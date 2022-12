"Condizioni aggravate". Pelé tiene in apprensione il mondo del calcio

Pelé tiene in apprensione il mondo del calcio. Le condizioni di salute di O Rey, infatti, si sarebbero aggravate e l'ultimo bollettino dell'ospedale Albert Einstein di San Paolo non è affatto rassicurante: "Ricoverato dal 29 novembre per una rivalutazione della terapia chemioterapica per un tumore al colon e per il trattamento di un'infezione respiratoria, Edson Arantes do Nascimento presenta una progressione della malattia oncologica e necessita di maggiori cure legate alle disfunzioni renali e cardiache. Il paziente rimane ricoverato in una stanza comune, sotto le necessarie cure dell'équipe medica". si legge nella nota della struttura ospedaliera.

L'ex fuoriclasse del calcio mondiale è ormai da diverso tempo che tiene con il fiato sospeso i suoi tifosi, e non solo, per le sue condizioni di salute. Rcentemente, però, la figlia di Pelé, Kely Nascimento, non aveva nascosto le condizioni di salute precarie del padre: "Il nostro Natale in casa è stato sospeso. Abbiamo deciso con i medici che, per vari motivi, sarebbe stato meglio per noi restare qui con tutte le cure che ci offre questa nuova famiglia all'Einstein!!" , il messaggio su Instagram.

E ancora, con delle parole ricche di speranza: "Noi, come sempre, vi ringraziamo per tutto l'amore che ci dimostrate qui in Brasile, così come in tutto il mondo! Il vostro amore per lui, le vostre storie e le vostre preghiere sono un enorme conforto perché sappiamo che non siamo soli. Trasformeremo questa stanza in un sambódromo (sto scherzando), faremo anche caipirinha (non sto scherzando!!). Auguriamo a tutti coloro che festeggiano un Natale in famiglia, pieno di bambini e qualche litigio, tanto amore e salute!! Vi amiamo, vi daremo aggiornamenti la prossima settimana".

La famiglia di Pelé ha poi voluto precisare come l'ex fenomeno del Santos e della nazionale brasiliano non sia in fase terminale ed ha anche smentito come non sia vero che non risponda alla chemioterapia. In questo mese d'ospedale, O Rey ha avuto anche modo di seguire i Mondiali in Qatar commentando anche la finale andata in scena tra l'Argentina campione del mondo di Lionel Messi e la Francia di Kylian Mbappé: "È stato un dono assistere a questo spettacolo per il futuro del nostro sport. E non potevo non congratularmi con il Marocco per la sua incredibile avventura. È bello vedere l'Africa brillare. congratulazioni, Argentina! Sono sicuro che Diego sta sorridendo ora". Ora, questa notizia del peggioramento delle sue condizioni non fa altro che spaventare i suoi tifosi e gli appassionati di calcio.