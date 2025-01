Serie A oggi: ...il Milan ribalta il Parma con due gol nel recupero

Ascolta ora 00:00 00:00

- Il Milan vince 3-2 contro il Parma a San Siro nel 22° turno di Serie A. Sono i ducali a passare in vantaggio al 28' con un tiro a giro di Matteo Cancellieri. Dieci minuti più tardi i rossoneri pareggiano con un rigore di Pulisic. All'80' la squadra di Pecchia segna con Dal Prato. Il Milan non si arrende e ribalta la partita con due gol nel recupero. Al 91' il pareggio è firmato da Reijnders poi al 96' il sorpasso definito con Chuckwueze.

- Effetto Conceicao - Guai a dare il Milan per morto. Dopo la rocambolesca ed entusiasmante vittoria in Supercoppa, i rossoneri sono diventati dei veri e propri esperti in rimonte impossibili. ancora presto per dare giudizi definitivi sul tecnico portoghese ha bisogno di tempo e di un mercato a sua immagine e somiglianza.

- Youssouf Fofana - Il centrocampista francese si è preso il Milan. Lo si capisce dalla delusione del Meazza appena Abisso gli sventola il giallo che lo costringe a saltare il derby. La decisione di mandarlo in campo anche in diffida potrebbe subire qualche critica (Inzaghi docet) ma di fatto un altro Fofana nella rosa rossonera non c'è e se ce l'hai lo schieri sempre.

- Spregiudicatezza - Ci si può difendere anche attaccando. La formazione a trazione anteriore messa in campo da Pecchia (Man, Cancellieri, Mihaila e Djuric tutti insieme) mette in evidenza una nuova cultura che sta prendendo piede in Serie A: anche le squadre impegnate nella lotta salvezza giocano in maniera offensiva e non fanno più le barricate. Basterà la spregiudicatezza di Pecchia per conquistare la salvezza? Non è ancora detto. Ma questa nuova via è da apprezzare.

- Theo Hernandez e Rafa Leao - I due rossoneri sono quasi sempre legati da un destino comune sulla loro fascia sinistra. Devastanti o deludenti. Croce e delizia. Il francese perde troppi palloni, il portoghese non trova mai spazio. Conceicao decide di sostituirli a fine primo tempo nello stupore generale, a dimostrazione che con il nuovo tecnico non si scherza.

- Matteo Cancellieri - Quando incontra il Milan l'esterno offensivo di proprietà della Lazio fa sempre gol. All'andata aveva punito la distratta difesa rossonera, oggi si è ripetuto con un bel tiro a giro, approfittando di un buco di Theo Hernandez. Magari un pensierino di comprarlo?

- Zion Suzuki - Il portiere giapponese ha più volte messo in questa stagione grandi doti, come coraggio ed esplosività, ma anche imperdonabili ingenuità. Spinge a due mani il "colosso" Pavlovic e procura il rigore. Anche oggi da rivedere.

Le altre partite di oggi

Udinese-Roma (15.00)

Lecce-Inter (18.00)

Lazio-Fiorentina (20.45)