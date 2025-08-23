McTominay e De Bruyne fanno sorridere Conte: il Napoli vince al debutto contro il Sassuolo

Il Napoli, campione d'Itala, conquista i primi tre punti del campionato e supera 2-0 il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Prova convincente della squadra di Antonio Conte, che supera in scioltezza, gli emiliani neo promossi in Serie A, grazie ai gol dei due protagonisti più attesi McTominay e De Bruyne.

Protagonista assoluto nelle fila degli azzurri è ancora Scott McTominay, che ha il merito di sbloccare il match nel primo tempo il match con il suo colpo migliore, il colpo di testa. Col nuovo vestito del 4-1-4-1, cucito su misura da Conte, il Napoli conferma la grande solidità difensiva, messa in mostra l'anno scorso, concedendo poco o nulla al Sassuolo. Può fare poco la squadra di Grosso, chiamata a conquistare i punti per la salvezza nei match alla portata. L'altro uomo copertina è Kevin De Bruyne, abile a trovare la punizione beffarda, che inganna Turati, senza essere toccata dai compagni. Invenzioni ma anche tante giocate utili per l'ex City, che sembra già inserito al meglio nello scacchiere tattico degli azzurri. Insomma in attesa delle partite e delle altre protagoniste, il Napoli lancia un messaggio al campionato e alle sue avversarie, rilanciando il ruolo di favorita per lo scudetto.

Primo tempo

La prima occasione per il Napoli arriva al 10' sugli sviluppi di un angolo. De Bruyne trova Rrahmani, tutto solo al centro dell'area ma il diagonale del difensore termina a lato. É il preludio al gol. Al 17' Politano mette in mezzo per lo stacco vincente di McTominay, che non perdona Turati. Il Sassuolo fatica a trovare una reazione convincente e provano ad affidarsi ai guizzi di Laurentié. La squadra di Conte gestisce i ritmi del match ed è bravo a tenere i neroverdi lontani dalla sua area. Sul finire del primo tempo le due squadre si scuotono. Dopo una lunga fuga sulla sinistra, Doig va al tiro e scalda le mani di Meret. Nel recupero McTominay va vicinissimo alla doppietta, con un bel tiro a giro, che si infrange sulla traversa.

Secondo tempo

Ad inizio ripresa si alzano i ritmi. Al 53' è Berardi a sfiorare il palo di sinistro. Il Napoli risponde subito con Politano, che conclude sottoporta ma la deviazione di Doig fa carambolare il pallone sul palo. Passano pochi minuti e gli azzurri trovano il raddoppio. De Bruyne calcia una punizione da posizione laterale, nessuno riesce ad impattare la sfera e la traiettoria inganna Turati. Al 65' ci prova dalla lunga distanza Muharemovic, mancino potente e centrale che mette in difficoltà Meret che non riesce a bloccare la sfera. Comincia la girandola dei cambi. All'80' ingenuità da parte di Koné, dopo il giallo ricevuto in precedenza affonda il tackle su Lucca e si prende il secondo giallo lasciando i neroverdi in dieci uomini. I restanti minuti sono di pura gestione per il Napoli, che controlla il match fino al fischio finale.

Il tabellino

SASSUOLO (4-3-3) - Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig (81' Candé); Koné, Lipani (73' Fadera), Boloca; Berardi (90' Pierini), Pinamonti (90' Moro), Laurienté (81' Ghion). Allenatore: Fabio Grosso

NAPOLI (4-1-4-1) - Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera (89' Spinazzola); Lobotka (82' Gilmour); Politano (76' Neres), Anguissa, De Bruyne, McTominay (89' Vergara); Lucca (82' Lang). Allenatore: Antonio Conte

Marcatori: McTominay (N) 17', De Bruyne (N) 57'

Ammoniti: Lucca (N), Berardi (N)

Espulsi: Koné (S) per doppia ammonizione

Arbitro: Giovanni Ayroldi (Molfetta)