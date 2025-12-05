Il clamoroso sondaggio sulla naja, Landini dì qualcosa e Albanese: quindi, oggi...

- Avete visto il video del corteo dei lavoratori e sindacalisti dell’ex Ilva a Genova che, sotto la bandiera della Fiom - cioè della Cgil -, e non ostacolati dal tizio col megafono, pure lui marchiato Fiom, intonano il seguente canto: “Meloni me lo suca”? Immaginiamo intendessero qualcosa di poco nobile. E avete visto le immagini che arrivano dalla Prefettura, sempre a Genova, sempre durante le proteste per la vertenza sindacale? I manifestanti attaccano il blocco di polizia, sbattono i caschi contro le inferriate, poi lanciano copertoni e pezzi di legno oltre le barriere rischiando di colpire i poliziotti, quindi prendono un trattore, un cavo di acciaio e sradicano quelle barriere che le forze dell’ordine avevano posto a difesa di un obiettivo sensibile. Ecco. Landini a ottobre, dopo alcuni scontri avvenuti a Bologna in occasione di uno dei tanti scioperi, disse che “i criminali non c’entrano niente con le manifestazioni di pace”. E un annetto fa, sull’onda della lotta al patriarcato, non mancò di affermare che “bisogna cancellare la cultura del possesso partendo da noi uomini”. Benissimo. Visto che però stavolta ci sono quelle felpe della Fiom in bella vista, sia sugli scontri che sui cori sessisti, sarà forse il caso che Maurizio dica qualcosa?

- È scandaloso anche che i giornali sempre in prima linea contro il sessismo e scemenze varie, non abbiano trovato neppure il tempo per un articoletto breve sui lavoratori dell’ex Ilva che vorrebbero farsi “sucare” non sappiamo bene cosa da Giorgia Meloni.

- E dopo Soumahoro, Ilaria Salis, Mimmo Lucano e il Sardino Mattia Santori, ci siamo giocati anche Francesca Albanese. L’ennesima stellina della sinistra finita in disgrazia.

- Mi sembra di aver letto che lo stand di Passaggio al Bosco, casa editrice semisconosciuta fino al boicottaggio degli intellò, sia pieno di gente interessata a comprare qualche libro. Vivissimi complimenti a Zerocalcare e Barbero per aver fatto pubblicità gratis.

- Certo che Infantino politica sa farla. E la Fifa pure. Visto che nessuno ha conferito a Donald Trump il premio Nobel, ci hanno pensato quei geni del calcio mondiale a premiare The Donald con il “premio Fifa per la pace”. Che conta come il due di coppe quando briscola è spade, però come lo fai contento il tycoon…

- Trovo abbastanza clamoroso che il 47% degli italiani, intervistati in un sondaggio, chieda il ritorno della leva obbligatoria. È una cifra enorme, a cui va aggiunto un 21,5% dei contrari che vorrebbe la leva su base volontaria (proposta da Corsetto). Lo dico: immagino che molti di questi siano così avanti con l’età da non rischiare di ricevere la cartolina. E soprattutto confesso: in passato mi sono dichiarato a favore di un ritorno alla naja, ma solo di pochi mesi, un po’ a scopo formativo e un po’ a scopo difensivo. Non succede, di tornare in guerra. E le guerre le vincono gli eserciti professionisti, ci dicono.

Ma è anche vero che l’Afghanistan e l’Ucraina ci insegnano che oltre ai militari di carriera poi, se le cose si incancreniscono, per difendere le posizioni servono anche tutti gli altri. E sapere sin da subito come smontare un’arma beh... potrebbe essere utile.