Torino e Frosinone fanno un punto a testa: si allontana l'Europa per i granata

Il Torino pareggia 0-0 all'Olimpico Grande Torino contro il Frosinone, nella sfida valida per il 33° turno di Serie A.

Nel primo tempo c'è grande equilibrio e lotta in mezzo al campo. Gli ospiti sono più intraprendenti ma non trovano la via della rete. Stesso copione nella ripresa. I granata ci provano di più ma pagano la giornata no di Zapata e Vlasic. Qualche lampo di Soulé e la caparbietà di Cheddira non basta alla squadra di Di Francesco per fare il colpo. Con questo pareggio il Torino sale a 46 punti e vede sempre più lontano il treno per l'Europa. Punto utile per la lotta salvezza per il Frosinone, che aggancia l'Udinese al quartultimo posto con 28 punti.

La partita

Juric (assente per squalifica) sceglie Okereke vicino a Zapata. Alle spalle delle due punte spazio a Vlasic. In mediana Ilic sostituisce Ricci accanto a Linetty. Gli esterni sono Bellanova e Vojvoda. In difesa Tameze, Buongiorno e Rodriguez. In porta Milinkovc-Savic.

Di Francesco sceglie uno schieramento più coperto con Brescianini e Soulé a supporto di Chieddira. Sulle fasce Zortea e Valeri, in mediana Mazzitelli e Barrenechea. Difesa a tre con Lirola, Ronagnoli e Okoli. Tra i pali Turati.

Primo tempo

Il Frosinone gioca a viso aperto contro un Torino più guardingo. Al 15' lampo di Soulé, il talento argentino scappa via a Rodriguez e prova la conclusione da fuori area. La palla finisce di poco a lato. I granata rispondono subito con un tentativo impreciso di Vojvoda. Ospiti ancora in avanti. Sugli sviluppi di un corner, Valeri tira a rete senza centrare lo specchio della porta. Alla mezz'ora si vede il Torino in avanti. Vlasic calcia trovando la respinta della difesa. La palla arriva a Tameze, che serve al centro Zapata. Conclusione di prima intenzione e palla sul fondo. Al 41' bella azione del Frosinone: Lirola arriva sul fondo e mette in mezzo, ci prova di tacco Cheddira senza impensierire Milinkovic-Savic. Il primo tempo finisce senza reti.

Secondo tempo

Nella ripresa la squadra di Juric prova a prendere campo. Al 57' Okereke scarica un gran destro da fuori area, respinge Turati. Dopo un minuto brivido per i granata. Rodriguez scivola e Cheddira ne approfitta, involandosi verso la porta granata. Entrato in area, calcia ma Milinkovic-Savic devia in angolo. Juric si gioca la carta Sanabria al posto di Okereke. In questa fase sono gli ospiti a premere di più. Al 71' conclusione al volo di Soulé su colpo di testa di Rodriguez non prende per poco la porta. Poi è Cheddira a impegna a concludere pericolosamente a rete ma Rapuano aveva già fermato il gioco. La girandola dei cambi non cambia gli equilibri. L'ultima chance capita al 90' sui piedi di Zapata. Il tiro del colombiano finisce alto. Dopo quattro minuti Rapuano fischia la fine.

Il tabellino

TORINO (3-4-1-2) - Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic (86' Lovato), Linetty, Vojvoda (76' Lazaro); Vlasic; Zapata, Okereke (68' Sanabria). Allenatore: Matteo Paro (al posto dello squalicato Juric)

FROSINONE (3-4-2-1) - Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Mazzitelli (82' Gelli), Barrenechea, Valeri; Soulé (88' Reinier), Brescianini (78' Seck); Cheddira (88' Cuni). Allenatore: Eusebio Di Francesco

Marcatori: - nessuno

Ammoniti: Valeri (F), Linetty (T), Okoli (F), Tameze (T)

Arbitro: Antonio Rapuano (Rimini)