verso l'area superando Thiaw e servendo Dany Mota. Destro a giro del portoghese e palla alle spalle di Maignan.

Secondo tempo

Pioli rivoluziona la squadra e mette in campo Leao, Pulisic e Reijnders al posto di Chukwueze, Okafor e Adli. Al 50' grossa leggerezza di Jovic che sbraccia ai danni di Izzo. L'arbitro Colombo cambia cartellino dopo aver rivisto l'azione al monitor ed espelle l'ataccante serbo. A questo punto Pioli le prova tutte e manda in campo anche Giroud. Proprio l'attaccante francese accorcia le distanze, correggendo il servizio di Pulisic. Al 70' ci prova Florenzi da fuori area, mandando la palla sul fondo alla sinistra di Sorrentino. I brianzoli provano a gestire la superiorità numerica. Al 75' splendida apertura di Colpani per Birindelli, che calcia da posizione defilata. Maignan si fa trovare pronto, alzando il pallone sopra la traversa. I rossoneri vanno a caccia disperata del pareggio. All'88' arriva il pareggio rossonero grazie a Pulisic, che sulla destra punta Carboni e col mancino fulmina Sorrentino. Al 91' il Monza ritrova il vantaggio. Pessina apre sulla sinistra per Maldini. Assist per Bondo e gran destro che si spegne alle spalle di Maignan. La rete inizialmente annullata per fuorigioco di Maldini poi viene convalidata. Al 95' perfetto contropiede del Monza, rifinito da Pessina e finalizzato da Colombo che chiude ogni discorso.

Il tabellino

MONZA (3-4-2-1) - Di Gregorio; Izzo, Pablo Marí, A.Carboni; Birindelli, Gagliardini, Pessina, Dany Mota (80' Pedro Pereira); Colpani (81' Maldini), V.Carboni (66' Bondo); Djuric (67' Colombo). Allenatore: Raffaele Palladino

MILAN (4-2-3-1) - Maignan; Florenzi (83' Musah), Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Adli (47' Reijnders), Bennacer (54' Giroud); Chukwueze (46' Pulisic), Loftus-Cheek, Okafor (46' Leao); Jovic. Allenatore: Stefano Pioli

Marcatori: Pessina (Mo) 45' (rigore), Dany Mota (Mo) 45'+6, Giroud (Mi) 64', Pulisic (Mi) 88', Bondo (Mo) 91', Colombo (Mo) 95'

Ammoniti: Djuric (Mo), Pessina (Mo), Bondo (Mo), Dany Mota (Mo), Gabbia (Mi)

Espulsi: Jovic (Mi) 52'

Arbitro: Andrea Colombo (Como)