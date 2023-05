Tra sigari, trenino e canzoni napoletane: è festa dell'Inter per la conquista della Coppa Italia

Grande festa tra campo e spogliatoi per l'Inter dopo la vittoria della Coppa Italia contro la Fiorentina. La squadra di Simone Inzaghi vince il trofeo per la seconda volta consecutiva (la nona in totale per il club) battendo i viola di Vincenzo Italiano, grazie alla doppietta di Lautaro Martinez, che ribalta il vantaggio iniziale siglato da Nico Gonzalez.

Al triplice fischio finale i nerazzurri hanno dato il via alla festa sul prato dell'Olimpico. Tra i più scatenati ci sono sicuramente Denzel Dumfries e André Onana: i due fanno partire un balletto in campo poi insieme a tutti i compagni di squadra vanno a festeggiare insieme a tutti i tifosi, sistemati in Curva Nord, il settore solitamente occupato dai laziali. Cantando e ballando sotto le note di "Internazionale devi vincere" la canzone che sta spopolando nelle ultime settimane tra i sostenitori interisti.

Tra i più emozionati il presidente Steven Zhang. Il back to back di Coppa Italia, con il quinto trofeo in cinque anni, gli permette infatti di salire sul podio dei presidenti più vincenti della storia del club, alle spalle solo di Massimo Moratti (16 trofei) ed Angelo Moratti (7 trofei), dopo aver staccato Ernesto Pellegrini e Ivanoe Fraizzoli, entrambi a quota quattro titoli.

Subito dopo la premiazione e la festa in campo, ai microfoni di Canale 5 il patron interista ha commentato così la vittoria: "Sono fiero e contento, i meriti sono da divedere tra squadra e dirigenza. I ragazzi sono capaci di giocare le finali e soprattutto di vincere le coppe. Il lavoro fatto sta portando a grandi risultati. Alla Champions penserò nei prossimi giorni. Noi siamo un club coraggioso, voglio definirci così: lo siamo in tutte le competizioni e pure nella vita. Finche non arriva il giorno della finale di Istanbul non voglio parlare di questo match".

Si è rivisto durante i festeggiamenti anche Milan Skriniar. Il difensore slovacco tornato dopo la lunga assenza per l’operazione alla schiena, ha festeggiato con abbracci e sorrisi la conquista della Coppa Italia insieme ai compagni. Un segnale distensivo dopo le tensioni dovute alla decisione di non rinnovare con l'Inter e approdare al Paris Saint-Germain da giugno.

Dentro lo spogliatoio

Proprio nel ventre dello stadio, i giocatori dell'Inter hanno dato vita ad un vero e proprio show, immortalato sui propri social network. Per primo Dumfries sempre più scatenato fa partire il trenino (tra le risate del club manager Riccardo Ferri) nello spogliatoio con Hakan Calhanoglu. Romelu Lukaku invece si accende un sigaro a favore di telecamera mentre Lautaro Martinez scatta un ritratto di famiglia.

Onana, Dumfries e Dimarco i protagonisti assoluti, con i primi due che si sono anche esibiti in un karaoke... tutto napoletano. Le immagini che ritraggono il portiere e i due difensori sono diventate virali sul web: i tre si sono cimentati sulle note di "Tu si' 'a fine d''o munno" di Angelo Famao, cantante neomeolodico che conta ben 93 milioni di visualizzazioni su YouTube. La festa è proseguita fino alle prime ore del mattino, ma da oggi testa già all'Atalanta, serve un punto per conquistare matematicamente la Champions.