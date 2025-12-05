Mattarella inaugura la Fiamma olimpica: "Rinnoviamo la tregua, lo sport porta pace"

Questa mattina, la storica Piazza del Quirinale si è trasformata in un palcoscenico di festa e solennità. Le alte cariche dello Stato, tra cui il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Camera Lorenzo Fontana e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, hanno assistito alla cerimonia di accensione della Fiamma olimpica da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un evento che segna ufficialmente l’inizio del conto alla rovescia verso Milano-Cortina 2026. La banda interforze ha aperto la cerimonia con l’esecuzione dell’Inno nazionale, creando un’atmosfera di grande partecipazione e orgoglio patriottico. Le autorità presenti hanno accolto il presidente del Comitato olimpico internazionale, Kirsty Coventry, che ha pronunciato parole toccanti e cariche di significato.

L’accensione del braciere: un gesto simbolico

Il momento culminante della cerimonia è stato l’accensione del braciere da parte del presidente Mattarella, dopo aver ricevuto la torcia olimpica dal presidente del Comitato organizzatore, Giovanni Malagò. Un gesto carico di simbolismo, che sancisce l’inizio della lunga staffetta della Fiamma attraverso l’Italia. A completare l’evento, il sorvolo spettacolare delle Frecce Tricolori, che ha regalato al pubblico un’emozione visiva e simbolica, suggellando il legame tra sport, storia e orgoglio nazionale.

Mattarella: pace, unità e speranza

Nel suo discorso, il presidente della Repubblica ha sottolineato l’importanza dei Giochi come veicolo di pace e di dialogo: "I grandi eventi sportivi fanno aumentare il numero di chi fa sport - ha detto -. Adesso accendiamo la torcia e avviamo nelle strade e nelle città questi segni di speranza e di pace" . Mattarella ha inoltre richiamato l’importanza della collaborazione tra Milano e Cortina: "Le due città saranno capofila di un grande impegno italiano" . E ancora: "Ci auguriamo che la tregua olimpica sia rinnovata. Il segno di pace che le Olimpiadi portano sarà chiaro e visibile in ogni latitudine" .

La Fiamma attraverso l’Italia

Dopo l’accensione al Quirinale, la Fiamma si dirigerà verso lo Stadio dei Marmi di Roma e da lì inizierà il suo viaggio di circa 12.000 chilometri. Il percorso toccherà tutte le 20 regioni, 110 province e oltre 300 Comuni italiani, attraversando città grandi e piccoli borghi, scuole, centri sportivi e piazze, per portare il messaggio olimpico in ogni angolo del Paese.

Tappe simboliche e partecipazione delle comunità

Oltre a Milano e Cortina, le due città sede dei Giochi, la Fiamma percorrerà luoghi simbolici e rappresentativi della storia e della cultura italiana. Ogni tappa sarà un momento di festa per le comunità locali, coinvolgendo studenti, associazioni sportive e cittadini, per diffondere i valori di inclusione, partecipazione e solidarietà che caratterizzano lo spirito olimpico.

Il messaggio del Cio

Kirsty Coventry, presidente del Comitato olimpico internazionale, ha sottolineato come la Fiamma "esprima l’energia dell’Italia" e rappresenti "il vero spirito olimpico" . Secondo Coventry, il percorso della Fiamma è anche un invito rivolto alle nuove generazioni a praticare sport e a vivere i valori olimpici nella quotidianità, contribuendo alla crescita di una società più coesa e solidale.

Uno sguardo ai Giochi Invernali 2026

L’accensione della Fiamma rappresenta il segnale dell’avvicinarsi dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026, in programma fra poco più di un anno. Oltre alla competizione sportiva, i Giochi rappresenteranno un’occasione per mostrare al mondo la capacità dell’Italia di organizzare eventi internazionali di grande impatto, unendo sport, cultura e turismo in un’unica grande celebrazione nazionale.

Un simbolo che unisce

La Fiamma olimpica, con il suo lungo viaggio attraverso l’Italia, vuole essere più di una semplice staffetta: è un simbolo di coesione, di dialogo e di speranza.

Da Roma fino alle Dolomiti, passando per ogni città e borgo, la Fiamma illuminerà le strade italiane portando un, unità e partecipazione, incarnando al meglio i valori che da sempre caratterizzano lo spirito olimpico.