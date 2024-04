Serie A, sudore e sangue per salvarsi: ecco le squadre che se la giocano

Sette allenatori stanno lottando per la salvezza in Serie A della propria squadra. Se la Salernitana (15 punti) è sempre più vicina alla retrocessione, la sorte è ancora molto incerta per

Sassuolo (25), Frosinone (26), Verona (27), Empoli (28), Udinese (28), Lecce (29) e Cagliari (30). Virtualmente è già salvo il Genoa (38). Mancano ancora sette partite alla fine del campionato, e come abbiamo visto, i punti di distanza tra le varie compagini sono davvero pochi, per una lotta che si fa sempre più serrata.

La scorsa settimana la Salernitana di Stefano Colantuono ha ottenuto un pareggio contro il Sassuolo di Davide Ballardini, che ha preso recentemente in carico la prima squadra dopo il licenziamento di Alessio Dionisi. Il percorso dei Neroverdi in questi anni nella massima Serie è stato buono, arrivando a qualificarsi per l’Europa League e sfiorando anche l’accesso alla Conference League, grazie all’esplosione del giovane Giacomo Raspadori. Sicuramente, i vari infortuni di Domenico Berardi, che in alcune stagioni ha aiutato a far emergere il Sassuolo, classificandolo come principale rivelazione del campionato, hanno ostacolato spesso i risultati.

Il Frosinone con 61 gol subiti ha la peggiore difesa della Serie A. Peggio di loro, Salernitana e Sassuolo, rispettivamente con un passivo di 64 e 59 reti. Il Verona è stato sconfitto in casa per 2-1 dal Genoa, che è volato a +12 sulla zona salvezza. Vittoria anche per l’Empoli che, sconfiggendo il Toro per 3-2 si è portato a 28. KO per l’Udinese, che ha perso 2-1 contro l’Inter. Dopo il vantaggio grazie a Samardžić e il pareggio di Calhanoglu su rigore, i bianconeri sono stati beffati al 95’ con un gol di Frattesi. Battuto anche il Lecce a San Siro, con un 3-0 di un Milan super rivitalizzato. Tre ottimi punti per il Cagliari, che ha battuto 2-1 l’Atalanta.

Lotta salvezza, tutti gli scontri diretti

Il campionato continua dunque a cambiare poco sul fronte della bassa classifica, con le sette squadre che provano il tutto per tutto per rimanere nella categoria. Aritmeticamente la Salernitana è in Serie B. Ecco quali sono gli scontri diretti fino alla fine del campionato.



32ª: Lecce-Empoli

33ª: Verona-Udinese / Sassuolo-Lecce

34ª: Frosinone-Salernitana

35ª: Cagliari-Lecce / Empoli-Frosinone

36ª: Lecce-Udinese

37ª: Salernitana-Verona / Sassuolo-Cagliari / Udinese-Empoli

38ª: Frosinone-Udinese

Che succede in caso di arrivo a pari punti



Se più squadre arrivassero alla fine del campionato a pari punti, si terrà conto della classifica avulsa, ovvero dei punti fatti negli scontri diretti. Lo Scudetto e il quartultimo posto invece, andrebbero

assegnati con uno spareggio. Verranno presi in considerazione questi elementi:



- Punti fatti negli scontri diretti tra le squadre arrivate a pari punti;

- Se ce ne fosse bisogno, in caso di ulteriore parità, la differenza reti negli scontri diretti;

- Differenza reti generale dell’intera stagione (primeggia chi ne ha segnate di più);

- Sorteggio

L’attuale classifica della zona salvezza

Cagliari 30 punti

Lecce 29

Udinese 28

Empoli 28

Verona 27

Frosinone 26

Sassuolo 25

Salernitana 15