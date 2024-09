Il Napoli regola il Monza e vola in testa alla classifica: 2-0 al Maradona

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Napoli supera il Monza al Maradona, nella sfida valida per sesta giornata di Serie A. Altra prestazione della squadra di Conte che prosegue il filotto di vittorie casalinghe con il terzo successo e vola in testa alla classifica a 13 punti in classifica. Uno in più della Juventus e due in più di Inter, Milan e Torino. Gli azzurri ci mettono 22 minuti per sbloccare la partita grazie alla rete di Politano con un sinistro da posizione decentrata. Il raddoppio arriva al 33' con Kvaratskhelia, lesto a sfruttare un tiro ribattuto da McTominay. Nella ripresa è la squadra di Nesta a fare più la partita con gli azzurri intenti a gestire i ritmi senza soffrire più di tanto. Tre punti e primato in classifica per il Napoli, fa festa il Maradona, che torna ad assaporare la vetta.

Primo tempo

Il Monza prova un inizio aggressivo ma col passare dei minuti è il Napoli a prendere in mano le redini del gioco. Gli azzurri trovano il vantaggio al 22' grazie ad un'iniziativa di Politano. Il numero 21 chiede il triangolo a Lukaku, il tocco di Bianco si trasforma in assist per l'esterno che scappa via e batte Turati con un diagonale sul secondo palo. La squadra di Conte continua a spingere e trova il raddoppio al 33'. McTominay calcia dentro l'area piccola, il contrasto di Carboni favorisce Kvaratskhelia, che calcia di prima intenzione alle spalle di Turati. Un'altra occasione per i partenopei arriva qualche minuto più tardi. Sulla punizione di Politano svetta più alto di tutti Anguissa che non trova lo specchio della porta. É l'ultima occasione della prima frazione, chiuso dal Napoli avanti 2-0.

Secondo tempo

La seconda frazione comincia sulla falsariga della primo tempo. Si vede subito Lukaku, la cui conclusione viene chiuso in corner da Pablo Marì. Al 54' gli azzurri sfiorano il tris. Lo scozzese McTominay svetta più alto di tutti sul corner di Politano, la palla sfiora di pochissimo il palo. Al 59' si vede in avanti il Monza. Djuric impatta di testa l'angolo di Kyrikiakopoulos, para in due tempi Caprile. I brianzoli provano ancora a riaprire la partita. La punizione ben calciata da Maldini si abbassa all'ultimo momento ed esce fuori di poco. Comincia la girandola di cambi, la squadra di Nesta si butta in avanti alla ricerca del gol mentre gli azzurri gestiscono i ritmi. Negli ultimi minuti il Napoli sfiora due volte il tris. Prima con Raspadori, il suo tiro finisce sull'esterno della rete e poi con Neres che manca di poco il bersaglio. Si resta sul 2-0. Festeggia il Maradona con gli azzurri primi in classifica.

Il tabellino

NAPOLI (4-3-3) - Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano (86' Neres), Lukaku (87' Raspadori), Kvaratskhelia (75' Mazzocchi). Allenatore: Antonio Conte

MONZA (3-4-2-1) - Turati; Izzo (82' D'Ambrosio), Pablo Marì, A. Carboni; Pedro Pereira, Bianco (83' Caprari), Bondo, Kyriakopoulos; Pessina, Maldini; Djuric. Allenatore: Alessandro Nesta

Marcatori: Politano (N) 22', Kvaratskhelia (N) 34'

Ammoniti: Maldini (M), Kvaratskhelia (N), Izzo (M)

Arbitro: Gianluca Manganiello (Pinerolo)