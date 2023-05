Siviglia-Juventus: ecco chi scenderà in campo e dove vederla

Questa sera alle ore 21 il Siviglia di Mendilibar e la Juventus di Allegri si daranno battaglia per accedere alla finale di Europa League. La sfida di andata è finita 1-1 con i bianconeri che hanno riacciuffato gli spagnoli in pieno recupero tenendo ancora più in bilico le sorti dell qualificazione. La Juventus è arrivata fino a questo punto della competizioni eliminando nell'ordine i francesi del Nantes, i tedeschi del Friburgo e i portoghesi dello Sporting Lisbona. E cosa non di poco conto, la Vecchia Signora non ha ancora perso nella competizione.

Il Siviglia invece ha eliminato gli olandesi PSV, i turchi del Fenerbahce e gli inglesi del Manchester United dati per grandi favoriti alla vittoria finale ma che invece si sono dovuti inchiare allo strapotere degli iberici in questa competizione. Il Siviglia, infatti, ha messo ben sei volte in bacheca questo titolo. La Juventus, invece, ha vinto tre volte questa coppa e l'ultima affermazione avvenne 30 anni fa, nel lontano 1993 contro i tedeschi del Borussia Dortmund

Come sta la Juventus

I bianconeri stanno vivendo un buon momento in stagione. In campionato sono saldamente al secondo posto a tre giornate dalla fine del campionato e anche in Europa League le cose sono sempre andate nel verso giusto. Allegri potrebbe schierare i bianconeri con un 4-3-3 con Bremer-Danilo davanti a Szczesny, con Cuadrado e Alex Sandro sugli esterni. A metà campo Locatelli e Rabiot sono i due giocatori imprescindibili e dovrebbe toccare a Fagioli completare il terzetto. Tridente formato da Chiesa-Di Maria-Milik con Dusan Vlahovic pronto a subentare così come Kostic. Out per infortunio Leonardo Bonucci, che ieri ha annunciato il ritiro a fine 2024, Mattia De Sciglio e Paul Pogba che di fatto non ha mai fatto parte della rosa della Juventus in questa stagione.

Come sta il Siviglia

Gli spagnoli hanno vissuto una stagione difficile in campionato dove occupano la decima posizione in classifica a meno tre dal settimo posto che vuol dire Conference League. Mendilibar recupera l'ex Milan Suso recupera che partirà però dalla panchina. In porta ci sarà Bounou, Jesus Navas e Acuña agiranno come terzini mentre al centro della difesa la coppia sarà composta da Gudelj-Badé. In mezzo al campo Fernando e Rakitic mentre i quatto attaccanti saranno Ocampos En-Nesyri-Oliver Torres a ridosso dell'unica punta Bryan-Gil. Gli spagnoli sono in un discreto stato di salute e vogliono vincere l'Europa League perché vorrebbe dire mettere in bacheca la settima ma soprattutto qualificarsi alla prossima edizione della Champions League.

Dove vedere la partita

Siviglia-Juventus si giocherà giovedì 18 maggio 2023 allo stadio 'Ramon Sanchez Pizjuan' di Siviglia. Calcio d'inizio della gara, valida per il ritorno delle semifinali di Europa League, alle ore 21.00. La partita sarà visibile su DAZN, scaricando la app su smart tv compatibile, su console di gioco come PlayStation e Xbox, o su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box. La sfida di Europa League tra Siviglia e Juventus sarà visibile pure su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (252 del satellite). Juventus-Siviglia, infine, verrà trasmessa anche in diretta e in chiaro da Sky su Tv8.

Le probabili formazioni

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bounou; Jesus Navas, Gudelj, Badé, Acuña; Fernando, Rakitic; Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gil; En-Nesyri. Allenatore: José Luis Mendilibar

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bremer, Danilo, Alex Sandro; Fagioli, Locatelli, Rabiot; Di Maria, Milik, Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri

Arbitro: Danny Makkelie (Olanda)