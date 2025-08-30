Il Napoli supera il Cagliari all'ultimo respiro: decide un gol di Anguissa

Il Napoli soffre e piega 1-0 al debutto casalingo allo stadio Maradona contro il Cagliari. La squadra di Antonio Conte si porta a 6 punti in testa alla classifica insieme alla Roma, vittoriosa a Pisa. Il gol arriva all'ultimo minuto di recupero e porta la firma di Franck Anguissa. Nel primo tempo, terminato senza reti, i campioni d'Italia premono tanto ma sbattono contro la difesa attenta dei sardi, senza trovare il varco giusto. La ripresa è sulla stessa falsariga. Tanto possesso per gli azzurri contro un Cagliari volitivo, che si propone bene anche in avanti. A venti secondi dalla fine arriva il gol che fa esplodere il Maradona, decisiva la zampata di Anguissa, che regala i tre punti al Napoli.

Primo tempo

Sono gli azzurri a fare la partita. Al 4' dalla sinistra palla di Spinazzola per Lucca, che non ci arriva per pochissimo. I sardi difendono bassi e provano a chiudere tutti gli spazi. La squadra di Conte aumenta la pressione, senza però arrivare a conclusioni pericolose. É soprattutto McTominay a far valere la propria fisicità nei duelli aerei. Col passare dei minuti il Cagliari gestisce di più il pallone e si fa vedere dalle parti di Meret. Prima con Esposito, che non arriva sul servizio di Deiola, poi con un colpo di testa di Prati, finito alto. Poi è ancora assalto degli azzurri. Al 42' Lucca riesce ad anticipare Luperto e va alla conclusione. Para facile Caprile. Prima del fischio finale, McTominay salta tre uomini e tira a rete, si salva ancora il portiere rossoblù.

Secondo tempo

La squadra di Conte parte subito all'attacco. Al 48' Deiola e Prati non si intendono al limite dell'area, capisce tutto McTominay ma il tiro dello scozzese finisce a lato. Gli azzurri provano a scuotersi. Al 60' fa tutto Spinazzola. Dopo aver saltato Luvumbo, la piazza sul primo palo, trovando un grande intervento di Caprile. Doppio cambio per Pisacane. Dentro Borrelli e Gaetano per Esposito e Prati. Napoli ancora pericoloso. Politano strappa il pallone a Folorunsho ed esplode un tiro, che termina di poco alto. Cambio per Conte, esce Lucca dentro il giovane Ambrosino. Nei minuti di recupero gli azzurri provano il tutto per tutto. Ci prova a botta sicura McTominay addosso a Caprile. Ancora lo scozzese su rovesciata fuori di niente. All'ultima azione dall’angolo, sponda di Buongiorno e piattone di destro di Anguissa, che fa capitolare il Cagliari.

Il tabellino

NAPOLI (4-4-1-1) - Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (69' Buongiorno), Spinazzola (80' Olivera); Politano, Lobotka, Anguissa, McTominay; De Bruyne (80' Lang); Lucca (75' Ambrosino). Allenatore: Antonio Conte

CAGLIARI (3-5-1-1) - Caprile; Zappa (58' Luvumbo), Mina, Luperto; Palestra (84' Di Pardo), Deiola, Prati (66' Gaetano), Adopo, Obert; Folorunsho (84' Idrissi), S.Esposito (66' Borrelli). Allenatore: Fabio Pisacane

Marcatori: Anguissa (N) 95'

Ammoniti: Zappa (C), De Bruyne (N), Juan Jesus (N)

Arbitro: Kevin Bonacina (Bergamo)