La Juve cala il tris al Verona e vola in vetta alla classifica da sola

La Juventus passa 3-0 al Bentegodi contro il Verona nella sfida valida per la seconda giornata di Serie A e si porta in testa alla classifica da sola con sei punti. Dopo mezz'ora di equilibrio sblocca il risultato Dusan Vlahovic, che servito da Yildiz trafigge Montipò in uscita. Poi raddoppia di testa il giovane 2003 Nicolò Savona, schierato a sorpresa dal primo minuto. Anche nella ripresa monologo bianconero, con Vlahovic che su rigore trova la doppietta personale. La squadra di Zanetti prova a reagire senza però mai rendersi pericolosa. Tutto facile per la Juve che conquista così la seconda vittoria con un altro 3-0.

Altra prestazione convincente della squadra di Thiago Motta: finora sei gol fatti e zero subiti. Un mix di giovani ed esperti, che funziona a meraviglia quello messo in campo dal tecnico bianconero con ben cinque millenials (Yildiz, Caval, Fagioli, Mbangula e Savona). Insomma tre punti, vetta solitaria e tanta fiducia per la nuova Juve, che non poteva cominciare meglio la nuova stagione. Prossimo impegno domenica 1 settembre contro la Roma all'Allianz Stadium. La prima prova del nove per i bianconeri, che non vogliono smettere di stupire.

Primo tempo

Inizio spigliato del Verona, che sulle ali dell'entusiasmo è molto aggressivo nella riconquista del pallone. La Juve invece preferisce un possesso più ragionato, in attesa del momento giusto per colpire. Al 15' si vedono i padroni di casa. Errore in uscita dei bianconeri, Lazovic verticalizza subito per il taglio di Mosquera sul quale va a chiudere in maniera provvidenziale Bremer che mette in corner. Passano due minuti e si vedono i bianconeri. Ci prova da fuori area Locatelli, deve volare Montipò per togliere la palla dal sette. La squadra di Motta spinge e al 23' trova il vantaggio poi annullato. Spizzata in area di Vlahovic per il giovane Savona, che da due passi mette in rete, partendo però da posizione di fuorigioco. É il preludio al gol. Al 28' Locatelli scippa il pallone dai piedi di Duda e lo offre a Yildiz che premia il taglio di Vlahovic, a segno sull'uscita di Montipò. I gialloblù accusano il colpo e vanno di nuovo sotto al 39'. Ripartenza micidiale dei bianconeri, dalla sinistra Mbangula va al traversone sul secondo palo per il colpo di testa di Savona, solo sfiorato da Vlahovic. Un uno-due che mette la partita in discesa per i bianconeri, a riposo con due gol di vantaggio.

Secondo tempo

I padroni di casa cercano la reazione immediata e lasciano tanti spazi ai bianconeri. Al 52' arriva l'episodio che chiude il match. Cambio di passo bruciante di Mbangula che salta secco Tchatchoua. Il difensore gialloblù lo stende in area, è calcio di rigore. Si incarica della battuta Vlahovic, che spiazza Montipò siglando la sua doppietta personale. Zanetti prova a cambiare il match con i cambi. Fuori Mosquera dentro Tengstedt, esce anche Livramento, sostituito da Alidou. La Juve ammininistra il match con grande tranquillità. Al 61' si metta in mostra Yildiz, la sua conclusione centrale viene bloccata in due tempi da Montipò. I cambi non danno nuova linfa al gioco del Verona, che attacca con poca lucidità. I bianconeri dimostrano anche stasera una grande solidità difensiva, chiudendo la seconda partita consecutiva senza subire gol. Finisce 3-0 per la Juve, che può festeggiare con i tanti tifosi arrivati al Bentegodi la vetta solitaria.

Il tabellino

VERONA (4-2-3-1) - Montipò, Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Magnani (57' Frese); Belhayane, Duda (85' Daniel Silva); Livramento (57' Alidou), Suslov, Lazovic (64' Harroui); Mosquera (57' Tengstedt). Allenatore: Paolo Zanetti

JUVENTUS (4-2-3-1) - Di Gregorio; Savona (77' Kalulu), Bremer, Gatti (85' Danilo), Cabal (77' Rouhi); Locatelli, Fagioli; Cambiaso (85' Anghelé), Yildiz, Mbangula (69' Douglas Luiz); Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta

Marcatori: Vlahovic (J) 28' e (rigore) 53', Savona (J) 39'

Ammoniti: Tchatchoua (V), Duda (V)

Arbitro: Antonio Giuia (Olbia)