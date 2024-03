Il Torino (in dieci) strappa il pari alla Fiorentina: finisce senza reti lo scontro per l'Europa

Il Torino pareggia (0-0) allo Stadio Olimpico Grande Torino contro la Fiorentina nella sfida valida per il 27° turno di Serie A. Un punto importante per la squadra di Juric, che gioca in dieci per un tempo, dimostrando grande coesione e carattere. Occasione persa invece per i viola, poco efficaci in attacco anche per merito di un insuperabile Vanja Milinkovic-Savic.

Nel primo tempo meglio il Torino, più volte pericoloso con Duvan Zapata molto ispirato. Al 41' gol annullato al colombiano, che spinge Milenkovic prima di concludere a rete. Nel recupero la svolta del match, i granata restano in dieci per l'espulsione di Ricci (doppia ammonizione). Con l'uomo in più la squadra di Italiano prende il controllo del match e va vicinissima al vantaggio con un colpo di testa di Bonavenura (miracolosa la parata di Milinkovic-Savic). Il Torino chiude bene tutti gli spazi e quando può riparte con grande coraggio. In pieno recupero l'ultima occasione per i viola. Ci prova Nico Gonzalez, coi pugni dice ancora no il portiere serbo. I granata resistono e conquistano un punto meritato.

Con questo pareggio il Torino sale a 37 punti e resta al decimo posto, tre punti in più per la Fiorentina settima. Nel prossimo turno i granata fanno visita al Napoli (venerdì 8 marzo alle ore 20.45). I viola ospitano la Roma (domenica 10 marzo alle ore 20.45).

La partita

Juric ritrova Buongiorno al centro della difesa insieme a Djidji e Rodriguez. Tra i pali Milinkovic-Savix. In mediana spazio a Ilic e Linetti, sulle fasce Bellanova e Masina. In attacco Vlasic agirà dietro il duo Zapata-Sanabria.

Italiano conferma la coppia centrale Milenkovic-Ranieri con Kayode e Biraghi terzini. In porta Terracciano. In regia c'è Arthur affiancato da Bonaventura. Al centro dell'attacco gioca Belotti, alle sue spalle Beltran, sugli esterni Sottil e Nico Gonzalez.

Primo tempo

Le due squadre partono subito forte e non mancano gli scontri a metà campo. Si fa subito male Ilic (problemi al ginocchio), al suo posto entra Ricci. La prima occasione arriva al 18' ed è per i padroni di casa. Fa tutto Zapata, che recupera la palla e salta un paio di uomini. Poi la sterzata e il tiro di destro. Conclusione alta. I granata insistono. Bellanova prende campo a destra, arriva Vlasic che apre il piattone, Terracciano si distende e manda in angolo. Al 25' si vede la Fiorentina. Cross dalla sinistra di Biraghi: l'incornata di Nico Gonzalez finisce di poco a lato. Al 32' lancio millimetrico di Milinkovic-Savic per Sanabria, che sfrutta il buco di Ranieri e si invola verso la porta. Al momento del tiro perde il tempo della conclusione e si fa rimontare dal difensore viola. Al 41' il Torino trova il vantaggio con Zapata, il colombiano però spinge Milenkovic prima della conclusione. Marchetti annulla dopo l'on field review. A fine primo tempo grande ingenuità di Ricci, che rimedia due cartellini gialli in due minuti. Il primo per un colpo proibito su Gonzalez, il secondo per proteste dopo aver subito fallo da Arthur. Toro in dieci uomini.

Secondo tempo

Italiano sostituisce i due ammoniti Beltran e Arthur, entrano Barak e Maxime Lopez. Juric toglie l'evanescente Sanabria, al suo posto Gineitis. Al 52' proprio il lituano ruba palla a centrocampo e lancia in profondità Bellanova. L'ex Inter si invola verso la porta e conclude a rete, trovando la risposta di Terracciano. Al 63' grande occasione per gli ospiti. Cross di Nico Gonzalez per Bonaventura che impatta benissimo di testa indirizzando vicino al palo, miracolo di Milinkovic-Savic che salva la porta. Al 70' Torino pericoloso. Su azione da corner: Zapata salta tutto solo sul primo palo, schiaccia a terra. Nessuno interviene in tap-in, palla sul fondo. Al 92' altra chance per Nico Gonzalez che dal limite dell'area si accentra e fa girare il mancino, Milinkovic vola e allontana con i pugni. Altro grande intervento del portiere serbo. È l'ultima occasione per i viola. Il Toro strappa un pari prezioso più per il morale che per la classifica.

Il tabellino

TORINO (3-4-1-2) - Milinkovic Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty (86' Sazonov), Ilic (9' Ricci), Masina; Vlasic; Sanabria (46' Gineitis), Zapata (86' Pellegri). Allenatore: Ivan Juric

FIORENTINA (4-2-3-1) - Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri (54' Mandragora), Biraghi; Arthur (46' Maxime Lopez), Bonaventura (85' Nzola); Sottil (68' Ikoné), Beltran (46' Barak), N.Gonzalez; Belotti. Allenatore: Vincenzo Italiano

Ammoniti: Ranieri (F), Beltran (F), Arthur (F), Barak (F)

Espulsi: Ricci (T) 45'+8

Arbitro: Matteo Marchetti (Ostia Lido)