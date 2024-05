Torino - Milan 0-0 | DIRETTA

Penultimo impegno in campionato per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri fanno visita al Torino nel posticipo del sabato sera, valido per il 37° turno di Serie A.

I granata, aritmeticamente in corsa per l'ottavo posto, che può valere l'accesso alla prossima Conference League, cercano i tre punti a tutti i costi. Dall'altra parte il Milan sicuro del secondo posto non ha più nulla da chiedere al campionato, ma di sicuro ha tutta l'intenzione di chiudere al meglio la sua stagione. Il match sarà visibile in diretta alle ore 20.45 su DAZN con la telecronaca di Stefano Borghi e Massimo Gobbi e su Sky Sport con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.

La diretta

15' - Si arriva al quarto d'ora con il risultato fissato ancora sullo 0-0. Sono i rossoneri che provano a fare la partita, ma non riescono a trovare varchi contro la difesa granata ben messa in campo

8' - Si vedono i rossoneri in avanti. Okafor libera Pulisic sulla destra, il tentativo di conclusione dell'americano viene deviato in corner

3' - Il Milan prova a fare la partita con la costruzione dal basso mentre il Torino pressa sul primo portatore di palla e cerca di ripartire in maniera aggressiva

Il tabellino

TORINO (3-4-1-2) - Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Ilic, Rodriguez; Ricci; Pellegri, Zapata. Allenatore: Ivan Juric

MILAN (4-3-3) - Sportiello; Kalulu, Thiaw, Tomori, Terracciano; Reijnders, Bennacer, Musa; Pulisic, Jovic, Okafor. Allenatore: Stefano Pioli

Marcatori:

Ammoniti:

Arbitro: Ermanno Feliciani (Teramo)