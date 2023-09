Serie A, si scommette sugli esoneri: gli allenatori che rischiano di più

La pausa per le Nazionali consente di fare un primo e parzialissimo bilancio di quanto accaduto nelle prime tre giornate di Serie A: al di là della classifica delle 20 partecipanti, i bookmamers si stanno scantenando su chi saranno i primi allenatori a essere esonerati con le varie quote aggiornate dopo i risultati ottenuti nei primi 270 minuti di gioco.

Ecco chi "rischia" di più

Prendendo in esame le quotazioni di Snai, Sisal e Golbet, soltanto a 1.50 viene quotato (Snai) l'esonero di Eusebio Di Francesco, tecnico del Frosinone che ha iniziato comunque con il piede giusto: i ciociari hanno una vittoria, un pareggio e una sconfitta contro i campioni d'Italia del Napoli. Le altre due agenzie di scommesse pagano la posta rispettivamente a 2.10 e 1.85. Ma c'è un altro mister il cui licenziamento è ritenuto altamente probabile: si tratta di Paolo Zanetti. Sulla panchina dell'Empoli ha ottenuto soltanto tre sconfitte dopo tre giornate, zero reti all'attivo e cinque gol subìti. Ecco che Sisal quota l'esonero a 1.65, Golbet a 1.85 mentre Snai a 2.

Nel primo caso, Di Francesco, le quote sono forse un po' ingenerose visto che la squadra giallo blu non ha sfigurato e contro i partenopei hanno condotto per un po' la gara in vantaggio di una rete. Viceversa, se è vero che l'Empoli ha iniziato come peggio non poteva c'è tutto il tempo per recuperare visto che tre giornate sono ancora nulla in confronto alla lunga cavalcavata fino al maggio 2023 e che Zanetti ha centrato l'importantissimo obiettivo salvezza alla fine dello scorso campionato.

Appena dietro al duo di testa, per così dire, si trova Andrea Sottil, mister dell'Udinese, che con due pareggi e una sconfitta non ha iniziato nel migliore dei modi il campionato di serie A 2023/2024: in questo caso la Snai quota l'esonero a 1.75, Goldbet a 1.85 e Sisal a 2. Claudio Ranieri, invece, viene quotato a 2.25, 2.50 e 2.50 dopo un avvio in cui il suo Cagliari ha ottenuto soltanto un punto in tre gare, una sola rete all'attivo e quattro gol subìti. A "rischiare" la panchina assieme a questi allenatori c'è anche mister Paulo Sousa che con la sua Salernitana ha racimolato due punti frutto di due pareggi e una sconfitta.

Più staccati dal gruppetto di testa si trovano Alberto Gilardino, mister del Genoa, le cui quote per un eventuale esonero sono comprese tra 2.40 e 2.75 mentre Roberto d'Aversa, allenatore del Lecce, con una forbice molto più ampia e compresa tra 2.75 della Snai e 7.50 della Sisal. A prescindere da chi "vincerà" questa speciale classifica, è quasi fisiologico che in un campionato lungo 9 mesi sia più facile cambiare una sola persona (l'allenatore) rispetto a una rosa o a parecchi uomini se il mercato non è stato soddisfacente. Ecco perché, quasi inevitabilmente, uno o più esoneri sono da mettere in conto in Serie A così come in tutti gli altri campionati delle serie minori.

Al contrario, invece, tra gli allenatori che è improbabile possano essere esonerati c'è Simone Inzaghi che vola con la sua Inter (in attesa del derby): un suo licenziamento da parte della società prima della fine del campionato è quotato a 20 dalla Snai, 25 da Goldbet e 33 dalla Sisal: in pratica, con un solo euro se ne vincerebbero 33, tentar non nuoce ma l'ipotesi di vincere è più che remota.