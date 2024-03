Sassuolo-Frosinone 0–0 - DIRETTA

Al Mapei Stadium scontro da sei punti tra il Sassuolo di Ballardini, in crisi nerissima e il Frosinone di Eusebio Di Francesco, ansioso di tornare a far punti e salutare la zona salvezza. Seguiamo insieme questo scontro che potrebbe avere conseguenze pesanti sulla lotta per rimanere in Serie A.

Le scelte dei tecnici

Rispetto alla sconfitta rimediata a Verona, Ballardini cambia due pedine a centrocampo: fuori Boloca e Matheus Henrique, dentro Bajrami e Racic. Importante recupero in difesa, con Pedersen che è guarito dall’influenza e torna sull’esterno destro di difesa. Al posto del capitano Berardi, fuori fino al 2025, arriverà Defrel, che darà una mano a Laurienté e Pinamonti nel tridente d’attacco.

Rispetto al pareggio casalingo dei frusinati contro il Lecce, Di Francesco decide di cambiare il portiere; spazio quindi a Turati al posto di Cerofolini. Altra sostituzione importante in attacco: al posto di Harraoui scenderà in campo Ghedjemis, che avrà il compito di supportare i talentuosi Soulé e Cheddira invece di Kaio Jorge, che partirà dalla panchina.

La diretta

22’ – Brescianini scatena il contropiede del Frosinone saltando Thorstvedt: il centrocampista norvegese lo stende ed è il primo ammonito della partita. Salterà l’incontro con la Roma.

19' – Il Frosinone poco alla volta prova a sfuggire al pressing dei padroni di casa, specialmente con le accelerazioni di Soulé sulla destra. Doig, però, fa buona guardia.

12’ – Ancora una volta è Ghedjemis ad essere il più pericoloso tra gli uomini di Di Francesco. Bello il movimento del francese sulla sinistra che salta Pedersen e poi sfiora il palo.

7’ – Brutto contrasto sulla destra che vede Valeri rimanere a terra. Nonostante l’intervento dei sanitari il difensore è costretto a lasciare il campo, sostituito dallo spagnolo Lirola.

5’ – Il Sassuolo sembra in grado di reagire all’aggressione del Frosinone, specialmente dalle fasce. Doig mette un cross teso ma Okoli riesce a liberare di testa.

1’ – Il nuovo attaccante del Frosinone Ghedjemis si fa subito notare sulla sinistra. Buono il suo cross in mezzo all’area ma la difesa emiliana riesce a rinviare.

Il tabellino

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Doig; Thorstvedt, Racic; Bajrami, Defrel, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Davide Ballardini

FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Valeri (7’ Lirola); Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Ghedjemis. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Marcatori: -

Ammoniti: 22' Thorstvedt (S)

Espulsi:-

Arbitro: Federico La Penna (Roma 1)