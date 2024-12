"Si sa dove si trova". Le minacce dei pro Pal a Errea che sponsorizza Israele

La nazionale israeliana con i kit di gara Puma, immagini di repertorio

La violenza pro Pal non conosce limiti in questi mesi. Da quando si è riacutizzato il conflitto in Medioriente a seguito dell'attacco palestinese del 7 ottobre contro Israele, il nostro Paese è uno di quelli che ha sviluppato il maggior numero di gruppi pro Palestina, capaci di perpetrarlo violenza verbale, e non solo, contro chiunque sia, a loro dire, schierato con Israele. Tra gli ultimi obiettivi delle campagne di "boicottaggio" c'è il marchio sportivo Erreà, fondato a Parma, che ha stretto un accordo di partnership con la Federazione Calcistica Israeliana. Ma ora questo contratto è sottoposto a fortissime pressioni, tra minacce e boicottaggi.

L'indirizzo mail della società parmense è preso d'assalto da centinaia di messaggi dai toni minatori, insulti, offese pesantissime, che arrivano anche attraverso i canali social. Non è la prima volta che Erreà collabora con squadre di calcio, anche se quella di Israele è la prima nazionale a scegliere il marchio italiano. Solitamente, Erreà collabora con squadre di club, sia a livello nazionale che internazionale e questo avrebbe potuto rappresentare un ulteriore salto di qualità. Il contratto tra Erreà e la Federazione Calcistica Israeliana è stato firmato lo scorso 2 agosto ma solo qualche settimana dopo è stato reso noto. Sono ormai mesi che l'azienda parmense riceve messaggi minatori e preoccupanti, al punto che Errà sta valutando di rescindere il contratto con la formazione israeliana.