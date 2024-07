Serie A in ritiro: al fresco dei monti (ma non tutte), dove si allenano le squadre italiane

account X @ juventus

La Serie A è già tornata al lavoro, in vista dell'inizio della prossima stagione, fisssato nel weekend del 17 e 18 agosto. Mentre il calciomercato ha già regalato i primi colpi e a breve entrerà nel vivo, tutte le squadre del campionato sono già in ritiro alle prese con allenamenti, preparazione atletica e prime partitelle. In attesa che i nazionali reduci dall'Europeo e dalla Copa America arrivino nei prossimi giorni nelle varie destinazioni.

Sono 13 le squadre di Serie A che hanno scelto di trascorrere un periodo di ritiro tra luglio e i primi di agosto in montagna. C'è chi ha preferito restare nel proprio quartier generale come Inter (Appiano Gentile), Juventus (Continassa), Milan (Milanello), Atalanta (Zingonia), Bologna (Casteldebole). Conferme invece per Napoli, che per il 13° anno sarà a Dimaro e per la Lazio, al 17° ritiro consecutivo a Auronzo di Cadore. Altre ancora come Roma e Fiorentina hanno scelto il sacrificio e si stanno allenando nella calura cittadina di Trigoria e del Viola Park.

In ogni modo Trentino-Alto Adige e Austria restano le destinazioni più gettonate. Sono tre i club che hanno puntato sugli allenamenti in altura in Austria: Lecce, Udinese e Como che vi farà l'ultima parte di lavoro. Un programma molto vario per i lariani, che sono stati in pre-ritiro in Sardegna, poi a Mozzate (Como), oggi partiranno per la Spagna (Marbella) e infine andranno in Austria. Vediamo il quadro completo della Serie A.

Atalanta

Dal 7 luglio al lavoro a Zingonia

Bologna

Al lavoro a Casteldebole. Ritiro dal 22 luglio al 3 agosto a Valles (Bolzano)

Cagliari

Al lavoro al Crai Sprt Center Asseminello. Ritiro dal 22 luglio al 3 agosto a Chatillon (Aosta)

Como

In ritiro dal 9 all'11 luglio a Mozzate (Como), poi dal 13 al 20 luglio a Marbella (Spagna) e dal 27 luglio al 3 agosto in Austria

Empoli

Dall'8 luglio al centro sportivo Monteboro, poi dal 18 al 26 a Naz Sciaves (Bolzano)

Fiorentina

Dall'8 al 23 luglio al Viola Park di Firenze

Genoa

Dal 13 al 26 luglio a Moena (Trento)

Inter

Dal 13 luglio ad Appiano Gentile

Juventus

Dal 10 luglio raduno alla Continassa poi in ritiro dal 20 al 26 a Herzogenaurach (Germania)

Lazio

Dall'8 luglio a Formello poi dall'11 al 22 luglio ad Auronzo di Cadore (Belluno)

Lecce

Dall'8 al 12 luglio a Lecce poi dal 14 al 28 luglio Neustuft (Austria)

Milan

Dall'8 luglio a Milanello. Dal 25 luglio al 7 agosto tournée negli Stati Uniti

Monza

Dal 10 al 24 luglio a Ponte di Legno (Brescia)

Napoli

Dall'11 al 21 luglio a Dimaro (Trento). Dal 25 al 9 agosto a Castel di Sangro (L'Aquila)

Parma

Dal 3 luglio in ritiro a Collecchio (Parma)

Roma

Dall'8 al 30 luglio a Trigoria. In ritiro dal 1° al 10 agosto a St Georges Park (Inghilterra)

Torino

Dall'8 luglio raduno al Filadelfia. Dal 17 al 27 luglio a Pinzolo (Trento) e poi mini tournée in Francia dal 30 luglio al 3 agosto

Udinese

A Udine dall'8 luglio. Dal 18 al 31 luglio a Bad Kleinkircheim (Austria)

Venezia

DAll'8 al 20 luglio a Falcade (Belluno)

Verona

Dal 15 al 28 luglio a Folgaria (Trento)