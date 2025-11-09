Il Sassuolo cala il tris all'Atalanta con un super Berardi e inguaia Juric

Brutta sconfitta casalinga dell'Atalanta contro il Sassuolo, che si impone per 3-0 nella gara valida per l'undicesima giornata di serie A. Neroverdi in vantaggio su rigore con Domenico Berardi al 29', nella ripresa gli ospiti raddoppiano subito con Andrea Pinamonti al 47'. Juric fa entrare anche Scamacca ma i bergamaschi non riescono a trovare la via del gol. A chiudere i conti ci pensa ancora Berardi che firma la sua doppietta al 66'. Per la Dea, che arrivava dalla bella vittoria di Marsiglia in Champions League, il secondo stop consecutivo in campionato che rimette in discussione la posizione di Ivan Juric in panchina. Ottima la prova della squadra di Grosso, attenta in difesa e micidiale in contropiede. Con questa vittoria il Sassuolo scavalca in classifica l'Atalanta e si porta a quota 16, la Dea resta a 13.

La partita

L'Atalanta prova a fare la partita ma deve fare i conti con un Sassuolo attento, ben schierato in difesa e pronto a ripartire. Soltanto due i lampi nel primo tempo della squadra di Juric: una botta di Lookman dopo 9' che Idzes salva a porta vuota e una conclusione di Zappacosta al 35' respinta dal compagno di squadra Krstovic. Il gioco dei nerazzurri è lento e prevedibile, mancano i rifornimenti ad accendere gli attaccanti. Dal canto suo il Sassuolo è molto insidioso quando riparte. Al 29' arriva il gol del vantaggio dei neroverdi: pasticcio difensivo Hien-Ahanor, ne approfitta Pinamonti che viene steso da Carnesecchi: è rigore. Si incarica della battuta Berardi che spiazza Carnesecchi.

Dentro De Ketelaere e Djmsiti a inizio ripresa, fuori Ederson e Kossounou ma l'inizio ripresa è tutto del Sassuolo. Al 47' grande azione sulla destra di Berardi, che se ne va sulla destra e serve Pinamonti a centro area: il centravanti del Sassuolo si gira su Djimsiti e scarica alle spalle di Carnesecchi. I neroverdi insisitono. Pinamonti serve il norvegese a centro area, che dopo aver controllato bene mette fuori. Occasione sprecata per chiudere la partita. La squadra di Juric, che sta mettendo il Sassuolo nella sua trequarti, ma non riesce a costruire occasioni pericolose.

Al 66' arriva il tris. Thorstvedt imbuca per Berardi, che si presenta solo davanti a Carnesecchi e non gli lascia scampo. Notte fonda per Juric. Pallone tagliato da destra di De Ketelaere a centro area, ma Lookman non stringe abbastanza sul secondo palo e il pallone si perde sul fondo. Sono gli ultimi attachi dei nerazzurri. Grande azione sulla destra di De Ketelaere, che salta Thorstvedt e mette in mezzo dal fondo: ottima uscita con la mano ad allontanare di Muric. L'ultima occasione capita sui piedi di Zalewski, che sfiora il palo. Fa festa il Sassuolo, finisce così tra i fischi dei tifosi e la panchina di Juric di nuovo a rischio.

Il tabellino

ATALANTA (3-4-2-1) - Carnesecchi; Kossounou (1' st Djimsiti), Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson (1' st De Ketelaere), Pasalic, Zappacosta (38' st Zalewski); Samardzic, Lookman (33' st K. Sulemana); Krstovic (13' st Scamacca). Allenatore: Ivan Juric

SASSUOLO (4-3-3) - Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Candé (36' st Doig); Koné (45' st Iannoni), Matic, Thorstvedt; Berardi (45' st Cheddira), Pinamonti (45' st Pierini), Fadera (15' st Laurienté). Allenatore: Fabio Grosso

Marcatori: 29' rig., 20' st Berardi, 2' st Pinamonti

Ammoniti: Muric (S), Candé (S)

Arbitro: Valerio Crezzini (Siena)