Il Monza vince in trasferta col Sassuolo: decide un gol di Pessina nel recupero

Il Monza espugna Sassuolo 2-1 nella sfida valida per la 36ª giornata di Serie A. Le due squadre entrambe già salve da tempo giocano senza pressione, dando vita ad una gara giocata a viso aperto. I neroverdi scendono in campo col lutto al braccio questa sera per le vittime dell'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna.

Ad inizio gara i ritmi non sono altissimi, Di Gregorio si fa trovare pronto su Berardi e Bajrami. I neroverdi trovano il vantaggio a fine primo tempo grazie ad un gol di Domenico Berardi, concesso per fallo di mano di Izzo. Nella ripresa i brianzoli trovano il pareggio grazie ad un gol di Patrick Ciurria. Il Sassuolo resta in dieci uomini per l'espulsione del difensore brasiliano Ruan ed è costretta ad arretrare il raggio d'azione. La squadra di Palladino, in superiorità numerica, ci prova di più e trova il colpo vincente in pieno recupero grazie ad un gol di Matteo Pessina.

Grazie a questa vittoria il Monza continua il suo cammino sorprendente con la settima vittoria esterna e sale a 52 punti, all'ottavo posto in classifica. Resta fermo invece il Sassuolo 13°, per sua fortuna già salvo da tempo.

La partita

Dionisi si affida al solito 4-3-3. Tra i pali Consigli, gli esterni sono Toljan e Rogerio, coppia centrale Erlic e Ruan. In regia Maxime Lopez, mezzali Frattesi e Matheus Enrique. Il tridente è formato da Pinamonti e ai suoi lati Berardi e Bajrami.

Palladino schiera la classica difesa a tre, Izzo-Pablo Marì-Caldirola davanti a Di Gregorio. In mediana Pessina e Sensi, sulle fasce Ciurria e Carlos Augusto. Mota Carvalho e Caprari in appoggio a Petagna.

Primo tempo

Ritmi piuttosto bassi in avvio di gara, con le due squadre che si studiano. Si fa vivo prima il Sassuolo. Un'indecisione di Izzo rischia di costare cara al Monza, con Bajrami che calcia ma non trova la porta. Al 22' doppia occasione per i neroverdi. Di Gregorio prima respinge il tiro di Bajrami e poi devia in corner il pallone calciato da Berardi. Al 24' su cross dalla destra in area, Berardi calcia e prende il braccio di Sensi. L'arbitro assegna il rigore ma viene rilevato un fuorigioco ad inizio azione. Al 31' ecco il Monza. Petagna si invola verso Consigli, ma viene rimontato alla grande di Rogerio che interviene in chiusura. Al 44' nuova conclsuione di Bajrami che viene deviata in angolo da Caldirola. Palla ad un soffio dal palo alla sinistra di Di Gregorio. In pieno recupero si sblocca la partita. Sugli sviluppi di un corner fallo di mano di Izzo, il Var assegna il rigore. Berardi spiazza Di Gregorio per l'1-0.

Secondo tempo

Palladino cambia subito volto alla squadra con tre ingressi. Dentro Birindelli, Rovella e Marlon. Fuori Sensi, Caprari e Caldirola. I cambi danno subito i loro frutti e il Monza pareggia. Al 60' il neo entrato Birindelli serve a centro area Ciurria che di prima intenzione mette in rete. Al 68' gli emiliani restano in dieci. Doppio giallo per Ruan per un brutto fallo su Mota. Adesso il Monza ci crede e sfiora il vantaggio ancora con Ciurria, che riceve palla in area, si gira e impegna Consigli in un difficile intervento. Spingono ancora i brianzoli. Subito pericoloso il neo entrato Vignato, con un tiro dalla distanza che termina di poco sopra la traversa. Al 84' su sponda di Petagna, Pessina prova la zampata, ma arriva Consigli che blocca la sfera. In pieno recupero sempre Pessina ribalta la partita. L'ex Atalanta dà palla a Vignato, che la rende al compagno abile poi ad entrare in area e a trafiggere Consigli. I brianzoli hanno l'occasione per arrotondare su contropiede. Ciurria arriva al limite e calcia ma Consigli blocca la sfera. Finisce così il Monza espugna anche il Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Il tabellino

SASSUOLO (4-3-3) - Consigli; Toljan, Erlic, Ruan, Rogerio; Frattesi (74' Zortea), M.Lopez, M.Henrique (69' Ferrari); Berardi (74' Thorsvedt), Pinamonti (63' Defrel), Bajrami (63' Ceide). A disposizione: Pegolo, Marchizza, Muldur, Romagna, Obiang, Harroui, Alvarez. Allenatore: Alessio Dionisi

MONZA (3-4-2-1) - Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola (54' Marlon); Ciurria, Pessina, Sensi (54' Birindelli), Carlos Augusto; Mota Carvalho (77' Vignato), Caprari (54' Rovella); Petagna (88' Gytkjaer). A disposizione: Cragno, Donati, Machin, Barberis, Valoti, Carboni, Ranocchia, Antov, Colpani, D'Alessandro. Allenatore: Raffaele Palladino

Marcatori: Berardi (S) 45'+6, Ciurria (M) 60', Pessina (M) 93'

Ammoniti: Pablo Marì (M), Caprari (M), Ruan (S), Caldirola (M), Mota Carvalho (M), Marlon (M)

Espulsi: Ruan (S)

Arbitro: Alberto Santoro (Messina)